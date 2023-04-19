Die Gründung eines Unternehmens in Deutschland kann für nicht-deutsche Gründer ein schwieriger Prozess sein, insbesondere wenn es um die Eröffnung eines Geschäftskontos geht. Ohne die richtigen Voraussetzungen, wie die deutsche Staatsbürgerschaft oder einen Wohnsitz im Land, kann der Zugang zu dem von Ihnen benötigten Banksystem unmöglich erscheinen. Glücklicherweise ist es möglich, vom Ausland aus ein Geschäftskonto bei bestimmten Banken zu eröffnen, je nachdem, wo Sie sich befinden.

Eröffnung eines Geschäftskontos als nicht-deutscher Staatsbürger in Deutschland

Für nicht-deutsche Staatsbürger, die nicht in Deutschland wohnen, kann die Eröffnung eines deutschen Bankkontos äußerst schwierig sein. Um erfolgreich ein Geschäftskonto in Deutschland zu eröffnen, müssen nicht-deutsche Staatsbürger eine Reihe von Dokumenten und Prozessen durchlaufen. Zu diesen Dokumenten und Prozessen gehören:

Dokumente, die die Identität bestätigen, wie ein gültiger Reisepass oder Personalausweis.

Dokumente aus anderen Ländern müssen entweder mit einer Apostille oder einem Legalisierungsverfahren beglaubigt werden, je nachdem, aus welchem Land das Dokument stammt und wo das Bankkonto eröffnet werden soll (in diesem Fall Deutschland).

Möglicherweise muss auch ein Vollmachtsformular ausgefüllt werden, wenn es der Person nicht möglich ist, das Konto persönlich zu eröffnen.

Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Länder aus politischen Gründen Beglaubigungen und Legalisierungen aus bestimmten Ländern akzeptieren, auch wenn diese Länder an diesem Verfahren teilnehmen. Daher ist es für nicht-deutsche Bürger wichtig, sich über das Beglaubigungsverfahren ihres Landes zu informieren, bevor sie versuchen, ein deutsches Geschäftskonto zu eröffnen.

Identitätsprüfungen für nicht-deutsche Staatsbürger

Die Eröffnung eines deutschen Bankkontos als nicht-deutscher Staatsbürger kann schwierig sein, insbesondere wenn es um die Überprüfung der eigenen Identität geht. Um die Sicherheit Ihrer Gelder zu gewährleisten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Geldwäschegesetzes, können die Banken auf das Postident- oder Videoident-Verfahren zurückgreifen, um Sie zu identifizieren.

Beim POSTIDENT-Verfahren müssen Sie persönlich in einer Filiale der Deutschen Post mit einem gültigen Ausweis, z. B. einem Reisepass oder Führerschein, erscheinen. Wenn dies jedoch aufgrund der geografischen Lage oder anderer Umstände nicht möglich ist, kann sich die Bank stattdessen für die VideoIdent-Verifizierung entscheiden. Bei diesem Verfahren können die Kunden gescannte Dokumente per E-Mail senden und anschließend einen Online-Videoanruf tätigen, bei dem sie ihren Ausweis vorlegen müssen, damit die Dokumente verifiziert werden können.

Während der VideoIdent-Verifizierung werden die Kunden gebeten, ihren Ausweis in die Kamera ihres Mobiltelefons zu halten, so dass beide Seiten sowie alle Hologramme oder andere Sicherheitsmerkmale auf dem Ausweis zu sehen sind. Sobald die Verifizierung nach Prüfung des § 6 des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG) erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Kunden eine TAN (Transaktions-Authentifizierungs-Nummer) entweder per SMS oder E-Mail, die dann online eingegeben werden muss.

Das gesamte Verfahren ist relativ schnell und einfach und dauert von Anfang bis Ende nur ein paar Minuten. Daher wird es von ausländischen Bürgern, die ein Bankkonto in Deutschland eröffnen möchten, immer häufiger gewählt.

Eine einfachere und schneller Alternative

Eine der besten Möglichkeiten, Zahlungen von Kunden in Deutschland schnell und einfach zu akzeptieren, ist GoCardless. Mit diesem Service können alle Unternehmen internationale Zahlungen aus mehr als 30 Ländern problemlos akzeptieren, unabhängig von der jeweiligen Landeswährung. Es ist kein zusätzliches Bankkonto oder Authentifizierungsverfahren erforderlich, sondern nur eine einfache Anmeldung. Unternehmen erhalten Zugang zu ihrem eigenen übersichtlichen Dashboard, in dem sie ihre Transaktionen sicher und bequem verwalten können. Darüber hinaus können sie von den niedrigen Gebühren und schnellen Auszahlungen von GoCardless profitieren. Das bedeutet, dass Unternehmen sich keine Sorgen über teure Überweisungsgebühren oder lange Wartezeiten bei der Zahlungsabwicklung machen müssen. Der Prozess ist effizient und ermöglicht es Unternehmen, Zahlungen schnell und einfach einzuziehen, ohne ein deutsches Geschäftskonto eröffnen oder ein kompliziertes Identitätsprüfungsverfahren durchlaufen zu müssen. Auf diese Weise können Interessenten den langwierigen Verifizierungsprozess umgehen.

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