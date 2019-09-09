Användningsområden för Autogiro

Bg Autogirosystemet är för betalningsmottagare som vill ta emot betalningar från kunder i Sverige.

Autogiro är bra till...

Regelbundna betalningar såsom medlemskapsavgifter och abonnemangsbetalningar. Med Autogiro är kundlojaliteten mycket högre då avslutade betalningar på grund av utlöpt kort är helt eliminerat. Gym, välgörenheter och onlinetjänster är bra exempel.

Fakturering för tjänster där omedelbara betalningar inte krävs. Bokförings- och marknadsföringsbyråer är goda exempel.

Kontokunder som har en fortlöpande relation med betalningsmottagaren. Autogiro automatiserar insamlingsprocessen och låter kunderna att förenkla hur de betalar. Grossister är ett bra exempel.

Autogiro är inte bra till...

Transaktioner som ska genomföras omedelbart. Autogirobetalningar görs inte omgående.

Likvida medel och högt varuvärde, såsom bilar eller valuta. Stramt kundskydd är inbyggt i Autogirosystemet, och dessa skydd ger kunderna rätt till en återbetalning om de har debiterats felaktigt. Detta skydd kan d�ärför bli ett mål för bedragare.

Autogirobetalningar genom GoCardless

Vår API och online dashboards gör det enklare och billigare att få tillgång till Autogirosystemet:

Onlineföretag: Vi har en enkel API som kan integreras med din webbplats eller CRM. API låter dig automatisera manuella processer förgrenade med andra leverantörer.

Fakturering: Vår API tillåter dig att skapa automatisk avstämning i din faktureringsmjukvara.

Små företag: Du behöver inte prata med din bank eller skaffa ett mjukvaruprogram för att få tillgång till Autogiro. Allt du behöver göra är att registrera dig hos GoCardless.

För att läsa mer om att ta betalningar med GoCardless, besök vår hemsida.