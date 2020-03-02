Als Geschäftsführer eines Kleinunternehmens, Freiberufler oder Selbstständiger stehen Sie vor vielen Herausforderungen. Eine wichtige Frage ist dabei, welche Softwaresysteme implementiert werden sollen, insbesondere die Buchhaltungssoftware wirft viele Fragen auf: Was für Arten der Buchhaltungssoftware gibt es? Welche Software passt am besten zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens? Welche Kosten kommen mit der Implementation auf Sie zu? Wir haben gute Nachrichten für Sie: Gute Software muss nicht unbedingt teuer sein. Sie können online Buchhaltungssoftware finden, die nicht nur praktisch ist, sondern auch kostenlos. Wir haben eine Liste mit fünf verschiedenen Buchhaltungssoftwares im Vergleich für Sie zusammengestellt:

1. Monkey Office

Monkey Office ist eine Buchhaltungssoftware, die vor allem für Freiberufler, Selbstständige und kleinere Unternehmen gedacht ist. Die übersichtliche Anwendung verbindet Auftragsverwaltung und Finanzbuchhaltung. Die Software erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen über Bank oder Kasse und Sie können mit ihr Forderungen und Verbindlichkeiten verwalten und Mahnungen versenden. Sie bietet viele praktische Funktionen:

- Erfassen und Kontieren von Eingangs- und Ausgangsrechnungen

- Kassenbuch, Buchen von Einnahmen und Ausgaben

- Verwaltung der Kundenadressen und Lieferantenadressen

- Zuweisen von Kostenstellen

- Bestimmte Auswertungen (offene Posten, Journal, Kontoauszüge, Summen und Salden)

- DATEV-Import und Export als vorbereitende Buchführung für den Steuerberater

Falls Sie mit Monkey Office zufrieden sind, aber mehr Funktionen wünschen, gibt es kostenpflichtige Erweiterungen (REWE, FIBU, PRO bzw. Complete mit allen Funktionen).

2. Taxpool Buchhalter Mini

Taxpool Buchhalter Mini ist eine kostenlose Buchhaltungssoftware insbesondere für Freiberufler und Existenzgründer. Sie ist besonders intuitiv und dadurch leicht zu bedienen. Ein besonderer Vorteil ist, dass Sie die Eingabemasken zwischen dem Modus „Anfänger“ und dem Modus „Profi“ wechseln können. Auch das automatische Backup-System sorgt für optimale Datensicherheit. Weitere praktische Funktionen sind:

- Belegverwaltung und -zuordnung

- Betriebswirtschaftliche Auswertungen

- Zuweisung von Kostenstellen

- Lauffähig im Netzwerk und auf externen Datenträgern

- Mehrere Datenimportmöglichkeiten (auch PayPal)

3. GnuCash

Dieses Programm ist nicht nur für Kleinunternehmen interessant, sondern bietet auch praktische Funktionen für Privatanwender. Es unterstützt Homebanking über HBCI, hat eine benutzerdefinierte Oberfläche und kann zahlreiche Berichte und Grafiken mit Torten- und Balkendiagrammen anzeigen. Auch das Prinzip der doppelten Buchführung findet durchgängig Anwendung, sodass auch hohe Ansprüche an die Kontenführung erfüllt werden. Für den Geschäftsverkehr ist die Verwaltung von Kunden, Lieferanten und Rechnungen besonders interessant. Weitere Features von GnuCash sind:

- Aktienkonten

- Terminierte Buchungen

- Finanzrechner

- Verwaltung von Lieferanten, Kunden und Rechnungen

- Arbeit mit mehreren Währungen möglich

4. MMS Kassenbuch

Mit MMS Kassenbuch erhalten Sie eine praktische Buchhaltungssoftware für Kleingewerbe. Mit ihr erfassen und verwalten Sie alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie Einlagen und Entnahmen, die mit Bargeld getätigt werden. Die Zahlungen werden in den jeweiligen Konten gebucht und lassen sich praktisch aufgliedern (zum Beispiel nach Rechnungseingang). Auch den Jahresanschluss können Sie mit MMS Kassenbuch nach Ihren Anforderungen gestalten. Besonders praktisch ist, dass Sie mit dem Programm die Unterlagen direkt Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen können. Features von MMS Kassenbuch sind:

- Schnittstelle für den DATEV-Export

- Programmoberfläche ist Excel-ähnlich und so sehr intuitiv

- Individuelle Konten für Erstellung eines Kontenplans

- Kompatibel mit MMS Buchführung und Bilanz

5. TZ-EasyBuch

TZ-EasyBuch ist ebenfalls eine Buchhaltungssoftware für Freiberufler und mittelständische Unternehmen. Das Programm bietet viele Funktionen für die eigene Buchhaltung und die Verwaltung des Zahlungsverkehrs. Durch verschiedene Auswertungen erhalten Sie einen umfangreichen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben. Auch das Anfertigen der Überschussrechnung ist mit TZ-EasyBuch möglich und es ist sowohl für Einsteiger als auch für Experten geeignet und schreibt selbstständig Ihre Rechnungen. Weitere praktische Funktionen sind:

- Integrierte Anlagen- und Dokumentverwaltung

- Kontoauszugsimport, kein manuelles Buchen von Kontoumsätzen

- Buchungsvorlagen

- Anlagenbuchhaltung (Abschreibung: linear, degressiv und individuell)