Orbok för Autogirotermerna

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Senast redigeradjan. 2020
|Benämning
|Innebörd
|Mer detaljer
|(För-)Aviseringar
|En alternativ benämning för meddelanden som tillhandahåller den föravisering som krävs enligt systemreglerna.
|Skicka föraviseringar
|Bankdag
|Betalningar (Uppladdningar) till Bankgirot sker endast på arbetsdagar. Dessa är definerade av Bankgirot och exkluderar helger och allmänna helgdagar.
|Tider inom Autogiro
|Bankgironummer
|En identifieringsadress som pekar på ett bankkonto. Organisationer som tar emot Autogirobetalningar måste ha ett Bankgironummer.
|Bankgironummer
|Bankgirot
|Clearingsystemet som administrerar Autogirosystemet - all Autogirokommunikation sker genom Bankgirot.
|Introduktion till Autogiro
|Betalningsinstruktioner
|De betalningar som Bankgirot tar emot och behandlar.
|Skicka in till Bankgirot
|Betalningsunderlag
|Den fil som skickas från företaget till Bankgirot och innehåller de betalningar som ska utföras. Bankgirot har för närvarande gamla och nya fillayouter - endast den nya fillayouten tillåter full avprickning av betalningar.
|Skicka in till Bankgirot
|Betalningsspecifikationsrapport
|Rapporten från Bankgirot innehåller uppdateringar om betalningar, inklusive eventuella betalningar som stoppats i täckningskontrollen.
|Rapporter från Bankgirot
|Föravisering
|I enighet med reglerna för programmet ska kunderna meddelas innan beras betalning länmar deras konto.
|Ta emot Autogirobetalningar
|Förfallodatum
|Datumet som betalningen sker från betalarens konto.
|Tider inom Autogiro
|Inbetalning
|Används i den här guiden för att hänvisa till Autogiros motsvarigheter i andra länder. Exempel är Bacs Direct Debit i Storbritannien och SEPA Direct Debit i euroområdet.
|Introduktion till Autogiro
|Informationskoder
|Informationskoder ger information om statusen på medgivanden som skickats in till Bankgirot.
|Rapporter från Bankgirot
|Kommentarkod
|Kommentarkoder används i samband med informationskoder inom Bankgirots rapporter. De anger orsaken till medgivandeinformationsåtgärder.
|Rapporter från Bankgirot
|Kommunikationssätt
|Det sätt företaget använder för att skicka och hämta filer, till och från Bankgirot. Tjänsten som tillhandahålls av Bankgirot kallas Bankgiro Link.
|Få tillgång till Autogiro
|Medgivande
|Ett medgivande från kunden att debitera framtida betalningar automatiskt. För att upprätta ett medgivande ska dina kunder fylla i en standardblankett.
|Autogiromedgivanden
|Medgivandeavisering
|Filen som mottas från Bankgirot innehållande aviseringar om inkomna medgivanden.
|Rapporter från Bankgirot
|Medgivandeblankett
|Blanketten som används för att registrera ett nytt medgivande. Denna inkluderar både pappersblanketter och elektroniska blanketter.
|Autogiromedgivanden
|Medgivande via blankett
|En pappersblankett för medgivande. Detta är den enda typen av medgivande som kan tecknas med ett Bankgironummer i stället för ett kontonummer.
|Autogiromedgivanden
|Medgivande via elektroniskt medgivandeformulär
|Ett skräddarsytt elektroniskt medgivandeformulär som har godkänts av betalarens bank. GoCardless erbjuder ett optimerat medgivandeformulär till sina kunder, inklusive företagets logga. GoCardless Pro-användare kan också ha sina egna medgivandeformulär online.
|Autogiromedgivanden
|Medgivande via Hemsida
|Ett elektroniskt formulär som erbjuds av Bankgirot. Företag kan länka till detta formulär från sin webbsida.
|Autogiromedgivanden
|Medgivande via Internetbank
|Ett elektroniskt medgivandeformulär som har signerats av betalaren efter den har loggat in på sin internetbank.
|Autogiromedgivanden
|Obehörig transaktion
|En transaktion är obehörig om ett Autogiromedgivande aldrig undertecknades eller om medgivandet annullerades innan betalningen gjordes.
|Kundskydd
|Täckningskontroll
|En kontroll som utförs av Bankgirot på betalningsdagens morgon. Denna bekräftar om det finns täckning för betalningen på betalarens konto så att betalningen kan genomföras.
|Rapporter från Bankgirot