Vad är Autogiro?

Bg Autogirot är en populär metod för att ta emot betalningar i Sverige. Ungefär åtta av tio svenskar använder Autogiro och den genomsnittliga kunden betalar mellan fem till sju räkningar per månad genom Autogiro.

Det finns två nyckelfunktioner med Autogirosystemet:

Autogiro är baserat på automatiska dragningar. Autogirosystemet bygger på ett medgivande mellan betalningsmottagaren och kunden. När ett medgivande har godkänts av kunden, är det betalningsmottagaren som initierar betalningen. Kunden behöver inte lyfta ett finger.

Autogirobetalningar är bank-till-bank. Kortnätverken är inte inblandade i Autogirosystemet. All kommunikation sker direkt mellan bankerna via Bankgirotclearing.

Autogiro är baserat på automatiska dragningar

Med Autogiro är det betalningsmottagaren som initierar betalningsinsamlingen. Det automatiska systemet hos Autogiro har betydande fördelar för både betalningsmottagaren och kunden:

Kassaflödet. Autogiro sätter betalningsmottagaren i kontroll över när de får betalt. Detta är bra för företagets kassaflöde eftersom det minskar antalet sena betalningar.

Automatisering. Hela insamlingsprocessen kan automatiseras med Autogiro. Det minskar det administrativa arbetet för betalningsmottagarna: mindre tid spenderas på att spåra dina betalningar. Det är också bra för kunderna: de behöver inte längre hålla reda på räkningar, förfallodatum och eventuella avgifter för sena betalningar.

Flexibilitet. Autogiro tillåter att betalningsbeloppet och frekvensen varierar, som gör att betalningsmottagaren behåller kontrollen.

Det automatiska systemet hos Autogiro kräver också ett starkt kundskydd som ges av Betaltjänstlagen (2010:751).

Autogirobetalningar är bank-till-bank

Autogiro fungerar genom Bankgirots clearingsystem istället för genom kortnätverken.

Detta har betydande fördelar är man tar regelbundna betalningar:

Låg kostnad. Eftersom Autogirobetalningar inte dirigeras via dyra kortnätverk, är kostnaden mycket lägre än för betalningar med kort.

Håller kvar kunder i hög grad. Avbrutna fortlöpande betalningar på grund av utgånget kort elimineras helt. Autogirorelationer varar längre än löpande kortbetalningar.

Alla kan betala. Alla med ett svenskt bankkonto kan betala med Autogiro. Detta inkluderar både företag och kunder.

En nackdel med att använda Sveriges bank-till-bank infrastruktur är att Autogirobetalningar inte är omedelbara.

Autogiro och SEPA Direct Debit

Om din kundbas spänner över flera Europeiska länder så har du kanske hört talas om Single Euro Payments Area (SEPA).

SEPA är ett initiativ till en betalningsintegration som genomför och mottar betalningar inom Eurozonen. Som en del av SEPA, SEPA Direct Debit tillåter dig att ta betalningar i Euro i 34 länder. Vår guide om SEPA Direct Debit har mer information om detta.

Eftersom Sverige ligger utanför euroområdet och har sin egen valuta (SEK), är Autogiro det svenska systemet som används för att ta betalningar i SEK.

I Sverige är det också möjligt att ta betalningar via SEPA Direct Debit (systemet fungerar parallellt med Autogirosystemet). Däremot kan SEPA Direct Debit endast användas för att ta betalningar i euro (EUR). Om du planerar att ta betalningar i kronor bör du därför använda Autogiro snarare än SEPA.

GoCardless tillåter dig att ta emot autogirobetalningar från både Autogiro och SEPA i en enda integration.

Autogirobetalningar genom GoCardless

GoCardless är en online autogirospecialist som kan hantera hela insamlingsprocessen. Betalningsmottagaren kan ta empt och hantera betalningar med ett enkelt onlineverktyg eller med vår REST API. Vi erbjuder tillgång till Bg Autogiro och SEPA Direct Debit, liksom brittiska Direct Debit, allt i en enda integration. För att läsa mer, besök vår hemsida.