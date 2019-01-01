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GoCardless prend désormais en charge les paiements aux États-Unis
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Paiements de clients aux États–Unis en utilisant le système de prélèvement ACH

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DocuSign vise la croissance en Europe grâce aux paiements par abonnement via GoCardless
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Bienvenue sur notre nouveau blog
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GoCardless offre le meilleur moyen d’encaisser des paiements récurrents.

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[Webinaire] Authentification forte du client (SCA) : Conseils pour les entreprises avec des revenus récurrents
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Apprenez tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’Authentification forte du client (SCA) et sur la façon dont vous pouvez préparer votre entreprise grâce à notre webinaire à la demande.

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Comment présenter cette option à vos clients ?

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Authentification forte du client (SCA) : Guide complet téléchargeable
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Devenez incollable sur la SCA, son entrée en vigueur et son champ d’application

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Le RGPD est entré en vigueur-comment gérer la confidentialité à grande échelle ?

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Gérez-vous vos paiements depuis votre logiciel de facturation ou de ventes existant ? Si non, voici 5 raisons de vous y mettre sans attendre.

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Pourquoi automatiser les paiements de vos clients ? Parce qu’il vous fait gagner du temps et stabilise vos flux de trésorerie, automatiser les paiements de vos clients est avantageux pour votre entreprise. Faites-vous payer sans effort !

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En France, une part importante des transactions B2B sont effectuées par virement bancaire, mais serait-ce le bon moment pour les entreprises connaissant une forte croissance de délaisser ce mode de paiement ?

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Annonce de notre levée de fonds de 75 millions de dollars pour donner accès au tout premier réseau mondial de paiement par prélèvement bancaire.
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Nous sommes heureux d’annoncer une levée de fonds à hauteur de € 75 millions.

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Que signifie le Brexit pour le prélèvement SEPA via GoCardless ?

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