Mollie y GoCardless se unen para convertirse en el principal proveedor europeo de pagos y servicios financieros

La compañía dará servicio a más de 350.000 empresas en más de 30 mercados, con una oferta integrada de pagos, cuentas y financiación empresarial.

Amsterdam / Madrid, 1 de septiembre de 2026. Mollie, el proveedor europeo de referencia en pagos y servicios financieros, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de GoCardless, líder mundial en pagos bancarios. El nuevo grupo, que cuenta con la confianza de más de 350.000 empresas en más de 30 mercados, estará dirigido por Koen Köppen, CEO de Mollie. GoCardless continuará operando como «GoCardless, una compañía de Mollie» bajo la dirección de su cofundador, Hiroki Takeuchi, reflejo de la importancia estratégica que tanto su marca como su tecnología Pay by Bank tienen para el grupo.

Las empresas en crecimiento no suelen tener toda su gestión financiera centralizada. Muchas trabajan con un proveedor para los pagos con tarjeta, otro para los debitos directos, su cuenta con un banco y la financiación en otro lugar distinto. Cada una de estas relaciones implica una integración más que mantener, una conciliación más a fin de mes y la ausencia de una visión única de dónde está su dinero. Mollie reúne ahora pagos, cuentas y financiación empresarial en un único espacio financiero, con un solo proveedor para todas estas operaciones.

La oferta se basa en una solución integral de pagos que combina los métodos de pago con tarjeta y locales, de primer nivel, de Mollie con la solución Pay by Bank líder de GoCardless, disponible en 38 países. De este modo, las empresas pueden cobrar, gestionar su dinero y crecer con la confianza de contar con un único proveedor.

“Esto es mucho más que la unión de dos empresas. Amplía las posibilidades de nuestros clientes”, afirma Köppen. “Somos dos empresas complementarias, con el mismo ADN y una misión compartida: hacer que la gestión del dinero sea sencilla. Ahora nuestros clientes cuentan con un único socio financiero capaz de crecer al ritmo de sus ambiciones”.

Mollie es una compañía europea que se implanta de manera progresiva en cada mercado. Es decir, ofrece los métodos de pago locales más utilizados en cada país, atención en el idioma local, procesos de incorporación adaptados a cada región y equipos propios en 12 ciudades del Espacio Económico Europeo (EEE). GoCardless se ha desarrollado con el mismo planteamiento y dedicación, y aporta al grupo una presencia consolidada en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Ambas compañías afrontan esta nueva etapa desde una posición sólida. Mollie alcanzó la rentabilidad en términos de EBITDA en 2024 y registró unos ingresos netos de 147 millones de euros en 2025, mientras que GoCardless alcanzó su primer trimestre con EBITDA positivo en el verano de 2025. Esta solidez financiera permite llevar a cabo una integración gradual y centrada en el cliente. Para los actuales clientes de cualquiera de las dos compañías no habrá cambios inmediatos en los servicios, contactos o contratos. La integración se realizará por fases y estará guiada por aquello que resulte más beneficioso para los clientes, con el objetivo de ofrecer progresivamente una propuesta más completa.

“Nuestro compromiso con los clientes es sencillo: siempre daremos prioridad a sus necesidades”, añade Köppen. “Ahora cuentan con un socio financiero preparado para acompañarlos a largo plazo. Juntos somos más fuertes y estamos entusiasmados por contribuir a configurar el futuro de los servicios financieros para todas las empresas, tanto en Europa como fuera de ella”.

Sobre Mollie

Mollie es el principal proveedor de pagos y servicios financieros para empresas, con raíces en Europa y alcance mundial. Tras la unión de Mollie y GoCardless, la empresa ofrece pagos, cuentas y financiación empresarial en una única propuesta, ayudando a más de 350.000 empresas a mover, gestionar y optimizar su dinero allí donde operen. Con oficinas en Europa, Estados Unidos y Australia, además de una amplia red de Pay by Bank, Mollie presta servicio a empresas que van desde startups en rápido crecimiento hasta grandes compañías en más de 30 mercados. Fundada en Ámsterdam en 2004, la misión de Mollie es hacer que los pagos y la gestión del dinero sean sencillos para todas las empresas, tanto en Europa como fuera de ella.