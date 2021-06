Une journée dans la vie d’un membre de l’équipe Assistance développeur chez GoCardless

Par Nicola Pellatt — août 2017 — 2 min lues

Qui suis-je ?

Je m’appelle Nicola Pellatt et je travaille dans l’équipe Assistance Développeur de GoCardless : j’aide nos clients et partenaires à construire leurs intégrations à l’aide de notre API. Mon équipe assiste aussi le reste de l’entreprise pour tout ce qui est problème technique interne. Cela fait un an et deux mois que je travaille pour GoCardless, j’ai donc récemment fêté mon premier anniversaire GoCardless (et j’ai eu une très bonne bouteille de champagne) !

À quoi ressemble ma journée typique ?

Contrairement à beaucoup de mes collègues, ma journée ne commence pas par du sport ! J’arrive au bureau aux alentours de 9h et la première chose que je fais, c’est attraper un bagel et me préparer une tasse de thé. Je fais la même chose tous les jours, je suis très routinière mais il m’arrive parfois de me rebeller et de me laisser tenter par une tasse de café. Ça veut aussi dire que je n’ai pas besoin de faire la queue à la machine à café (toujours très occupée) !

Après avoir englouti mon petit-déjeuner, je fais le point avec l’équipe, lis mes e-mails, vérifie mon calendrier et me penche sur mon planning de la journée. La journée commence avec la boîte e-mail de l’API. Je m’occupe de répondre aux questions des clients et partenaires. Beaucoup concernent les messages d’erreur. Nous recevons aussi des requêtes internes, provenant principalement de l’équipe Service client, l’équipe commerciale ou encore l’équipe Partenariats.

Nous passons peu de temps au téléphone parce qu’il est beaucoup plus facile de gérer les demandes sur l’API par écrit. Dans les e-mails, nous avons accès aux logs, aux captures d’écran et autres fichiers technique. Grâce au numéro de demande présent sur chaque demande, nous pouvons facilement les identifier et suivre leur évolution. Nous essayons d’atteindre l’objectif « Inbox zero » tous les jours !

Nous faisons aussi pas mal de choses ponctuelles. Ainsi, vous nous verrez parfois participer à un appel commercial pour expliquer en quoi notre API peut être utile à un client potentiel ou encore nous joindre à une réunion de l’équipe commerciale.

La majorité des nouvelles recrues de l’entreprise assiste à la formation sur l’API que nous organisons. Elle est particulièrement importante pour l’équipe commerciale et l’équipe marketing. J’ai récemment fait une session avec l’équipe du Service client afin de rafraîchir leurs connaissances sur l’API.

Avant d’arriver dans l’équipe d’Assistance Développeur, j’ai passé neuf mois dans l’équipe Service client. Niveau études, j’ai une licence en français, ce qui n’est pas vraiment technique. La technologie me fascine et le fait que notre API soit constamment mise à jour me permet d’en apprendre toujours plus !

Toutes les équipes d’assistance se réunissent régulièrement pour le déjeuner. Nous avons même un restaurant attitré : Bombay Burrito ! Nous y allons tous les vendredis !

Le reste de la journée est généralement occupé par les appels et les sessions de formation.

Qu’est-ce qui me plaît le plus dans mon travail chez GoCardless ?

Tellement de choses ! Tout d’abord, tous mes collègues du Service client. Nous nous entendons tous vraiment bien et c’est un plaisir d’aller au bureau tous les matins. Tout le monde est ultra motivé, super intelligent et travaille d’arrache-pied pour contribuer au développement de l'entreprise. Tout ceci crée un environnement de travail extrêmement agréable.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas chez GoCardless. Même si à la base, je m’occupe des e-mails, je participe à beaucoup d’autres projets en parallèle. En ce moment, j’écris une FAQ pour notre API qui servira de ressource interne à l’équipe commerciale et le Service client pour les appels avec les clients potentiels ou des commerçants. Je travaille aussi sur un projet de tutoriels vidéo pour le tableau de bord qui expliqueront toutes ses fonctionnalités.

Quels sont les types de défis que je rencontre dans mon travail ?

Mon plus grand défi, c’est d’essayer d’apprendre autant que je peux sur GoCardless et sur l’API. L’API est un produit complexe en développement permanent. Il faut suivre tous les nouveaux développements avec attention. Chez GoCardless, une grande partie de l’apprentissage se fait sur le tas. Je reçois tellement d’e-mails qui parlent de choses dont je n’ai jamais entendu parler ! Donc, j’apprends au fur et à mesure, et même parfois en résolvant des problèmes !