Liés par un même engagement envers les petites entreprises, GoCardless et Xero se complètent à la perfection.

Pour un grand nombre de propriétaires de petites entreprises, le suivi des paiements est un travail à plein temps. Une tâche qui vient s'ajouter à tous les autres aspects de leur activité : rencontrer les clients, générer de nouvelles opportunités, exécuter les commandes, recruter et former le personnel, gérer le site web de l'entreprise, rester actif sur les médias sociaux, et tellement plus encore.

Heureusement, des solutions existent. GoCardless a été conçu pour relever un grand nombre des défis rencontrés par les petites entreprises en matière de paiement. Qu'il s'agisse d'automatiser le prélèvement de paiements récurrents ou de supprimer le stress lié au suivi des paiements en retard. Et pour tous les autres problèmes que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes, nous sommes ravis de trouver des partenaires qui peuvent le faire.

L'un de ces partenaires n'est autre que Xero, une plateforme comptable qui aide les petites entreprises à gérer leurs finances et à simplifier les échanges avec leurs conseillers professionnels. Grâce à une intégration avec GoCardless, les clients de Xero peuvent automatiquement prélever et réconcilier leurs paiements et réduire le temps consacré à la comptabilité.

Pour Ben Johnson, directeur des partenariats financiers chez Xero, GoCardless et Xero se complètent à la perfection. « Nous avons pour mission d'être la plateforme la plus fiable et la plus pertinente pour les petites entreprises », a-t-il déclaré. « C'est pour cela que nous sommes si attachés aux partenariats qui facilitent la vie de nos clients, en les aidant à être payés plus rapidement, par exemple. »

Recevez vos paiements deux fois plus vite

À eux deux, GoCardless et Xero comptent désormais plus de 10 000 utilisateurs actifs. Par rapport aux clients finaux de Xero qui n'utilisent pas GoCardless, ces entreprises bénéficient d'un paiement jusqu'à deux fois plus rapide. C'est de l'argent qui arrive plus tôt sur le compte bancaire. « Nous sommes vraiment fiers des résultats que nous avons pu obtenir pour ces utilisateurs », a déclaré Pranav Sood, vice-président des petites entreprises chez GoCardless.

« Les premiers pas et les prélèvements avec GoCardless se passent généralement à merveille pour les clients, et il y a un véritable effet « waouh » ajoute Ben. « Nous nous investissons pleinement dans cette relation, car il s'agit d'un formidable outil qui aide nos clients à gérer des entreprises plus prospères. »

GoCardless et la satisfaction des clients

Nous avons récemment discuté avec quatre clients finaux pour en savoir plus sur leur expérience avec GoCardless et Xero, et sur les résultats obtenus grâce à ces deux intervenants. Nous avons ainsi découvert une multitude d'avantages allant de l'élimination des frais de traitement par cartes de crédit à la réduction des risques liés au change.

Carrie Pollack, propriétaire de Diaper Stork , une boutique pour bébés basée à Seattle qui propose un service de couches lavables, nous a confié que l'intégration entre Xero et GoCardless lui avait fait gagner du temps et de l'argent. « Le fait d'avoir une intégration vraiment transparente et de pouvoir réduire mes frais de traitement par carte bancaire de 2 % est vraiment d'une grande aide pour les petites entreprises », a-t-elle déclaré.

En Grande-Bretagne, la société Startle , qui crée des ambiances sonores pour la distribution et l'hôtellerie, s'est tournée vers GoCardless pour trouver une solution de paiement qui lui permettrait de se développer sans augmenter ses coûts. Son PDG, Adam Castleton, a déclaré : « Pour nous, en matière de paiements, tout est question d'automatisation. Comment pouvons-nous accueillir de nouveaux clients sans créer de frais généraux supplémentaires tout en développant notre entreprise ? C'est essentiellement l'intégration de GoCardless avec Xero qui nous a donné la solution. »

Sam Coulton, directeur financier de Re-Leased , nous a expliqué que l'intégration avec GoCardless a aidé le fournisseur de logiciels de gestion de biens commerciaux à atténuer les risques de change associés aux paiements internationaux. « Le système de prélèvement de GoCardless nous a permis d'économiser 10 000 $ par mois, une somme que nous versions en frais bancaires », a-t-il déclaré.

Enfin, avec l'aide de Xero et GoCardless, la plateforme de réservation de restaurant et application mobile EatClub a su rebondir suite à la pandémie mondiale de COVID-19. « Notre croissance redevient exponentielle, comme avant la pandémie », a déclaré Pan Koutaklis, cofondateur et PDG. « Pour nous, il est essentiel d'avoir un système fiable, capable de fonctionner de manière transparente avec nos processus financiers au fil de notre évolution. Et c'est exactement cela que nous offre la solution GoCardless et Xero ».

Bien plus que des partenaires technologiques

Grâce à ses partenariats avec des fournisseurs qui partagent sa philosophie, GoCardless offre aux entreprises une solution de paiement de premier ordre sans qu'elles aient à se soucier de tout devoir faire elles-mêmes.

Pour sa part, Ben Johnson de Xero estime que son expérience avec GoCardless prouve que les partenariats réussis nécessitent plus que des technologies complémentaires - ils exigent un engagement partagé. Il a ainsi déclaré : « Lorsque vous choisissez d'intégrer une solution tierce à votre produit, vous réalisez assez rapidement qu'elle devient une véritable extension de votre produit ou service. Et par conséquent, elle devient également une extension de votre marque et de votre expérience client ».

Pour Pranav Sood de GoCardless : « Lorsque je regarde nos partenariats les plus solides, je m'aperçois qu'il s'agit de ceux où nous avons le plus d'objectifs en commun. À nos yeux, cela signifie que nous sommes parfaitement en phase avec la proposition de valeur que nos partenaires élaborent pour leurs clients finaux ».

Permettre aux petites entreprises de se concentrer sur ce qui compte vraiment

GoCardless s'attache à faire en sorte que ses partenariats soient caractérisés par un engagement proactif. Là où d'autres pourraient se contenter de fournir un accès API en laissant les partenaires exécuter seuls leur intégration, GoCardless s'engage à fournir à ses partenaires une assistance de qualité.

Pour Pranav Sood, cela signifie les tenir au courant aussi bien des offres de paiement que GoCardless propose aujourd'hui que de celles qui sont prévues pour l'avenir. « De cette façon, nos partenaires peuvent se positionner en tant que leaders visionnaires et offrir à leurs clients un accès aux meilleures innovations », a-t-il déclaré.

Pour les clients de Xero, cela va bien au-delà de la réduction des tâches administratives et des frais généraux liés aux relances et au rapprochement des paiements des petites entreprises. Cela signifie libérer un temps précieux pour les propriétaires et leurs employés afin qu'ils puissent consacrer le plus de temps possible au travail qui leur tient tant à cœur.