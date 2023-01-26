Buchhaltung für Freelancer und Freiberufler

Den Überblick über alle finanziellen Aspekte der Freiberuflichkeit zu behalten, kann eine entmutigende Aufgabe sein. Von der Ermittlung der Kosten für die Kunden bis hin zur Überwachung der Einnahmen und Ausgaben - Freiberufler fühlen sich leicht von ihren Finanzen überfordert.

Zum Glück gibt es Tools, die die Buchhaltung für Freiberufler einfacher und effizienter machen. In diesem Leitfaden werfen wir einen detaillierten Blick auf einige der beliebtesten Buchhaltungstools für Freiberufler.

Was ist eigentlich ein Freiberufler?

Ein Freelancer, Selbstständiger oder Freiberufler ist eine selbständige Person, die ihre Dienste verschiedenen Kunden auf Vertragsbasis anbietet. Freiberufler sind in der Regel nicht an einen Arbeitgeber gebunden und können mit mehreren Kunden gleichzeitig zusammenarbeiten. Sie bieten oft Dienstleistungen wie Buchhaltung, Webentwicklung, Schreiben, Grafikdesign und Beratung an.

Was muss bei der Buchhaltung für Selbstständige beachtet werden?

Die Buchhaltung ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsbetriebs, unabhängig von der Größe oder Art des Unternehmens. Unabhängig davon, ob Sie Freiberufler oder Selbständiger sind, ist es wichtig, die Grundlagen der Buchhaltung zu kennen und zu wissen, wie sie auf Ihre spezielle Situation anzuwenden ist. Die einfache und die doppelte Buchführung sind zwei gängige Methoden für die Buchhaltung von Freiberuflern. Während die einfache Buchführung für kleine Unternehmen einfacher und leichter zu handhaben ist, bietet die doppelte Buchführung mehr Genauigkeit, die bei der Steuererstellung und anderen finanziellen Überlegungen hilfreich ist.

Sollten Freiberufler und Selbstständige ihre Buchhaltung selbst erledigen?

Freiberufler und Selbstständige stehen oft vor dem Dilemma, ob sie ihre Buchhaltung selbst erledigen oder auslagern sollen. Diese Entscheidung hängt von Faktoren wie der Art des Unternehmens, der Höhe des Umsatzes und der Zeit ab, die sie für die Buchhaltung aufwenden können. Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile. Freiberufler, die nur eine einfache Buchhaltung benötigen, haben es leichter, ihre Finanzen selbst zu verwalten.

Vorteile der einfachen Buchführung:

Einfacher zu erlernen und anzuwenden als die doppelte Buchführung.

Günstiger als die Auslagerung der Buchhaltung.

Gibt Freiberuflern die Kontrolle über ihre Finanzen.

Nachteile der einfachen Buchführung:

Höhere Fehleranfälligkeit aufgrund fehlender Kontrollen und Salden zwischen den Konten.

Bietet keinen vollständigen Überblick über den Cashflow oder die Rentabilität, was für Freiberufler wichtig ist, die komplexere Finanzverwaltungsdienste benötigen.

Vorteile der doppelten Buchführung:

Höhere Genauigkeit im Vergleich zur einfachen Buchführung, da Transaktionen sowohl auf der Soll- als auch auf der Habenseite erfasst werden, um die Bücher auszugleichen.

Nachteile der doppelten Buchführung:

Der Zeitaufwand ist höher als bei der einfachen Buchführung, da jede Transaktion zweimal auf zwei verschiedenen Konten (Soll und Haben) verbucht werden muss.

Das Outsourcing dieser Art von Buchhaltung ist aufgrund ihrer Komplexität wahrscheinlich teurer.

Die einfache Buchführung ist einfacher und billiger als die doppelte Buchführung, so dass Freiberufler, die nur eine einfache Buchführung benötigen, ihre Finanzen selbst verwalten können. Auf diese Weise haben Freiberufler mehr Kontrolle über ihre Finanzen und müssen niemanden für Hilfe bezahlen.

Was sollte ein Rechnungsprogramm für Selbstständige leisten?

Buchhaltungssoftware für Freiberufler ist ein unverzichtbares Werkzeug, das Freiberuflern hilft, den Überblick über ihre Finanzen zu behalten und ihr Geschäftskonto für Selbstständige zu verwalten. Sie sollte die notwendigen Funktionen bieten, die es Freiberuflern leicht machen, Zahlungen zu erfassen, eine Freiberufler-Rechnung zu erstellen und mehr.

Einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche

Buchhaltungssoftware kann sehr komplex sein, und Freiberufler müssen in der Lage sein, die verschiedenen Funktionen schnell und ohne großen Aufwand oder Frustration zu nutzen.

Möglichkeit der Rechnungsstellung

Die Rechnungsstellung ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzen von Freiberuflern und Freiberufler sollten in der Lage sein, ganz einfach Rechnungen zu erstellen und zu versenden, Zahlungen zu verfolgen und unbezahlte Rechnungen bei Bedarf zu überwachen.

Kostenverfolgung

Damit können Freiberufler ihre Geschäftsausgaben überwachen und feststellen, was steuerlich absetzbar ist.

Umfassender Steuerrechner

Damit Freiberufler ihre Steuerverbindlichkeiten schnell einschätzen und bestimmen können.

Mehrwertfunktionen

Budgetierungs- und Prognosetools, CRM-Funktionen (Customer Relationship Management), automatische Zahlungserinnerungen und Integrationen mit anderen Diensten, die Freiberufler nutzen.

Unsere 5 Favoriten unter den Buchhaltungsprogrammen für Freiberufler und Freelancer

SevDesk bietet Freiberuflern und kleinen Unternehmen eine umfassende Buchhaltungslösung für Freiberufler. Es bietet ein Fakturierungssystem sowie Tools zur Verfolgung von Ausgaben und Einnahmen, zur Erstellung von Berichten, zur Verwaltung von Kontakten und mehr. SevDesk berechnet eine Gebühr von 9 € pro Monat.

Billomat ist eine weitere Buchhaltungssoftware für Freiberufler, die Funktionen wie ein Fakturierungssystem, einen Steuerrechner, Massenversand von E-Mails und mehr enthält. Die Preise von Billomat beginnen bei 9 € pro Monat.

Papierkram ist eine Buchhaltungssoftware für Freiberufler, die Funktionen wie ein Zeiterfassungssystem, einen Rechnungsgenerator, automatische Zahlungserinnerungen und mehr bietet. Die Preise von Papierkram beginnen bei 9 € pro Monat.

Meintagwerk.de ist eine Online-Plattform für die Buchhaltung von Freiberuflern, die eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, darunter Rechnungsmanagement, Finanzberichte und mehr. Die Preise bei Meintagwerk.de beginnen bei 7 € pro Monat.

Goodlance ist eine Buchhaltungssoftware für Freiberufler, die Funktionen wie Rechnungsstellung, Kostenverfolgung, Kundenverwaltung und mehr bietet. Die Preise von Goodlance beginnen bei 8 € pro Monat.

GoCardless unterstützt Selbstständige, Freiberufler und Freelancer beim Zahlungseinzug

GoCardless ist ein innovativer Zahlungseinzugsservice, mit dem Freiberufler ihre Buchhaltungsprozesse vereinfachen und schneller bezahlt werden können. Mit GoCardless können Freiberufler ganz einfach Zahlungen von Kunden auf der ganzen Welt eintreiben, ohne sich um komplizierte Finanzformulare oder lange Wartezeiten auf Gelder kümmern zu müssen.

Wir können helfen

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