Segmentation marketing : Définition, critères et exemples

La segmentation est une technique de marketing. Elle vous aide à connaître votre marché et à définir l’audience que vous devez cibler. Découvrez dans cet article la définition de la segmentation marketing, les critères de segmentation les plus courants et quelques exemples de segmentation.

C’est quoi la segmentation ?

Le principe de la segmentation est de diviser un marché ou une audience en sous-ensembles distincts (segments). Un segment de marché regroupe des individus qui partagent des caractéristiques communes.

La segmentation permet donc de clarifier la composition d’un marché. À terme, la segmentation de la clientèle vous aide à diriger vos efforts marketing vers la bonne audience. Vous pouvez également mettre en place un marketing segmenté pour répondre aux attentes de chaque segment de marché.

Les critères de segmentation et exemples

La définition de la segmentation implique de choisir des critères identifiables pour catégoriser le marché. Les groupes segmentés ainsi formés sont homogènes et présentent des points communs. Une stratégie de segmentation réussie crée des groupes de personnes qui réagissent globalement de la même manière à une offre ou à un message.

La segmentation du marché peut se faire selon différents critères. On catégorise souvent les critères de segmentation en quatre catégories : les critères géographiques, démographiques, comportementaux ou psychographiques.

La segmentation géographique

La segmentation démographique se base sur la localisation géographique de l’audience. Effectivement, les individus sont susceptibles d’avoir des besoins, des préférences ou des intérêts différents en fonction de leur lieu de vie.

Exemple : Une boutique en ligne qui vend des vêtements peut utiliser les critères géographiques pour proposer une offre adaptée à ses clients. Elle peut présenter différents types de vêtements en fonction de la géolocalisation de l’internaute et de la température locale en temps réel.

La segmentation démographique

La démographie est un autre critère de segmentation très simple à appréhender. La segmentation démographique consiste à diviser un marché en fonction de critères comme :

L’âge ;

La race ;

La situation familiale ;

Le genre ;

La nationalité ;

Les revenus ;

L’éducation ;

Etc.

Les services et produits qu’un individu est enclin à utiliser, le montant qu’il voudra dépenser et ses habitudes d’achat sont grandement influencés pas les critères démographiques.

Exemple : La segmentation client par genre est quasiment systématique dans l’industrie de l’habillement. Les distributeurs de vêtements adaptent leurs produits et leur marketing en fonction du genre de clientèle ciblé (homme ou femme).

La segmentation comportementale

Les critères comportementaux désignent la façon dont l’individu interagit avec les supports digitaux de l’entreprise. On peut notamment analyser son comportements avec :

Le site web : type et nombre de pages vues, durée de la session, régularité, etc.

Les emails de l’entreprise : ouverture, clic, etc.

L’application mobile : fréquence d’utilisation, durée des sessions, etc.

Etc.

Exemple : Un site web peut personnaliser son contenu en fonction des pages visitées par un internaute. Par exemple, une offre spéciale peut lui être proposée en rapport avec des produits fréquemment consultés ou un article laissé dans un panier abandonné.

La segmentation psychographique

La segmentation psychographique est sans doute la plus difficile à mettre en place. Elle consiste à segmenter le marché en fonction du mode de vie des individus. Il peut s’agir notamment de leurs :

Intérêts ;

Valeurs ;

Opinions ;

Croyances.

Les critères psychographiques sont souvent difficiles à identifier. Il est généralement indispensable d’interroger l’audience directement à l’aide de sondages ou de questionnaires.

Exemple : Un site de voyage peut catégoriser ses offres en fonction du type de vacances proposées (mer, montagne, city break, etc.). Une fois qu’un visiteur a sélectionné une catégorie, le site peut mémoriser ce choix pour les prochains jours. Des offres adaptées pourront ensuite être proposées à l’internaute s’il visite le site à nouveau.