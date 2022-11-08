In der Vergangenheit war der Einzug von einmaligen Zahlungen kompliziert, was die Kunden möglicherweise als unangenehm empfanden. Die Komplexität beim Einzug einer einmaligen Zahlung mit herkömmlichen Methoden kann die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen. Im digitalen Zeitalter erwarten die Kunden nun, dass ihre Interaktionen mit Unternehmen nahtlos sind. Glücklicherweise können Sie als Unternehmer heutzutage einmalige Zahlungen einfach mit Open Banking einziehen. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie im Folgenden.

Was sind einmalige Zahlungen?

Einmalige Zahlungen spielen eine wichtige Rolle bei der Erzielung von Einnahmen für Ihr Unternehmen. Einmalige Zahlungen unterscheiden sich von wiederkehrenden Zahlungen dadurch, dass ein Kunde nur einmal für Waren oder Dienstleistungen bezahlt, anstatt eine wiederkehrende Zahlung einrichten zu müssen.

Auch wenn Ihr Unternehmen hauptsächlich auf Abonnementbasis arbeitet, gibt es dennoch einige Anlässe, bei denen Sie Einmalzahlungen von Kunden annehmen können. Dazu gehören:

Entgegennahme einer ersten Zahlung während der Erstellung eines wiederkehrenden Zahlungsplans

Entgegennahme einer Zahlung zur Deckung zusätzlicher Waren oder Dienstleistungen, die nicht durch einen weiter gefassten Zahlungsplan abgedeckt sind

Aufladen eines Kundenkontos durch eine einmalige Zahlung, im Gegensatz zu laufenden wiederkehrenden Zahlungen

Inkasso, wenn eine wiederkehrende Zahlung fehlgeschlagen ist

Open Banking und einmalige Zahlungen

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Open Banking, dass regulierte Anbieter ihre Daten gemeinsam nutzen und es den Nutzern so wesentlich einfacher machen, ihr Geld zu überweisen und ihre Finanzen mit einer Reihe von sicheren Apps und Diensten zu verwalten.

Die Leistungsfähigkeit von Open Banking ermöglicht es einer Zahlungsplattform wie GoCardless, sie zusammen mit bestehenden Zahlungsstrukturen zu nutzen, um den Nutzern vollständige Flexibilität zu bieten. Hinzu kommt, dass Sie als Unternehmer so schneller bezahlt werden.

Was ist das Instant Bank Pay-System?

Die Einfachheit von Bank-zu-Bank-Zahlungen mit dem Instant Bank Pay-System ist ein Paradebeispiel für diese Flexibilität:

Instant Bank Pay ermöglicht es GoCardless-Nutzern, einmalige Zahlungen von Neu- und Bestandskunden auf direkter Bank-zu-Bank-Basis entgegenzunehmen, ohne die Nutzung anderer Zahlungsmethoden wie z. B. Bankabbuchungen zu beeinträchtigen. Das vereinfacht den Prozess auch für den Kunden.

Das Instant Bank Pay-Verfahren umfasst drei einfache Schritte für einmalige Zahlungen:

Der Kunde klickt entweder auf eine Schaltfläche auf Ihrer Website oder erhält einen Link mit einer Zahlungsaufforderung Der Kunde autorisiert die Zahlung Die Zahlung wird abgeschlossen und beide Parteien erhalten eine sofortige Bestätigung

Der Prozess ist schnell und nahtlos, die Zahlungsbestätigung erfolgt in Echtzeit und bietet absolute Sicherheit, und die Gebühren sind niedriger als bei herkömmlichen Online-Kartentransaktionen.

Schnellere und sichere Zahlungen mit GoCardless

​​Wir haben zwei Schlüssellösungen (Verified Mandates und Instant Bank Pay) entwickelt, um zwei echte Probleme zu lösen: die Verifizierung von Kontoinhabern und die Durchführung von Sofortzahlungen, die beide direkt in unser GoCardless-Zahlungsprodukt integriert sind. Dies ist ein lösungsorientierter Ansatz.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.