Aider les entreprises à être plus efficaces

DocuSign est une marque SaaS mondiale qui aide les entreprises à gérer le consentement par voie électronique. Son objectif est d’accélérer l’activité de ses clients et de faciliter la vie des entreprises de toutes tailles.

Leader du secteur, la solution DocuSign Agreement Cloud permet aux organisations d’automatiser et de connecter tout le cycle de vie du consentement. Ainsi, DocuSign a transformé un processus auparavant fastidieux en une démarche plus efficace et rationalisée.

DocuSign a la confiance de plus de 750 000 entreprises dans plus de 180 pays, y compris certaines grandes marques mondiales de services financiers et technologiques.

GoCardless et DocuSign ont commencé leur collaboration en avril 2019. DocuSign avait besoin d’un fournisseur de paiements qui soit fiable pour les paiements récurrents, mais aussi apprécié par des clients sur de nombreux marchés clés. Le positionnement unique de GoCardless, en tant que solution conçue pour le prélèvement bancaire, lui permet d’offrir précisément cela.

Nous voulons offrir des méthodes de paiement simples et faciles à tous nos clients lorsqu’ils achètent DocuSign.

Une méthode de paiement faite pour les paiements des abonnements

Lorsque DocuSign a contacté GoCardless, les données de l’entreprise indiquaient qu’elle passait à côté de clients dans certains pays en n’offrant pas de méthode de paiement supplémentaire. L’étude de GoCardless sur près de 5 000 entreprises a fourni des données complémentaires sur les principaux marchés où les clients privilégient le prélèvement bancaire.

Après avoir intégré Zuora, la plateforme de gestion des abonnements, la solution GoCardless a été activée en avril 2019. Elle est disponible dans toute la zone euro et au Royaume-Uni, ainsi qu’en Australie.

Une fois arrivés sur la page de paiement, les clients voient désormais l’option de prélèvement correspondant à leur pays, aux côtés des options existantes (PayPal et carte bancaire). Le processus de configuration du paiement se fait entièrement en ligne, directement sur la page de paiement.

Beverly Tu, Director of eCommerce Growth chez DocuSign, , a expliqué la principale raison ayant motivé le choix de GoCardless : « GoCardless nous a permis de proposer à nos nouveaux clients une option de paiement parfaitement adaptée à la nature récurrente des paiements des abonnements. »

Récolter les fruits d’une méthode de paiement privilégiée

GoCardless est désormais disponible depuis plus de 18 mois. Beverly explique que l’offre de cette nouvelle méthode de paiement a suscité un changement positif dans le comportement d’achat :

Nous savions déjà qu’il y avait de la demande pour le prélèvement bancaire dans de nombreux pays. Dans bien des cas, c’était même l’option privilégiée. Jusqu’ici, nos données clients correspondent à ces affirmations.

Avant d’utiliser GoCardless, DocuSign n’offrait pas le prélèvement bancaire, mais après une année de collaboration, la situation a bien changé :

11 % des nouveaux clients choisissent GoCardless lorsque l’option est disponible et ce chiffre augmente de manière régulière.

La préférence est particulièrement marquée aux Pays-Bas et en Allemagne, où respectivement 35 % et 23 % des nouveaux achats sont effectués via GoCardless.

Les clients qui choisissent de payer via GoCardless ont tendance à dépenser davantage, avec un prix de vente moyen 14 % plus élevé que les autres moyens de paiement.

De meilleurs taux de rétention que les cartes bancaires et PayPal

Après 12 mois d’utilisation de DocuSign, les taux de rétention pour les payeurs utilisant GoCardless s’établissent à 70 %, contre 69 % pour la carte bancaire et 61 % pour PayPal. Ceci s’explique par un churn involontaire (perte de clients due aux échecs de paiement) moindre chez les clients qui payent via GoCardless. Cela se traduit par une valeur vie client (CLTV) plus élevée pour la cohorte GoCardless.

Un effet de halo inattendu a également été constaté là où GoCardless est proposé. Le taux de conversion a augmenté de 10 % pour tous les moyens de paiement par rapport aux offres où seuls la carte bancaire et PayPal étaient disponibles. Ceci montre que non seulement les clients bénéficient d’un meilleur choix de moyens de paiement, mais aussi que les nouveaux clients choisissent DocuSign parce que leur méthode de paiement favorite est proposée.

En résumé, GoCardless est devenu une option de méthode de paiement clé pour DocuSign. Partout où nous offrons GoCardless, les clients ont un meilleur taux de conversion.

Optimiser les paiements récurrents partout dans le monde

Ainsi, la part du portefeuille de prélèvements de DocuSign est en constante augmentation dans les pays où l’option GoCardless est activée et DocuSign bénéficie aussi de taux de conversion accrus. Désormais, la société prévoit d’optimiser son expérience de paiement dans son ensemble.

Le projet d’optimisation permettra de proposer les méthodes de paiement préférées des utilisateurs partout dans le monde.

« Le lancement initial de GoCardless comme méthode de paiement pour nos clients européens et australiens a rencontré un grand succès et nous avons hâte de proposer le prélèvement à encore plus de clients qui préfèrent activement ce moyen de paiement, » explique Beverly.