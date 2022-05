Se faire payer en tant qu’auto-entrepreneur

La création et la gestion de son activité sont une véritable aventure et l’auto-entrepreneur doit savoir comment se payer lorsqu’il accomplit la prestation ou après avoir vendu le bien à ses clients. Se faire payer est l’aboutissement de la relation commerciale avec le client et cela est synonyme de satisfaction pour l’entrepreneur.

L’activité de micro-entrepreneur qui est un terme utilisé depuis 2016 est synonyme de liberté et d’indépendance. Se faire payer ses premières factures pour un auto-entrepreneur à une grande signification. Le paiement des premières factures de la part des clients se traduit par le calcul du potentiel salaire. Comment se payer en tant qu’auto-entrepreneur est une question cruciale, car il nécessite un calcul juste et précis pour pouvoir se rémunérer avec une rémunération optimale. Cela permet également d’honorer ses différentes échéances de paiement comme le paiement des prestataires, des impôts et taxes, des fournisseurs…

Il est nécessaire de se faire payer en qualité d’auto-entrepreneur en cohérence avec un plan financier optimal. Ainsi, l’entrepreneur devra définir un seuil de rentabilité avec un calcul fiable et optimal qui pourra être effectué avec un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

Le micro-entrepreneur pourra en outre établir un prévisionnel avec la nécessité de prendre en compte diverses dépenses professionnels et personnels pour pouvoir faire face aux différentes échéances de paiement. Il faudra trouver un salaire d’équilibre pour pouvoir honorer ses différents besoins sans mettre en péril l’activité professionnelle ni rencontrer des problèmes d’impayés ou de retards de paiement.

Les éléments à prendre en compte pour se payer en tant qu’auto-entrepreneur

Il est essentiel de prendre en considération certains paramètres sur comment se payer en tant qu’auto-entrepreneur

- Combien vais-je facturer ? L’analyse de la concurrence dans son secteur d’activité par rapport aux tarifs moyens qui sont pratiqués sera un élément déterminant pour savoir combien on souhaite se payer en tant qu’auto-entrepreneur.

- Votre savoir-faire : Avez-vous un savoir-faire reconnu dans votre secteur d’activité ou êtes-vous débutant ? En effet, le tarif moyen horaire ne sera pas le même selon le niveau d’expérience.

- Les potentielles charges et cotisations sociales: Il est nécessaire de prendre en compte les potentiels coûts comme les charges et cotisations sociales. Après avoir défini le niveau de ventes, il sera judicieux de calculer le taux de cotisations afin de pouvoir l’intégrer dans le calcul du salaire de l’auto-entrepreneur.

Le salaire final du micro-entrepreneur sera en outre potentiellement imposable à l’impôt sur le revenu, il faudra également prendre en compte plusieurs facteurs déterminants comme le temps de prospection et l’achat de matériel. Il faudra également retenir le temps qui ne sera pas consacré au développement du chiffre d’affaires comme les congés, la maladie…

Prendre en compte le statut de l’entreprise pour le versement du salaire

Une rémunération dans le cadre de l’auto-entreprise n’est pas nécessairement compliquée, car il n’y a pas de différence entre le patrimoine de l’entreprise et de l’auto-entrepreneur. Cependant, pour se faire payer en tant qu’auto-entrepreneur, le statut de la société sera un facteur non-négligeable :

- Cas de l’EURL et la SARL : la fixation du salaire est libre, car il n’y pas de différences entre le patrimoine personnel et professionnel pour ces deux statuts. Le salaire sera payé dans le cadre d’un transfert du compte de l’entreprise vers le compte personnel de l’entrepreneur.

- Cas des SAS et SASU : l’entrepreneur est un salarié dans le cadre de ces statuts. Il devra ainsi créer une fiche de salaire.

Doit-on obligatoirement se payer en tant qu’auto-entrepreneur ?

Il peut arriver que l’entrepreneur ne soit pas en mesure de se verser un salaire dès le début de son activité professionnelle. En effet, il est libre de se verser une rémunération lorsqu’il le souhaite. Le niveau de trésorerie devra être conséquent pour pouvoir se faire payer en tant qu’auto-entrepreneur.

Ainsi, il est conseillé d’accumuler trois mois de chiffre d’affaires sur le compte bancaire pour pouvoir envisager le versement d’un salaire. Cependant, il faudra prévoir les différentes échéances de paiement ainsi que de potentiels imprévus pour assurer la pérennité de l’activité professionnelle.