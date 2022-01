Les 3 étapes de l’analyse financière

Tout investisseur doit être capable de décrypter ce qui se passe précisément dans une entreprise, avant de pouvoir investir. Ainsi, les données, les chiffres parlent d’eux-mêmes et permettent généralement de déterminer si l’activité de l’entreprise sera viable ou non, que ce soit à court, moyen ou long terme.

Il existe pour cela une méthodologie qui permet d’extraire des informations relatives à l’entreprise. L’analyse financière permet d’extraire un certain nombre d’informations, toute personne qui souhaite recourir à l’analyse financière doit avoir des connaissances dans le domaine de la finance. Ainsi, il doit pouvoir lire et interpréter certains documents comptables comme un bilan ou un compte de résultat par exemple.

Pourquoi effectuer une analyse financière ?

Effectuer une analyse financière peut avoir plusieurs raisons, comme par exemple un entrepreneur qui souhaite avoir un aperçu de la situation financière de son entreprise. Il peut s’agir par exemple d’une entreprise en difficulté.

Un investisseur qui souhaite racheter une entreprise peut recourir à l’analyse financière, afin de limiter au maximum les risques liés à une reprise.

Ce type d’analyse sera particulièrement utile pour élaborer un prévisionnel pour un business plan.

Cela peut être également très utile pour des actionnaires qui souhaitent s’enquérir de la situation financière d’une entreprise.

L’analyse financière sera particulièrement utile pour un cadre commercial qui désire identifier les faiblesses d’un concurrent.

Quels sont les pré-requis pour effectuer une analyse financière ?

Tout d’abord, il est nécessaire de connaître le marché que l’on souhaite étudier. Ainsi, l’entrepreneur qui souhaite effectuer une analyse financière doit avoir des connaissances dans ce domaine. L’expert-comptable sera particulièrement compétent pour effectuer ce type d’analyse. Pour cela, il est vivement recommandé d’avoir recours à un professionnel compétent afin d’avoir un compte-rendu de qualité.

Quelles sont les étapes de l'analyse financière ?

Effectuer une analyse financière nécessite de suivre 3 étapes, il ne s’agit pas seulement d’étudier les comptes d’une société. Ce type d’analyse est beaucoup plus large :

1ère étape : Tout d’abord, il faudra effectuer une analyse du secteur d’activité de la société. Comment l’entreprise se positionne par rapport à ses concurrents ? Cela consistera à identifier les forces et les faiblesses des principales entreprises concurrentes. Quelle stratégie devra être adoptée ? Quels sont les canaux de distribution qui sont adoptés par l’entreprise ?

2e étape : La deuxième étape de l’analyse financière consistera à étudier la stratégie et le secteur d’activité de l’entreprise. Les données pourront être analysées afin de comprendre la situation financière globale de l’entreprise concernée. Pour cela, il est essentiel d’analyser la solidité de la structure financière de l’entreprise. En effet, il est essentiel de déterminer si la structure financière de l’entreprise permettra de suivre la stratégie à adopter.

Pour cela, l’entrepreneur a plusieurs outils d’analyse comme les chiffres relatifs à l’endettement, la possibilité à la société de gérer des périodes de baisses d’activité… L’entrepreneur peut se baser sur des documents comme les ratios de rotation (rotation de stock, délais pour payer les clients …).3e étape : la dernière étape de l’analyse financière consiste à se focaliser sur le profil de croissance de l’entreprise et l’évolution du niveau de rentabilité. Pour cela, il est essentiel d’analyser la rentabilité économique de l’entreprise et ses différents composants comme le résultat d’exploitation.

Quelles sont les informations à recueillir pour l’analyse financière ?

Il est important dans un premier temps de connaître les informations qui seront les plus importantes pour effectuer l’analyse financière d’une entreprise. Cela consistera à comprendre deux environnements inhérents à l’entreprise : l’environnement interne et externe.

L’environnement externe de l’entreprise concernera principalement l’étude de la situation de la société par rapport à son secteur d’activité.

Les éléments à identifier seront notamment :

Les principaux concurrents de l’entreprise

Le secteur d’activité de la société concernée et les pratiques qui sont effectuées dans le secteur économique

Les différents fournisseurs

Le type de clientèle

La technologie qui est utilisée dans le secteur d’activité

La réglementation

Il est essentiel d’étudier l’environnement concurrentiel, notamment les prix qui sont en vigueur dans le secteur d’activité. On axera également l’analyse financière sur la stratégie de différenciation des concurrents, les parts de marchés des différentes entreprises concurrentes également.On étudiera également les fournisseurs, la clientèle de l’entreprise et différents aspects tels que ;- Habitudes de consommation de la clientèle- Le type de clientèle- La capacité de l’entreprise à négocier avec les fournisseurs- Comment évoluent les produits et les services ?Et bien plus encore…

On prendra en considération également les lois et réglementation que ce soient les droits des travailleurs, les normes, les règles d’hygiène …