Definition de l’API en Open Banking

Les différents services des banques évoluent à grande vitesse en raison de la digitalisation de notre économie. Les outils pour accéder aux différents services sont de plus en plus nombreux et innovants. L’API en Open Banking est utilisée depuis plusieurs années dans le domaine de l’informatique et permet la collecte de données en raison de l’adoption de la DSP2.

Il convient pour tout entrepreneur de connaître en quoi consiste l’apisation et ce que cela implique notamment dans la vie quotidienne, par rapport à l’accès et l’utilisation des services bancaires.

Les différents termes dans l’API en Open Banking

Les différents termes peuvent sembler difficiles à comprendre, cependant, voici quelques définitions des mots-clés concernant l’API en Open Banking :

Open Banking : en Français on peut le traduire comme étant le système bancaire ouvert. L’open banking consiste à permettre à un établissement bancaire d’accéder aux données d’une autre banque, comme une fintech par exemple. Il s’agira de permettre au consommateur d’interconnecter ses différents comptes bancaires, pour effectuer des virements de banque à banque plus facilement par exemple.

API Open Banking : L’acronyme API désigne en anglais « Application programming interface », que l’on peut traduire par interface programmable pour applications. Il s’agit d’un outil informatique qui permet notamment à deux programmes de rentrer en connexion et d’échanger sur une interface sécurisée des données bancaires.

DSP2 : il s’agit de la deuxième directive concernant les services de paiement qui est entrée en vigueur en 2018. Cette directive permet de faire évoluer les solutions bancaires en faveur de l’Open Banking. Elle impose aux établissements bancaires de procéder au partage de certaines données comme l’accès aux comptes de paiements des clients. L’objectif affiché est d’apporter de nouveaux services aux clients, les fidéliser et générer de nouveaux revenus.

L’apisation permettra aux clients d’avoir accès à une interface unique à travers l’interconnexion des ses différents comptes bancaires professionnels. Un entrepreneur qui dispose d’un compte au sein d’une fintech et d’une banque classique, pourra par exemple effectuer des virements plus facilement entre les deux établissements bancaires ou du paiement.

L’Open Banking est la porte ouverte aux agrégateurs qui sont des fintech qui permettent d’agréger ses différents comptes bancaires à travers l’API d’une banque. L’API en Open Banking permet de centraliser différentes informations de manière judicieuse.

Consultation des soldes : l’entrepreneur a accès aux soldes de ses différents comptes de manière sécurisée. On parle d’API de couverture de solde.

Effectuer des virements : à travers l’API initiation de paiement, l’entrepreneur pourra effectuer des virements entre ses différents comptes sans avoir à se connecter sur différentes interfaces. On parle de PISP ( Payment initiation services providers ), qui sont des APIs qui permettent d’effectuer des virements en Open Banking.

Quels sont les potentiels avantages de l’apisation ?

L’apisation dans l’Open Banking bouscule les habitudes traditionnelles concernant l’utilisation de compte bancaire. Il permettra de créer de nouveaux services. Il permet également aux banques d’élargir sa clientèle comme par exemple relier l’API sur différentes applications.

L’API en Open Banking a pour principal objectif d’améliorer la sécurité, à travers des dispositifs de sécurité beaucoup plus stricte. Les établissements bancaires à travers la directive DSP2 devront mettre à jour leurs dispositifs et systèmes de sécurité.

Un entrepreneur pourra utiliser l’API en Open Banking afin de faciliter sa comptabilité. En effet, il sera possible d’interconnecter son compte bancaire professionnel avec un logiciel de comptabilité et de facturation comme celui de l’entreprise Sage.

L’API en Open Banking permet une gestion intelligente de sa trésorerie, car elle permet d’agréger les dépenses des différents comptes et procéder à l’analyse de ces mêmes dépenses. Cela permettra d’optimiser sa trésorerie en diminuant par exemple les postes de dépenses peu utiles pour la bonne marche de l’entreprise.

Il sera possible pour tout entrepreneur d’initier des virements SEPA en Open Banking, notamment pour les détenteurs de boutiques en ligne qui pourront initier un virement et apporter une expérience de paiement plus fluide à l’encontre des clients.

