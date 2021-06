Choisir le bon mix de moyens de paiement pour vos clients peut avoir un impact non négligeable sur l’acquisition et la rétention de clients. C’est pourquoi proposer des moyens de paiement auxquels les clients ont accès et qu’ils apprécient est fondamental.

Une étude de YouGov commanditée par GoCardless en 2021 et menée auprès de 15 000 consommateurs révèle que 2x plus de consommateurs ont accès aux cartes de débit ou aux comptes bancaires (pour les paiements de banque à banque) par rapport aux chèques. 27 % de consommateurs de plus ont accès aux cartes de débit ou aux comptes bancaires (pour les paiements de banque à banque) par rapport à PayPal. Cette étude révèle donc qu’aucun moyen de paiement unique ne permet une pénétration complète du marché, mais que les cartes de débit et les comptes bancaires sont les plus répandus. Offrir le bon mix est essentiel pour répondre à la demande des consommateurs.

Dans ce guide, nous évoquerons 3 façons dont GoCardless peut vous aider à trouver le bon mix de paiements pour votre entreprise :

Sélectionner les moyens de paiement les plus appréciés

Le type de produit ou service qu’achète un consommateur peut influencer le moyen utilisé pour payer. Pour les consommateurs effectuant des paiements récurrents, tels que des factures ménagères, des abonnements et des mensualités, le prélèvement bancaire est très largement privilégié en France dans tous les cas d’utilisation des revenus récurrents. Cette tendance s’observe partout dans le monde : l’équivalent local du prélèvement bancaire se classe dans les trois premiers choix des consommateurs pour les paiements récurrents.

On constate le même résultat avec les entreprises de B2B encaissant des paiements récurrents. Pour les abonnements B2B en ligne, la préférence pour le prélèvement bancaire est de 44 %, contre seulement 34 % pour les cartes bancaires.

Que vous soyez une entreprise B2C ou B2B, offrir les moyens de paiement les plus populaires à vos clients potentiels, comme le prélèvement bancaire, vous permet d’augmenter vos chances qu’ils passent à l’achat et de réduire les frictions dans le processus de paiement.

Pour que vos clients, nouveaux et existants, bénéficient de la meilleure expérience de paiement possible, vous devriez intégrer le prélèvement bancaire à votre offre de moyens de paiement. Comme le prélèvement bancaire est basé sur le système Pull, il n’est pas étonnant qu’il soit considéré par les consommateurs comme l’un des moyens de paiement les plus pratiques pour les paiements récurrents. Le prélèvement bancaire offre sécurité, flexibilité et automatisation.

Plus de 60 000 entreprises ont choisi GoCardless comme leur fournisseur de paiement par prélèvement bancaire. Encaisser les paiements par prélèvement bancaire avec GoCardless comporte de nombreux avantages, notamment :

Le contrôle du moment où vous encaissez les paiements

L’absence des frais de transaction typiques des paiements par carte

L’encaissement de 97,5 % des paiements du premier coup

L’utilisation de l’automatisation pour réduire la charge administrative et dégager du temps pour des tâches à forte valeur ajoutée

« Nous savions déjà qu’il y avait de la demande pour le prélèvement automatique dans de nombreux pays. Dans bien des cas, c’était même l’option privilégiée. Jusqu’ici, nos données clients correspondent à ces affirmations. »

Avant d’utiliser GoCardless, DocuSign ne proposait pas le prélèvement bancaire, mais après un an de relation, la situation a bien évolué :

11 % des nouveaux clients choisissent GoCardless lorsque l’option est disponible et ce chiffre augmente de manière régulière.

La préférence est particulièrement marquée aux Pays-Bas et en Allemagne, où respectivement 35 % et 23 % des nouveaux achats sont effectués via GoCardless.

Les clients qui choisissent de payer via GoCardless ont tendance à dépenser davantage, avec un prix de vente moyen 14 % plus élevé que les autres moyens de paiement.

« En résumé, GoCardless est devenue une option de méthode de paiement clé pour DocuSign. Partout où nous offrons GoCardless, les clients ont un meilleur taux de conversion. »

Découvrez comment vous pouvez profiter de l’encaissement des paiements avec GoCardless.

Choisir les devises de prédilection des clients

À mesure que votre activité s’étend à de nouveaux territoires, rendre votre produit ou service disponible dans la devise locale ou la devise la plus populaire est une façon simple d’attirer un maximum de clients.

