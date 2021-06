Les équivalents internationaux des coordonnées bancaires

Lorsque vous voulez effectuer un virement bancaire international, que ce soit pour des raisons commerciales ou personnelles, vous devez vous munir des coordonnées bancaires du compte destinataire (en plus du compte émetteur évidemment).

Selon les pays, ces coordonnées diffèrent des modèles français, voire européens.

Après avoir rappelé les standards européens et français, nous nous attarderons sur les cas particuliers des pays où vous aurez besoin d’informations différentes pour pouvoir effectuer un virement international depuis la France.

Rappel des standards européens pour les virements bancaires

Pour les virements domestiques, c’est-à-dire un virement dont le compte émetteur et le compte récepteur sont tous deux en France, vous n’avez besoin que de l’identité et du RIB des personnes concernées (émetteur et récepteur).

Le RIB, le relevé d’identité bancaire, est composé de chiffres : code banque (5 chiffres), code guichet (5 chiffres), numéro de compte (11 chiffres ou lettres), clé RIB (2 chiffres). Il vous permet d’effectuer un virement national, interne ou externe. Dans le premier cas, les deux comptes concernés sont dans la même banque, tandis qu’un virement externe concerne deux compte situés dans des banques différentes.

Pour les virements européens, il faut ajouter à l’identité du destinataire : le numéro de compte bancaire international, l’IBAN (International Banking Account Number) et le BIC, le numéro de banque international, parfois également appelé SWIFT, du nom de l’organisme qui gère les numéros BIC. Pour approfondir la question et avoir plus de précisions, vous pouvez lire l’article que nous avions rédigé sur cette question ici.

Ces coordonnées bancaires sont suffisantes dans les pays européens, ou en tout cas ceux qui font partie de la zone SEPA, et une majorité des pays des autres continents. Néanmoins, il existe certaines exceptions.

Équivalents des coordonnées bancaires pour les pays non européens

Une très grande majorité des pays utilisent l’IBAN comme numéro d’identification bancaire. En voici la liste, et le code qui débute l’IBAN dans ces pays :

Les pays européens :

Allemagne (DE),

Autriche (AT),

Belgique (BE),

Bulgarie (BG),

Chypre (CY),

Danemark (DK),

Espagne et les îles associées (ES),

Estonie (EE),

Finlande (FI),

France et les DOM-TOM (FR),

Grèce (GR),

Hongrie (HU),

Irlande (IE),

Italie et les îles associées (IT),

Lettonie (LV),

Luxembourg (LU),

Malte (MT),

Pays Bas (NL),

Pologne (PL),

Portugal et les îles associées (PT),

République Tchèque (CZ),

Roumanie (RO),

Slovaquie (SK),

Suède (SE)

Les autres pays :

Andorre (AD),

Bosnie Herzégovine (BA),

Croatie (HR),

Gibraltar (GI),

Grande Bretagne (GB),

Gröenland (GL),

Guernesey (GG),

Île Bouvet (BV),

Île Maurice (MU),

Îles Svalbard et Jan Mayen (SJ),

Islande (IS),

Jersey (JE),

Liechtenstein (LI),

Macédoine (MK),

Monacao (MC ou FR),

Nouvelle Calédonie (NC ou FR),

Saint Marin (SM),

Saint Pierre et Miquelon (PM ou FR),

Serbie (CS),

Suisse (CH),

Terres australes et antarctiques (TF ou FR),

Tunisie (TN),

Turquie (TR),

Vatican (VA),

Wallis et Futuna (WF ou FR).

En revanche, certains pays ne font partie du système IBAN.

Les États-Unis :

Pour effectuer un virement bancaire depuis la France vers les USA, il vous faudra fournir :

nom du titulaire du compte

un numéro ABA, un code de routage à 9 chiffres

le numéro de compte au format ACCT (maximum 17 chiffres)

le code Swift/BIC ou coordonnées de la banque

La Thaïlande :

La Thaïlande ne possède pas de code IBAN, en revanche, les banques ont un code SWIFT et il est donc possible d’identifier la banque puis le numéro de compte.

Canada :

Pour effectuer un virement au Canada depuis la France, munissez-vous de :

nom du titulaire du compte

numéro de compte en banque

code SWIFT/BIC

nom de la banque

adresse de la banque

Australie :

nom du titulaire du compte

code BSB (le code de la banque au format local)

numéro de compte

coordonnées de la banque

Afrique du Sud :

nom du titulaire du compte

code SWIFT

numéro de compte

On se rend bien compte qu’en réalité, la plupart des pays du monde utilisent le code SWIFT/BIC pour identifier leur banque. En général, vous aurez donc à identifier la banque, puis le compte et le destinataire avant de pouvoir effectuer un virement bancaire. Ces coordonnées suffiront dans la plupart des cas, avec parfois une différence dans l’appellation ou le format.

N’oubliez pas non plus qu’il existe de nombreuses autres possibilités pour virer de l’argent à l’étranger (Paypal, Wise, Revolut…). Ces solutions sont payantes. Vous aurez à payer une commission, mais elles sont aussi parfois plus rapides que les virements des banques classiques.