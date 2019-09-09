Medgivande online

På GoCardless menar vi att användandet av onlinemedgivanden är nyckeln till den fulla potentialen hos Autogiro och andra autogirosystem.

Onlinemedgivande kan öka registreringsgraden till Autogiro och ger betydande kostnads- och effektivitetsfördelar:

Enklare för dina kunder – Med onlinemedgivanden slipper du processen med att skriva ut, signera och posta pappersformulär. Detta gör registreringen för medgivande enklare för kunderna och kan resultera i högre konvertering.

Färre manuella processer - Pappersmedgivanden måste fysiskt transporteras och förvaras. Många företag skriver också manuellt in informationen i sitt eget system, men med onlinemedgivanden är detta inte nödvändigt vilket gör processen mer effektiv samt minskar risken för fel.

Automatiserad processer – Onlinemedgivanden tillåter automatisk lagring och hämtningar av medgivandeinformation.

Den automatiserade behandlingen av medgivanden kan också medföra fördelar för dina kunder, så t.ex. nyligen signerade medgivanden kan registreras omedelbart. Detta betyder att kunder potentiellt kan få tillgång till tjänster snabbare utan att behöva vänta på posten.

Medgivande via elektroniskt medgivandeformulär

Det finns tre typer av onlinemedgivanden i Autogiro, och GoCardless använder medgivande via elektroniskt medgivandeformulär. Alla våra kunder som ska ta emot betalningar kan använda GoCardless säkra betalningssidor. GoCardless Pro-kunder kan också skapa egna kundbetalningssidor på sin egen hemsida (se vår guide).

Elektroniska medgivandeformulär har flera fördelar gentemot andra former för online-medgivanden:

Optimerat betalningsflöde - Till skillnad från medgivanden via internetbank så kan kunder smidigt omredigeras till ett formulär utan att bli tillfrågade att logga in på deras internetbank.

Förbättrad användarupplevelse - Våra specialanpassade elektroniska medgivandeformulär ger en mer förfinad användarupplevelse än Bankgirots hemsidor. GoCardless Pro-kunder kan också integrera formuläret direkt in i deras kassa utan att behöva omredigera kunderna till en annan hemsida.

Inga onödiga fält – På det elektroniska medgivandeformuläret som vi tillhandahåller så har vi kortat ned formuläret genom att ta bort valfria fält. GoCardless Pro-kunder som redan har samlat in viss eller all information från de obligatoriska fälten behöver inte fråga kunderna om dessa uppgifter igen.

För att läsa mer, besök vår hemsida.