Toutefois, l’encaissement des paiements dans de nouvelles devises peut être un processus frustrant. Parmi les entreprises qui encaissent des paiements internationaux, 49 % sont frustrées par l’administration supplémentaire nécessaire. De plus, encaisser des paiements dans d’autres devises peut se révéler coûteux et la visibilité sur le coût pour votre entreprise n’est pas forcément optimale.

Avec GoCardless, vous pouvez encaisser des paiements dans des devises locales dans plus de 30 pays à l’aide de notre solution mondiale. La liste des pays couverts comprend la France, le Royaume-Uni, les pays de la zone euro, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Notre réseau rassemble des systèmes de prélèvement bancaire auparavant fragmentés et restreints, ce qui vous permet de gérer vos paiements dans une seule devise et sur un seul compte bancaire. En utilisant GoCardless pour diversifier vos options de paiement, vous encaisserez les paiements récurrents au taux de change réel grâce à la seule solution simple, prévisible et transparente pour recouvrer des abonnements, factures et mensualités par prélèvement bancaire.

« À ce jour, partout où nous proposons GoCardless, il s’agit de l’option de paiement privilégiée, avec une adoption de 50 à 80 %. Pour nous, cela signifie que nous sommes payés à temps et de manière fiable, avec une meilleure visibilité sur les données de nos paiements. » Diego Passarela, responsable de la facturation et des paiements,

Découvrez comment vous pouvez dépasser les frontières internationales et profiter du seul réseau mondial de paiements récurrents.

Améliorer les paiements avec l’open banking

Pour de nombreuses entreprises avec des revenus récurrents, encaisser des paiements ponctuels est une nécessité. À l’occasion d’une étude menée par GoCardless*, nous avons découvert que 85 % des entreprises à revenus récurrents devaient encaisser des paiements ponctuels. Même s’il est possible de recouvrer des paiements ponctuels à l’aide du prélèvement automatique, l’expérience peut être compliquée aussi bien pour le consommateur que pour le vendeur.

De nombreuses entreprises basées sur les revenus récurrents doivent également encaisser des paiements ponctuels, mais ne sont pas en mesure d’offrir le prélèvement bancaire en raison de la médiocrité de l’expérience client proposée. Par exemple, pour les entreprises qui utilisent GoCardless au Royaume-Uni, davantage de consommateurs ont désormais accès à leur moyen de paiement préféré (le prélèvement bancaire) car les entreprises peuvent encaisser les paiements ponctuels de manière fluide en dehors de tout système de prélèvement bancaire, grâce à l’open banking. Cette nouvelle fonctionnalité réduit également les points de friction et crée une meilleure expérience client.

De nombreuses entreprises basées sur les revenus récurrents doivent également encaisser des paiements ponctuels, mais ne sont pas en mesure d’offrir le prélèvement bancaire en raison de la médiocrité de l’expérience client proposée. Chez GoCardless, nous avons élaboré Instant Bank Pay, un outil basé sur l’open banking et disponible actuellement pour encaisser les paiements de clients britanniques.

Cette fonctionnalité permet aux entreprises à revenus récurrents d’encaisser des paiements ponctuels de manière fluide et convient à de nombreux cas d’utilisation. Instant Bank Pay fournit une expérience similaire au paiement par porte-monnaie électronique, mais vous permet de recevoir une confirmation de paiement instantanée et d’éviter les frais élevés d’une transaction par carte.

Avec Instant Bank Pay, les entreprises peuvent désormais :

Encaisser un premier paiement tout en instaurant simultanément un mandat de prélèvement automatique

Recharger un compte sans que les clients n’aient à saisir les données de leur carte

Facturer des produits ou services supplémentaires en dehors de l’échéancier de paiement

Recouvrer facilement les paiements ayant échoué

Fournisseur de haut débit, Cuckoo utilise déjà la nouvelle fonctionnalité pour relancer les clients après un échec de paiement et faire gagner du temps et de l’argent à l’entreprise.

« Nous sommes impatients de continuer à utiliser Instant Bank Pay pour les paiements ponctuels. Non seulement cela permet à nos clients de ne pas perdre leur accès à nos services mais cela nous permet également de réduire le temps passé à relancer les paiements en retard ainsi que le risque de créances impayées. » - Alexander Fitzgerald, fondateur et PDG de Cuckoo

En savoir plus sur comment Instant Bank Pay peut vous aider à encaisser des paiements ponctuels.

*Étude GoCardless de février 2021