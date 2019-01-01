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Paiements de clients aux États–Unis en utilisant le système de prélèvement ACH
Nous sommes ravis d’accueillir DocuSign Inc parmi les clients de GoCardless.
GoCardless offre le meilleur moyen d’encaisser des paiements récurrents.
Apprenez tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’Authentification forte du client (SCA) et sur la façon dont vous pouvez préparer votre entreprise grâce à notre webinaire à la demande.
Comment présenter cette option à vos clients ?
Devenez incollable sur la SCA, son entrée en vigueur et son champ d’application
Le RGPD est entré en vigueur-comment gérer la confidentialité à grande échelle ?
Les clients accepteront-ils des mesures de sécurité renforcées si elles compliquent leur transaction ? Découvrez la réponse grâce à notre étude sur 4 000 clients en France, au Royaume Uni, en Allemagne et en Espagne.
12785 consommateurs sur 10 marchés partagent leurs préférences de paiement 2019.
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Gérez-vous vos paiements depuis votre logiciel de facturation ou de ventes existant ? Si non, voici 5 raisons de vous y mettre sans attendre.
Envoyer des factures, encaisser des paiements, rapprocher les écritures… autant de tâches chronophages qui coûtent 140 jours par an aux PME françaises. Découvrez 5 conseils pour optimiser vos encaissements.
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82 % des entreprises qui mettent la clé sous la porte souffrent de problèmes de trésorerie. En optimisant vos flux de trésorerie grâce à un meilleur processus de gestion du poste clients, vous donnez une assise financière plus stable à votre entreprise.
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Nous sommes heureux d’annoncer une levée de fonds à hauteur de € 75 millions.
La SCA pourrait également avoir une incidence sur les coûts et la conversion.
Que signifie le Brexit pour le prélèvement SEPA via GoCardless ?