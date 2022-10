Combien de temps pour un virement instantané

Lorsqu’un entrepreneur effectue un virement bancaire ou à l’encontre d’un fournisseur, créancier, sous-traitant ou attend le paiement d’un client, il peut utiliser le virement instantané pour envoyer très rapidement des sommes d’argent ou se faire payer. Ainsi, lorsqu’on parle de faire un virement en ligne, ce mode de paiement peut prendre plusieurs jours pour être exécuté. Toutefois, il existe un mode de paiement qui a tendance à se généraliser comme le virement instantané et la question qui se pose est combien de temps peut prendre un virement instantané ?

Combien de temps prend un virement instantané ?

Le délai d’un virement instantané est la première question que peut se poser un entrepreneur pour utiliser à bon escient ce mode de paiement. Il est à noter que le virement instantané est effectué en l’espace de quelques secondes. Il est libellé en euros et peut-être réalisé en France ou dans l’un des 28 pays de l’Union européenne et des états comme l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco et Saint-Marin.

Le virement SEPA instantané permet de réduire de manière significative les délais de paiement entre entrepreneurs ou entre un client et un entrepreneur. Ils sont notamment disponibles 24h/24 et 7j/7 toute l’année. On parle également d’ « instant payment » ou paiement instantané qui permet d’effectuer des virements entre un établissement bancaire et celle du bénéficiaire.

Quelles sont les caractéristiques d’un virement instantané ?

Le virement instantané a été mis en place durant l’année 2018 afin de faciliter les paiements et de permettre d’effectuer un virement SEPA plus rapidement. Le virement instantané a un mode de fonctionnement beaucoup plus simple que le virement classique pour plusieurs raisons :

Délai d’exécution rapide : le créancier reçoit le paiement en l’espace de quelques secondes.

Plafond défini par l’établissement bancaire.

Peut-être exécuté via une application de virement instantané.

Le virement instantané peut-être effectué sur un espace client en ligne de sa banque.

Moyen de paiement sécurisé.

Disponible pour les professionnels et les particuliers.

Il est à noter que toutes les banques ne proposent pas le virement instantané même s’il a tendance à se généraliser dans tous les établissements bancaires, banques en ligne et fintech. Il faut seulement activer le virement instantané à partir de l’espace client ou sur l’application de la banque professionnelle si ce mode de paiement est disponible.

Existe-t-il une alternative au virement instantané ?

Le virement instantané est ainsi un mode de paiement pratique pour les transactions commerciales, mais reste à l’initiative du client qui garde un contrôle complet du processus de paiement. Ainsi, l’entrepreneur peut proposer le prélèvement automatique comme alternative au virement instantané afin de se faire payer à une date précise et ne pas devoir relancer le client en cas de retards de paiement ou d’impayés. : 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative des clients via des moyens de paiement comme le virement bancaire, le chèque ou encore les espèces.

Une fintech comme GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires de clients. Il s’agit d’une solution de paiement peu coûteuse et très facile à mettre en place. Il est ainsi possible de programmer le paiement à une date et une échéance précises. Par ailleurs, il n’est pas certain que la banque du client propose le virement instantané comme moyen de paiement.

Grâce à GoCardless, les résultats sont au rendez-vous avec 97 % des paiements qui sont initiés avec la fintech et qui sont collectés avec succès à la date d’échéance. Par ailleurs, les clients de GoCardless ont constaté une diminution des retards de paiements et des erreurs de paiement de 51 %.