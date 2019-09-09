Denna praktiska guide kommer hjälpa dig att utforma och skicka kompatibla Autogiro (Inbetalning) föraviseringar.

En föravisering informerar din kund när de kan förvänta sig att en bestämd betalning eller regelbundet abonnemang dras från deras konto. Det är ett av Autogiros krav och kan skickas per e-mail, SMS eller som en del av en vanlig elektonisk faktura.

För att skapa helt kompatibla föraviseringar behöver du:

Informera kunden med den lämpliga informeringstiden Inkludera summan och förfallodatum Inkludera dina kontaktuppgifter Tydligt informera kunden om att betalningen kommer att ske med Autogiro (Inbetalning).

I denna guide följer exempler som är tagna ur GoCardless föraviseings e-mails.

1. Skicka ett e-mail till kunden med den lämpliga informeringstiden

Varför? Det ger kunden chans att garantera att de har täckning på kontot för betalningen.

Hur? Skicka föraviseringen 8 arbetsdagar innan betalningen genomförs.

Det är inte obligatoriskt att skicka en avisering om betalaren har godkänt en Autogirobetalning i samband med ett köp eller beställning.

2. Inkludera belopp, förfallodatumet och referens

Varför? Hjälper kunden säkerställa att den känner igen betalningen

Hur? Antingen genom att skicka ett e-mail innan varje betalning eller ge information i förskott vid ett fast abonnemang.

För återkommande direktbetalningar på samma belopp, såsom abonnemang, behöver du endast informera betalaren innan den första Autogirobetalningen. Du måste tillhandahålla uppgifter om alla framtida debiteringsdatum (t.ex. första arbetsdagen i varje månad). En ny föravisering kommer då endast vara nödvändigt om belopp, tätheten eller betalningsdatum ändras.

Exempel på en föravisering för en enstaka eller återkommande variabel summa:

Exempel på en föravisering för en återkommande summa med flera insamlingsdatum:

3. Inkludera dina kontaktuppgifter

Varför? Gör det enkelt för kunden att kontakta dig vid eventuella frågor.

Hur? Inkludera din kontaktinformation i varje e-mail med din adress.

Autogiro och GoCardless

GoCardless är en end-to-end Autogiroleverantör och kan helt hantera din Autogirokompatibilitet.

GoCardless kan skicka kompatibla e-mails för Autogiro på dina vägnar. Vi täcker både svenska och engelska och skickar automatiskt e-mailet på kundens språk. Vi skickar automatiskt ut e-mailen åtta arbetsdagar innan Autogirobetalningen genomförs.

Om du önskar att skicka dina egna e-mails så kan du göra det med GoCardless Pro. Din kontoansvariga kontaktperson kommer hjälpa dig under implementeringen av kompatibilitetsriktlinjerna.

För att läsa mer om hur du genomför Autogirobetalningar eller för att registrera ditt intresse för GoCardless, kolla in vår svenska hemsida.