L’open banking va changer la donne en matière de paiement. Lorsque, fin 2020, nous avons clôturé notre levée de fonds de série F, nous avons tout de suite utilisé cet investissement pour accélérer nos développements produits et lancer Instant Bank Pay, une nouvelle façon de payer directement depuis un compte bancaire grâce à l'open banking. La solution a été adoptée avec enthousiasme : des milliers de clients l’utilisent déjà pour prélever des paiements ponctuels.

Un peu plus d’un an plus tard, la clôture d’une nouvelle levée de fonds signe un véritable vote de confiance en notre stratégie. Je suis ravi d’annoncer que nous avons levé 312 millions de dollars avec Permira, notre principal investisseur, et Black Rock Private Equity Partners qui rejoint le tour de table en tant que nouvel investisseur. Ce financement va nous permettre de capitaliser sur notre expérience unique en matière de prélèvement bancaire et de faire entrer les paiements bancaires dans une nouvelle ère.

L’open banking va largement contribuer à façonner notre avenir. Voilà pourquoi nous redoublons d’efforts afin d’accélérer notre croissance dans ce domaine, et élargissons notre vision pour devenir le premier réseau mondial de paiement bancaire. Grâce à nos solutions de paiement bancaire simples et sécurisées, les entreprises et leurs clients vont pouvoir contourner les intermédiaires superflus et effectuer des paiements directement depuis leur compte en banque.

En clair, notre objectif est de permettre aux entreprises partout dans le monde d’effectuer des paiements récurrents et ponctuels à moindre coût, à la fois plus rapides et plus sûrs. Chez GoCardless, nous sommes convaincus depuis toujours que le prélèvement bancaire est le meilleur moyen d’encaisser des paiements récurrents. Et avec l’open banking, le paiement bancaire va aussi devenir le meilleur moyen de prélever des paiements ponctuels.

Jusqu’à présent, les paiements en ligne ont été limités par des méthodes obsolètes pensées pour le monde physique, avec des frais de transaction importants et des délais de paiement longs. Or, nous savons qu’il existe un meilleur moyen d’encaisser des paiements, c’est la raison pour laquelle nous allons ouvrir notre réseau de paiement bancaire à d’autres fournisseurs de services de paiement souhaitant profiter de notre technologie et de notre plateforme.

En 2021, grâce au travail remarquable de notre équipe, notre clientèle a augmenté de 20 %. Notre organisation n’a jamais été aussi solide et, en suivant de près le développement continu des initiatives dans l’open banking, nous avons constaté une hausse significative des innovations dans le domaine des paiements. Par exemple, nous avons collecté le tout premier paiement récurrent à montant variable (VRP) en temps réel avec l’open banking au Royaume-Uni en 2019. Aujourd'hui, il a été annoncé que les neuf principales banques du pays doivent mettre en place des VRP avant juillet 2022, et nous sommes d’ores et déjà en train de renforcer nos capacités afin d’être à l'avant-garde de cette opportunité.

Je me réjouis de démarrer l’année avec des nouvelles aussi positives. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Permira et de BlackRock Private Equity Partners à nos côtés, afin que nous puissions, ensemble, mener GoCardless vers de nouveaux horizons.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement nos clients, nos partenaires, nos investisseurs et toute l'équipe de GoCardless de leur participation à cette formidable aventure.