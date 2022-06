Il n’est pas vraiment possible de suivre pas à pas la progression d’un virement. Ce que l’on peut faire de plus utile et de plus précis, c’est de consulter son compte sur Internet, ou de s’adresser directement à sa banque pour lui demander des informations sur la transaction en cours. Et comme nous le préciserons plus bas, le virement est considéré comme effectué lorsqu’il est crédité sur le compte du bénéficiaire.

Pour réaliser un virement bancaire, il suffit d’établir un ordre de virement, en indiquant tous les éléments indispensables : nom du bénéficiaire, numéros de compte des deux parties de la transaction, signature du titulaire du compte à débiter… Le consentement explicite du titulaire du compte débiteur étant bien entendu essentiel.

Comment est-il possible de s’assurer que l’argent d’un virement est bien parvenu sur un compte bancaire ? Pour un client « classique », la meilleure méthode consiste à consulter son relevé de compte et ses opérations depuis son espace client ou son application mobile.

Quel est le délai de réception d’un virement ?

Le virement bancaire est l’un des moyens les plus fréquents d’envoyer de l’argent, tout en sachant qu’il existe un délai de virement, dit « délai interbancaire », compris entre un et quatre jours ouvrables selon les banques, qui peut différer selon le type de virement, la devise et le pays concerné).

La réponse est simple : le virement est effectué s’il est déjà crédité sur le compte du bénéficiaire. Le temps de transfert varie toutefois selon la banque ou selon le genre de compte utilisé. Pour un virement externe, il faut souvent compter sur une moyenne de vingt-quatre heures, voire plusieurs jours pour un virement international.

Il peut bien entendu exister d’autres motifs de retard : blocage de virement de la part de la banque (le client doit dans ce cas s’adresser son gestionnaire de compte pour résoudre le problème), ou erreur dans le numéro de compte du bénéficiaire du transfert du transfert. Mais aujourd’hui avec l’essor des virements électroniques, ce genre d’erreurs n’arrive plus très souvent et le titulaire du compte en est aussitôt averti. Cela dit, bien entendu, un virement émis le vendredi prendra plus de temps, les banques étant closes le week-end.

Peut-on accélérer un virement bancaire ?

Pour effectuer un virement bancaire urgent, il vaut mieux passer par une banque en ligne, grâce à la possibilité d’ajouter un bénéficiaire et d’effectuer aussitôt un virement en sa faveur. Pour ce qui est des virements instantanés, ils s’effectuent en moins de dix secondes entre deux comptes, et le virement est possible Cette fonctionnalité est disponible 24h/24, et 7j/7 (avec un tarif variable selon les banques. Précisons cependant que les virements instantanés sont limités à 5 000 euros par opération, 10 000 euros par jour, 20 000 euros par semaine et 25 000 euros par mois.

Paiements internationaux des entreprises : le « SWIFT gpi »

Le dispositif Swift gpi a été créé en 2017. Ce système, qui a pour but d’effectuer des paiements transfrontaliers rapides, sûrs et traçables, et utilisé aujourd’hui par plus de 3 500 institutions financières.

Le dispositif Swift, système de messagerie bancaire international, a en effet créé le système « global payments innovation » (gpi). Grâce à cette solution, un tracker donne la possibilité de surveiller en temps réel le statut de tout paiement, jusqu'au moment où il a été crédité sur le compte du bénéficiaire.

Ce tracker réduit les coûts des institutions financières, car leurs clients n’ont plus besoin de s’informer quant au parcours du transfert. De nos jours, 60 % des paiements internationaux passeraient par ce système, soit environ 300 milliards de dollars de paiements.

Des paiements instantanés gpi ? Là où le système réalise de grands progrès, c’est au niveau de l'instantanéité, et en 2019, Swift a indiqué avoir réussi une série de tests permettant d’intégrer gpi aux systèmes de paiement instantanés, et il est désormais possible d’effectuer une transaction transfrontalière en quelques secondes sans connexion à des systèmes de paiement étrangers. Précisions cependant que ce dispositif n'en est encore qu’à ses débuts, et que des investissements seront encore nécessaires.

Swift nourrit l’espoir espère que la plupart de ses membres bénéficieront très vite de gpi, et œuvre pour améliorer l'expérience client, en d’autres termes pour l’intégration gpi, sur le plan technique, dans les espaces client des établissements bancaires. Beaucoup de banques souhaitent d’ailleurs proposer la solution gpi à des particuliers comme à des entrepreneurs, et cela devrait devenir réalisable dans un avenir très proche.

Simplicité et fiabilité avec les prélèvement directs GoCardless

Qu’il s’agisse de paiements récurrents ou ponctuels, il est souvent difficile de s’assurer d’un paiement rapide et fiable grâce au système des prélèvements directs. Il est toujours possible de recourir à sa banque, à son expert comptable ou à des logiciels de comptabilité et de facturation, dont beaucoup sont très performants. Mais il existe une solution complémentaire très sécurisée avec GoCardless, qui permet aux entreprises de toutes dimensions de recevoir et collecter en ligne le paiement de leurs factures. L’entrepreneur peut par exemple créer un mandat de prélèvement pour un paiement ponctuel ou récurrent, et les dates, la fréquence et le montant resteront entièrement ajustables selon les besoins. Il s’agit d’une solution sécurisée très aisée à mettre en œuvre, sans frais d’installation, d’engagement de durée et sans frais cachés. Pour les entrepreneurs, rien n’est alors plus simple que de collecter les paiements par prélèvement bancaire. GoCardless, c’est une solution 100 % en ligne, compatible avec de nombreux logiciels de comptabilite et de facturation en ligne, et qui traite 10 milliards d'euros de transactions par an.