Für viel zu viele Kleinunternehmer ist es ein Vollzeitjob, Zahlungen hinterher zu laufen. Und das kommt noch zu all ihren anderen Vollzeittätigkeiten dazu: Kundenmeetings, neue Geschäftschancen identifizieren, Aufträge erfüllen, Mitarbeiter einstellen und schulen, die Firmenwebseite pflegen, in den sozialen Medien aktiv bleiben und vieles mehr.

Aber so muss es nicht sein. GoCardless wurde entwickelt, um viele der Probleme zu lösen, die kleine Unternehmen bei der Zahlungen haben.. Sie können mit GoCardless den Einzug regelmäßiger Zahlungen automatisieren und den Stress eliminieren, der durch die Nachverfolgung verspäteter Zahlungen entsteht. Und für alle anderen Probleme, die wir nicht selbst lösen können, suchen wir nach geeigneten Partnern.

Einer dieser Partner ist Xero, eine Buchhaltungsplattform, die kleinen Unternehmen hilft, ihre Finanzen zu verwalten und die Zusammenarbeit mit ihren professionellen Beratern zu erleichtern.. Durch die Integration mit GoCardless können die Kunden von Xero Zahlungen automatisch einziehen und abgleichen, um Zeit für die Buchhaltung zu sparen.

Laut Ben Johnson, Director of Financial Partnerships bei Xero, ergänzen GoCardless und Xero sich perfekt. „Unsere Mission ist es, die vertrauenswürdigste und informationsreichste Plattform für Kleinunternehmen zu sein“, erzählt er. „Daher sind uns Partnerschaften sehr wichtig mit denen wir die Probleme unserer Kunden lösen können, z. B. schneller bezahlt zu werden.“

Zahlungen in der Hälfte der Zeit erhalten

Gemeinsam haben GoCardless und Xero mehr als 10.000 aktive Nutzer. Die Xero-Benutzer, die ebenfalls GoCardless nutzen, werden bis zu doppelt so schnell bezahlt, wie die anderen. Das bedeutet mehr Liquidität. „Wir sind wirklich stolz auf die Erfolge, die wir für diese Nutzer erzielen konnten“, so Pranav Sood, VP Small Business, GoCardless.

„Kunden haben im Allgemeinen eine wunderbare Erfahrung, wenn sie mit GoCardless anfangen und bezahlt werden - es gibt einen echten 'Wow'-Faktor“, ergänzt Ben. „Wir investieren also wirklich in diese Beziehung, denn es ist ein wunderbares Tool, das unseren Kunden hilft, erfolgreicher zu sein.”

Kundenmeinungen zu GoCardless

Wir haben kürzlich mit vier Kunden gesprochen, um mehr über ihre Erfahrungen und Ergebnisse der Arbeit mit GoCardless und Xero zu erfahren. Dabei entdeckten wir Vorteile, die von der Vermeidung von Kreditkartenabwicklungsgebühren bis zur Minderung von Wechselkursrisiken reichen.

Carrie Pollack, Inhaberin von Diaper Stork, einem in Seattle ansässigen Stoffwindelservice und einer Babyboutique, sagte uns, dass die Integration von Xero und GoCardless ihr Zeit und Geld gespart hat. "Die nahtlose Integration und die Möglichkeit, die Gebühren für die Kreditkartenabwicklung um 2 % zu senken, hilft kleinen Unternehmen wirklich", sagte sie.

Das britische Unternehmen Startle kuratiert atmosphärische Hintergrundmusik für den Einzelhandel und das Gastgewerbe. Es entschied sich für GoCardless als Zahlungslösung, damit sein weiteres Wachstum nicht auch höhere Kosten bedeutet. Der CEO Adam Castleton erzählt: „Für uns zählt bei Zahlungen die Automatisierung. Wie können wir neue Kunden ohne Mehraufwand registrieren, wenn das Unternehmen weiter wächst? Im Wesentlichen haben wir das mit der GoCardless-Integration in Xero geschafft.“

Sam Coulton, CFO bei Re-Leased, erzählte uns, dass die GoCardless Integration dem Anbieter von Software für die gewerbliche Immobilienverwaltung half, die Wechselkursrisiken von internationalen Zahlungen zu reduzieren. "Das GoCardless-Lastschriftsystem sparte uns 10.000 US-Dollar pro Monat an Gebühren, die wir an Banken zahlten", sagte er.

Und schließlich hat sich die Restaurant-Buchungsplattform und mobile App EatClub von den Folgen der globalen COVID-19-Pandemie mit Hilfe von Xero und GoCardless gut erholt.

"Wir beginnen wieder exponentiell zu wachsen, so wie wir es vor COVID getan haben", sagt Pan Koutaklis, Mitbegründer und CEO. „Uns ist es wichtig, ein zuverlässiges System zu haben, das sich nahtlos in unsere Finanzprozesse einfügt, um weiter zu wachsen. Und das haben wir derzeit mit der Lösung von GoCardless und Xero.“

Mehr als ein Technologiepartner

Durch seine Partnerschaften mit gleichgesinnten Anbietern bietet GoCardless Unternehmen eine erstklassige Zahlungslösung, die ihnen die meiste Arbeit abnimmt.

Laut Ben Johnson von Xero zeigt die Erfahrung mit GoCardless, dass erfolgreiche Partnerschaften nicht nur auf komplementären Technologien beruhen – sie erfordern gemeinsames Engagement. Er meint: „Insbesondere, wenn man die Lösung eines Drittanbieters wirklich tief in sein eigenes Produkt einbettet, wird sie schnell zu einer Erweiterung davon. Sie repräsentiert damit ganz automatisch die eigene Marke und wird Teil des Kundenerlebnisses.“

Pranav Sood von GoCardless stimmt zu: „Unsere stärksten und engsten Partnerschaften zeichnet aus, dass wir und unsere Partner die gleichen Ziele haben. Für uns bedeutet das, dass wir uns nahtlos in das Nutzenversprechen für ihre Kunden einfügen.“

Kleinen Unternehmen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

GoCardless tut alles, um sich proaktiv in seine Partnerschaften einzubringen. Während andere Unternehmen lediglich einen API-Zugang zur Verfügung stellen und erwarten, dass die Partner ihre Integration selbst vorantreiben, unterstützt GoCardless seine Partner mit großartigem Support.

In Soods Worten bedeutet das, dass GoCardless seine Partner sowohl über seine aktuellen als auch über alle geplanten Zahlungsangebote auf dem Laufenden hält. „Dadurch können sich unsere Partner als Vordenker positionieren und ihren Kunden Zugang zu den besten neuen Ideen und Innovationen verschaffen“, sagt er.

Für die Kleinunternehmen, die Xero nutzen, bedeutet das mehr als nur die Möglichkeit, den Verwaltungs- und Kostenaufwand für die Nachverfolgung und den Abgleich von Zahlungen zu reduzieren. Es bedeutet, dass sie ihren Inhabern und Mitarbeitern mehr Zeit für die Arbeit geben, die ihnen am wichtigsten ist.