Une journée dans la vie d’un designer produit de GoCardless

Par Sam Willis — juil. 2017 — 3 min lues

Qui suis-je ?

Je suis designer (ou concepteur) produit chez GoCardless : je m’occupe de concevoir les interfaces que nos clients utilisent lorsqu’ils interagissent avec les produits GoCardless.

GoCardless propose plusieurs produits qui contribuent à créer cette expérience que nos clients connaissent et adorent. Il y a le tableau de bord, qui permet à nos clients de contrôler leurs paiements, les pages de paiement dans lesquelles ils enregistrent leurs nouveaux clients et les écrans admin par le biais desquels notre équipe des opérations s’occupe du Service client.

À quoi ressemble ma journée typique ?

Comme Ahmed de notre équipe juridique, ma journée typique commence généralement avec du sport. Le mercredi matin, par exemple, notre équipe de football, « GC-Active » se réunit pour taper dans le ballon. Je vais aussi jouer au squash avec quelques autres collègues du bureau ou parfois simplement à la salle de sport.

Quand j’arrive au bureau, je passe prendre à manger à notre Bar petit-déjeuner (nous avons un choix de petit-déjeuner énorme !) puis, je me mets debout devant mon bureau (on ne peut plus hipster) et je commence à planifier ma journée.

Ce moment est généralement consacré à lire mes e-mails et étudier le tableau de bord où nous enregistrons et suivons toutes les demandes en conception que nous recevons.

Vers 10 h 15, quasiment tous les matins, j’assiste à une réunion en stand-up (debout), selon mes projets en cours et les équipes avec lesquelles je travaille. Ces réunions sont généralement composées de 5 à 6 personnes qui, tour à tour, font une courte mise à jour de leurs progrès au cours des dernières 24 heures. C’est aussi une bonne opportunité de demander de l’aide quand on est bloqué sur quelque chose.

Une fois la planification et le stand-up terminés, il est temps de commencer à travailler !

Un designer produit occupe généralement plusieurs fonctions (design d’interface, expérience utilisateur, recherche utilisateur, analyse des données, etc), c’est pourquoi ce que je fais sur une journée peut énormément varier.

Si nous sommes au début d’un projet, je peux m’occuper de la recherche utilisateur. Cela consiste parfois à prendre un taxi avec d’autres membres de l’équipe pour aller discuter avec certains de nos clients sur la façon dont ils utilisent le produit et en savoir plus sur les problèmes qu’ils rencontrent. Nous pouvons ensuite analyser ces informations et chercher des solutions à ces problèmes.

Si la recherche vient d’être effectuée, vous pourrez me voir recouper les notes et les enregistrements vidéo pour l’étape d’analyse. Je participe aussi à cette étape. Elle nous permet, le reste de l’équipe et moi, d’examiner les informations que nous avons récupérées et de voir comment nous pouvons les transformer en valeur pour nos clients.

Si le projet est à un stade plus avancé et que le problème est bien défini, vous me verrez probablement assis (ou debout) à mon bureau en train de chercher des solutions.

À ce stade d’un projet, je travaille généralement sur papier pour essayer de comprendre tous les différents parcours utilisateur possibles, à la recherche du « chemin critique » ou du « chemin de moindre résistance » pour un flux particulier.

Une fois que tout ceci est un peu mieux défini, j’ouvre Sketch et je commence à créer des maquettes et des prototypes. J’aime recevoir du feedback très régulièrement pendant la phase de conception. C’est pourquoi je demande souvent leur avis aux chefs de produits, concepteurs et ingénieurs.

Si le projet touche à sa fin, que les designs sont faits et que le produit est prêt à être monté, soit je m’occupe de la partie codage (bien que mes compétences en codage soient assez limitées) soit je travaille avec les ingénieurs de mon équipe pour donner vie au projet. Les procédures de travail sont très importantes pour GoCardless et nous nous investissons beaucoup pour nous assurer que la relation entre l’équipe de concepteurs et l’équipe d’ingénieurs soit harmonieuse et efficace.

Vers 16/17 h, après avoir travaillé d’arrache-pied, l’équipe prend un Design Team FIFA Break™ (une pause d’équipe pour jouer à FIFA). Nous avons une XBOX dans le bureau, branchée à un rétroprojecteur. Deux par deux, nous sélectionnons une équipe au hasard puis jouons les uns contre les autres pendant 20 minutes environ. C’est vraiment sympa et ça nous permet de faire une vraie pause. Ça nous change un peu les idées aussi, ce qui est souvent très utile quand on est bloqué sur quelque chose. Enfin, ça permet de revenir à notre bureau avec un œil frais (mais aussi parfois la queue entre les jambes si vous venez de perdre :/).

Voilà, c’est à peu près tout ce qui compose une journée typique d’un designer produit chez GoCardless.