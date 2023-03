Top 6 des prestataires de services de paiement (PSP)

Quel est le meilleur prestataire de services de paiement pour pérenniser son entreprise et ainsi augmenter son chiffre d’affaires ?

La réponse à cette question varie en fonction de votre activité et vos besoins. Les solutions de paiement en ligne sont nécessaires pour payer des factures ou envoyer des liens de paiement.

Quel prestataire de services de paiement répond à vos attentes ?

Il est à noter qu’un prestataire de services de paiement est un prestataire de services permettant à des tiers d'accepter des paiements en ligne. Nous allons vous proposer une liste de prestataires de services de paiement avec des tarifs raisonnables.

GoCardless

GoCardless est un prestataire de service paiement (PSP) qui propose la collecte des données financières des clients via un portail sécurisé et qui respecte les dernières normes en vigueur. La fintech permet de collecter les paiements via le prélèvement SEPA sur les comptes bancaires des clients. GoCardless propose des interfaces de paiement sécurisées et disponibles dans de nombreux formats : pages hébergées, modules d’insertion et options personnalisées.

Il est à noter que la solution est compatible avec plus de 350 solutions partenaires dont WooCommerce qui est un module de création de sites internet. Les frais de transaction sont entièrement transparents avec une tarification de 1% + 0,20 € par transaction dans la zone européenne.

Paypal

Incontestablement, PayPal est le meilleur prestataire de services de paiement en ligne au monde. Il s’agit clairement d’une solution de paiement en ligne qui permet de faciliter un encaissement de paiements récurrents pour les particuliers et les clients en ligne. Ce prestataire de services de paiement intègre les boutons de paiement et l’outil de facturation. À ce jour, la plateforme de paiement dénombre plus de 195 millions d’utilisateurs disséminés partout dans le monde. Les frais de transaction oscillent entre 1,99 € et 3,99 €.

Stripe

Stripe est un prestataire de services de paiement qui offre une multitude d’applications intégrées. Avec cette solution de paiement, vous n’avez pas besoin d’être un as du codage. Plus encore, chaque utilisateur peut la personnaliser grâce à son API puissante et flexible. S’agissant des commissions, la plateforme prélève entre 2,9 % et 4 % du montant de la transaction.

Revolut

Revolut est une néobanque qui permet de stocker plusieurs devises. Ce prestataire de services de paiement a le mérite d’offrir beaucoup de fonctionnalités essentielles dans le cadre du paiement en ligne. Par exemple, vous y trouverez une solution d’encaissement appropriée pour les sites de e-commerce (Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Wix ou Magento). À noter, les frais de transaction de Revolut se situent entre 1 % et 2,8 % lors du paiement via les cartes bancaires.

SumUp

SumUp fait partie des poids lourds du paiement en ligne. Voici un PSP simple et complet qui ne requiert pas d’abonnement ou d’engagement. Il propose un terminal de paiement moins cher qui porte la dénomination de SumUp Air. Il propose également des plug-ins qui facilitent l’intégration de sites de e-commerce tels que : Prestashop, Wix et WooCommerce. Par ailleurs, ce prestataire de services de paiement se distingue par son outil de facturation qui permet d’effectuer des transactions en ligne. Quant à ses frais de paiement en ligne : ils oscillent entre 1,75 % et 2,50 %.

PayPlug

Développé par l’entreprise française Natixis, PayPlug est un prestataire de services de paiement dédié aux entrepreneurs débutants. Il met un bouton de paiement à la disposition des plateformes de e-commerce. Ce PSP prend en charge deux cartes bancaires, à savoir Visa et MasterCard. À partir de sa page de paiement, il est possible d’envoyer des liens de paiement aux indépendants. En ce qui concerne les frais de transactions, les utilisateurs de PayPlug versent 1,2 % + 0,25 € pour Starter, 0,8 % + 0,15 € pour PRO et 0,5 % + 0,15 € pour Premium.

Adyen

Parmi les meilleurs prestataires de services de paiement en ligne, Adyen ne manque pas à l’appel. Il se dédie au règlement des transactions financières les plus courantes. Ceci dit, vous pouvez l’utiliser lors des opérations de e-commerce. Il favorise également le paiement en ligne que ce soit sur un PC ou sur un appareil mobile. Par ailleurs, Adyen est perçu comme un outil intelligent et indépendant qui captive un grand nombre de clients. En outre, il propose des frais de traitement très faibles : chaque utilisateur doit verser 0,10 € sur chaque transaction. Toutefois, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction de la zone géographique et du type de carte de débit/crédit.