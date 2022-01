Mettre en œuvre le paiement fractionné

Le paiement en plusieurs fois – ou paiement fractionné –, c’est le règlement d’un achat, mais étalé sur plusieurs échéances (le plus souvent espacées d’un mois).

Il y a encore quelques années, ce type de paiement ne concernait que les magasins « physiques », souvent pour des achats importants : produits électroménagers, meubles, etc. Pour les commerçants, le fait de proposer ce paiement en plusieurs fois était un argument commercial pour convaincre les clients de réaliser des achats souvent onéreux.

Aujourd’hi, les sites d’e-commerce sont de plus en plus nombreux à proposer ce type de paiement, très apprécié des consommateurs pour des achats touchant tous les types produits imaginables.

Les formules de paiement fractionné concernent le plus souvent le paiement en quatre fois (premier versement immédiat, deuxième versement un mois après, troisième versement deux mois après l’achat, et versement final au bout de trois mois), et le paiement en trois fois (avec un premier versement immédiat ou reporté au mois suivant).

Sur le plan légal, la durée maximale d’un paiement fractionné ne peut pas être supérieure à quatre-vingt-dix jours (trois mois). Au-delà il s’agit plutôt d’un crédit.

Pour le client, pour mettre en place d’un paiement en trois ou quatre fois, il suffit de réaliser son achat chez un commerçant, en ligne ou physique, qui propose ce dispositif de paiement. Au moment du règlement, on choisit le mode de paiement en plusieurs fois, on choisit éventuellement le nombre de mensualités, puis on indique son numéro de carte bancaire. Il s’agit d’un processus automatisé, sans traitement préalable de dossier.

Il faut cependant distinguer deux types de paiement fractionné :

le paiement fractionné non garanti, moins avantageux pour le commerçant, qui doit subir le manque dans sa trésorerie

le paiement fractionné garanti. Dans ce cas, si le fonctionnement est identique pour le client, la différence réside dans le fait que la totalité de la commande est payée par votre solution de paiement. Avantage évident : pas de souci de trésorerie, et pas de dossier à gérer dans le cas d’un défaut de paiement.

Les avantages du paiement en plusieurs fois pour le commerçant

Dans le cadre d’un paiement fractionné garanti, le client paye en plusieurs mensualités, mais le commerçant est payé immédiatement, et la trésorerie est préservée. En cas de litige, le prestataire de paiement s’occupe de la récupération des versements impayés.

Lorsqu’un site propose une solution de paiement fractionné, on constate une augmentation du panier moyen. De plus, la possibilité de régler en plusieurs fois peut finir par décider un acheteur encore hésitant. Enfin, le paiement fractionné peut également contribuer à la fidélisation de la clientèle.

Il faut toutefois noter que le paiement fractionné est un service payant qui est facturé au commerçant. Les frais, selon certaines études, iraient de 1 % jusqu’à un peu moins de 4 % du montant réglé, selon les formules.

Pour mettre en place ce dispositif, les commerçants peuvent recourir à :

des organismes de crédit traditionnels

des sociétés technologiques spécialisées, ainsi que…

Des solutions pratiques et innovantes

Elles existent, en effet, comme le prouvent GoCardless et Xero, qui ont su se compléter de façon très intéressante.

Pour beaucoup de petites et moyennes entreprises, le suivi des paiements est en effet une lourde tâche, qui s’ajoute à de multiples autres obligations.

GoCardless a été créé pour répondre à ce défi, avec l’automatisation du prélèvement de paiements récurrents, par exemple, le suivi des paiements en retard et bien d’autres choses encore. Mais pour inventer d’autres solutions, GoCardless est parvenu à trouver des partenaires très compétents, comme Xero, une plateforme comptable dont le but est d’aider les petites entreprises à effectuer leur gestion financière et de simplifier les échanges avec leurs conseillers professionnels. Grâce au système intégré mis en place entre GoCardless et Xero, les entrepreneurs sont en mesure, non seulement de prélever et de réconcilier leurs paiements en réduisant le temps consacré à la comptabilité, mais également de diviser une facture Xero en plusieurs paiement GoCardless. Ils peuvent aussi personnaliser le nombre de paiements qu’ils souhaitent proposer à leur clientèle, et la fréquence des versements. Un dispositif qui permet de surveiller, une fois mis en place, le nombre de versements restants.

Il n’est donc plus nécessaire de perdre du temps et de l’énergie. Le client sait précisément quand commencera le paiement, le statut de la facture sera réactualisé, et ce jusqu’au règlement complet. Découvrez comment GoCardless peut vous aider avec vos paiements ad hoc ou vos paiements récurrents