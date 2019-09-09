För att ta Autogirobetalningar, ett nytt medgivande eller betalningsförfrågningar ska dessa skickas genom Bankgirot. Denna guide förklarar hur man skickar in nya medgivanden och betalningsförfrågningar. För detaljer om hur du mottar uppdateringsmeddelanden, se vår guide Hur man behandlar Autogirorapporter från Bankgirot.

Vad är Bankgirot?

Bankgirot är ett svenskt betalningssystem som används för att överföra betalningar direkt från ett bankkonto till ett annat.

Insamlingsprocessen

Nya medgivanden och betalningsförfrågningar skickas in till Bankgirot genom uppladdning av en fil. Innehållet i denna fil beror på vad som skickas in, men processen är alltid densamma:

En fil skapas med den obligatoriska strukturen. Detaljerna kring denna är beskriven nedan. Separata sektioner krävs för medgivanden och betalningsförfrågningar.

Filen laddas upp med FTP eller en kommunikationslösning som gör att personuppgifterna hålls säkra och krypterade.

När de har skickats in så kommer Bankgirot att behandla filens innehåll.

De flesta företag använder ekonomimjukvara eller ett Enterprise Resource Planning-system (ERP) för att skapa filen, men det kan vara bra att förstå strukturen hos dessa filer. Ett exempel på en fil som skickar in medgivanden finns tillgänglig här, och en för betalningsförfrågningar här. Observera att du inte får lämna in en betalningsförfrågan innan Autogiromedgivandet har upprättats.

Gamla och nya betalningsfiler

Bankgirot la nyligen till en ny fillayout för Autogiro. De ger för närvarande kompatibilitet för både gamla och nya filtyper, men det finns några viktiga skillnader värda att notera.

Typen av fillayout avgör vilka rapporter du får tillbaka från Bankgirot. Bankgirot rekommenderar att du använder den nya layouten. Denna fillayout täcker alla händelser och möjliggör en helt digital Autogiroprocess. En av de viktigaste konsekvenserna av att använda den gamla fillayouten är att du inte kommer att kunna förena fordringar automatiskt. Detta kan innebära att en betydande mängd manuellt administrationsarbete krävs för att slutföra en avstämning.

Om du använder bokföringsprogram för att skapa dina rapporter ska du säkerställa att denna kommer kunna stöda den nya fillayouten för att kunna effektivisera din Autogiroprocess.

Skicka in Autogiromedgivanden

Medgivanden skickas in i medgivandefilen. Det finns tre transaktionskoder för att skicka in medgivandeåtgärder till Bankgirot:

Kod Användning 03 Annullera ett medgivande 04 Lägg till ett medgivande 05 Uppdatera betalarens nummer

För mer detaljer om hur du skapar medgivanden, se vår artikel om Autogiromedgivanden.

Skicka in Autogirobetalningar

Betalningar initieras i betalningsinitierings-filen. Koderna är som följer:

Kod Användning 82 Initierar en direktbetalning 32 Initierar en återbetalning

För fler detaljer om hur du mottar Autogirobetalningar, läs här.

Skicka in till Bankgirot genom GoCardless

GoCardless ger ett enkelt men kraftfullt användargränssnitt för att skapa medgivanden och betalningsförfrågningar, också med API-tillgång. Vi kan därefter skapa och skicka alla meddelanden till Bankgirot åt dig.

För att läsa mer om hur du tar emot betalningar med Autogiro genom GoCardless. besök GoCardless.com.