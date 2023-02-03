Wie lange dauert eine PayPal-Überweisung?

PayPal ist eine der beliebtesten Möglichkeiten, um schnell und sicher Zahlungen online zu senden und zu empfangen. Aber wie lange dauert es, bis das Geld sein Ziel erreicht? Ganz gleich, ob Sie Geld von Ihrem PayPal-Konto auf ein verlinktes Bankkonto überweisen oder eine Rückerstattung für einen verkauften Artikel bearbeiten - wenn Sie wissen, wie die Bearbeitungszeiten für Zahlungen und Rückerstattungen funktionieren, können Sie besser planen und Ihre Finanzen besser verwalten.

Ein Überblick über die Zahlungsbearbeitungszeiten

Wenn Sie einem Kunden über den PayPal-Zahlungsservice eine Rechnung stellen, können Sie den Betrag in der Regel fast sofort auf Ihrem PayPal-Konto sehen, wenn der Kunde mit einer Kredit- oder Debitkarte bezahlt. Wenn die Zahlung jedoch über ACH (Automated Clearing House) erfolgt, kann es bis zu fünf Werktage dauern, bis die Überweisung auf Ihrem Bankkonto eingeht. Dies liegt an der Funktionsweise von ACH-Überweisungen, die mehrere Schritte durchlaufen, bevor sie ihr endgültiges Ziel erreichen.

Zahlungen mit Visa oder MasterCard dauern in der Regel zwei bis drei Geschäftstage, Zahlungen mit American Express vier bis fünf Geschäftstage. Wenn Sie die PayPal-Rechnungsstellung verwenden, werden Sie von PayPal per E-Mail benachrichtigt, wenn die Zahlung erfolgt ist, und Ihr Rechnungsstatus wird auf "Bezahlt" aktualisiert. Die PayPal-Händlerservices überweisen die Kredit- und Debitkartenzahlungen direkt auf das von Ihnen angegebene Bankkonto.

Für diejenigen, die ihre Gelder schneller benötigen, als es die standardmäßigen ACH-Überweisungen zulassen, gibt es andere Möglichkeiten. Die gängigste Möglichkeit ist die Funktion „Geld überweisen“ auf paypal.com, mit der Sie mit wenigen Klicks Geld überweisen können. Je nachdem, wie viel Geld überwiesen wird, wie schnell die Transaktion von dem/den beteiligten Finanzinstitut(en) akzeptiert wird und zu welcher Tageszeit sie abgeschlossen wird, sollte das Geld innerhalb von 1-5 Werktagen auf Ihrem Bankkonto verfügbar sein.

GoCardless bietet eine bequeme und kostengünstige Methode für Unternehmen, um Zahlungen direkt von den Bankkonten ihrer Kunden zu erhalten. Diese Plattform ist das perfekte Werkzeug für Unternehmen, die sowohl wiederkehrende Zahlungen als auch einmalige Rechnungszahlungen benötigen. Wenn Sie GoCardless nutzen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Transaktionen sicher sind und gleichzeitig von den niedrigen Transaktionsgebühren profitieren.

Bearbeitungszeiten für Rückerstattungen

Wenn Kunden Rückerstattungen für Artikel beantragen, die sie über PayPal gekauft haben, wie lange dauert es dann, bis diese Rückerstattungen bearbeitet werden? Auch hier kommt es darauf an, wie der Kunde ursprünglich bezahlt hat: Wenn er eine Kreditkarte verwendet hat, kann er das erstattete Geld noch am selben Tag zurückerhalten; wenn er ein Bankkonto verwendet hat, dauert es drei bis fünf Werktage; wenn er eine Kredit- oder Debitkarte (einschließlich PayPal-Guthaben) verwendet hat, können bis zu 30 Tage vergehen, bis das erstattete Geld wieder auf dem Kundenkonto erscheint - all dies kann auf der PayPal-Aktivitätsseite des Kunden nachverfolgt werden, auf der angezeigt wird, ob Erstattungen "ausstehend", "erstattet" usw. sind.

Im Allgemeinen werden die meisten Rückerstattungen jedoch innerhalb von sieben Tagen nach Antragstellung bearbeitet. In einigen Fällen kann es jedoch zu Verzögerungen kommen, da die Banken die Zahlungen zurückhalten, bevor sie auf die Konten der Kunden überwiesen werden usw.

Fazit

PayPal ist eine unglaublich bequeme Möglichkeit für Privatpersonen auf der ganzen Welt, schnell und sicher Zahlungen online zu senden und zu empfangen - aber wie lange dauert die Bearbeitung von Zahlungen/Erstattungen? Die Antwort hängt weitgehend davon ab, wie die Kunden bezahlt haben: Wenn Sie mit Visa-/Mastercard-/AmeX-/PayPal-Händlerdiensten bezahlen, sollten Sie mit 1-5 Werktagen rechnen, während Sofortüberweisungen in der Regel innerhalb von 30 Minuten abgewickelt werden (gegen zusätzliche Kosten).

Wenn Sie eine Rückerstattung erwarten, sollten Sie bei Zahlungen mit Kredit-/Debitkarten mit einer Rückerstattung noch am selben Tag rechnen, andernfalls mit einer Rückerstattung innerhalb von 3-5 Werktagen, abhängig von den beteiligten Finanzinstituten. Alle Informationen zu den Transaktionen können auch über die PayPal-Aktivitätsseite verfolgt werden, so dass Sie immer auf dem Laufenden bleiben und wissen, wo sich Ihr Geld gerade befindet.

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