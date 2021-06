Pourquoi les développeurs rejoignent GoCardless et restent?

Par Côme Trémeau — août 2017 — 3 min lues

La scène “tech” en Europe et au Royaume-Uni devient de plus en plus concurrentielle et les entreprises sont inlassablement à l'affût de développeurs géniaux. Les offres étant très nombreuses, les développeurs peuvent être ultra pointilleux dans leur recherche d’emploi.

Afin d’attirer les meilleurs développeurs et devancer la concurrence, les entreprises dans le monde de la “tech” d’aujourd'hui travaillent dur pour offrir un large éventail d’avantages. Ces avantages varient selon l’entreprise. Ça va de petits plus dans le bureau comme un réfrigérateur bien fourni en bière ou des déjeuners d’équipe, à des bonus d’entrée dans l’entreprise, des stocks-options ou encore des budgets pour assister à des conférences.

Manger de la pizza pour le déjeuner fait, certes, saliver mais lorsque les développeurs réfléchissent à leur prochaine évolution professionnelle, ils veulent aussi des avantages significatifs concernant leur environnement de travail.

GoCardless a récemment reçu le prix de la « Meilleure entreprise pour développeurs » aux récompenses Techies 2017. Nous sommes très heureux car offrir un environnement de travail agréable à tous nos employés est vraiment très important pour nous. Nous avons discuté avec nos développeurs pour découvrir ce qui les intéresse dans une entreprise.

Nous avons donc interrogé notre équipe d’ingénieurs pour savoir ce qu’ils recherchent dans un poste et ce qui les a poussés à venir travailler pour GoCardless.

Une culture collaborative qui investit dans ses employés

Pour beaucoup d’ingénieurs, avoir un milieu de travail où la collaboration est encouragée se place en haut de la liste de souhaits. Chez GoCardless, cela signifie travailler en étroite collaboration avec ses collègues dans un environnement où il est facile de poser des questions et de collaborer avec les autres. Cette approche est essentielle pour former une équipe d’ingénieurs efficace et résoudre les problèmes de la meilleure manière possible. Elle s’inscrit dans la culture d’entreprise de GoCardless et nous faisons tout notre possible pour l’améliorer en permanence et placer la barre toujours plus haut.

« Pour moi, travailler avec des personnes qui me poussent à faire toujours mieux est vraiment important. Si vous me posez la question : est-ce que je veux passer beaucoup de mon temps avec ces personnes ? Oui, absolument ! » - Walt

Investir dans nos employés est quelque chose que nous faisons dans tous les domaines de l’entreprise. Avec des technologies en évolution constante, être à jour est quelque chose de très important pour les ingénieurs et si une entreprise leur permet de le faire, c’est un vrai bonus.

Que ce soit assister à une formation pour apprendre à parler lors d’une conférence ou apprendre un tout nouveau langage de programmation, nous encourageons nos ingénieurs à apprendre de nouvelles compétences et nous les aidons à le faire.

« Je trouve qu’il est très important qu’une entreprise investisse dans ses employés avec, par exemple, un budget pour les conférences ou pour des formations. Aider ses ingénieurs à se développer en interne plutôt que de les utiliser comme une ressource est la clé. » - Nick C

Des défis techniques et des tests

Beaucoup d’ingénieurs sont motivés par de nouveaux défis techniques et leur présenter des problèmes intéressants est souvent ce qui les garde impliqués dans la vie à long terme d’un codebase.

« Les ingénieurs devraient être fiers de ce qu’ils ont construit mais aussi conscients de comment ils peuvent l’améliorer. De plus, il y a aussi les défis typiques lorsqu'on travaille pour une entreprise en pleine croissance : développer une équipe, faire des erreurs et apprendre de celles-ci. » - Walt

Se lancer des défis est une bonne chose mais les relever de manière efficace est encore plus important. Chez GoCardless, nous avons investi dans les tests automatisés. Pourquoi ? Pour permettre à nos ingénieurs de ne pas avoir à s’inquiéter de casser quoi que ce soit dans le codebase lors de changements ou d’ajout de fonctionnalités. C’est particulièrement utile pour les nouveaux membres de l’équipe qui apprennent le codebase.

« J’aime la façon dont GoCardless accorde une grande importance aux tests automatisés. Je peux apprendre en testant, comme lorsque j’ai appris le codebase. Lorsque des changements sont nécessaires, nous pouvons les tester sans avoir à nous soucier d’introduire des bugs. » - Andrew

Autonomie et impact

Enfin, et surtout, savoir que leur travail fait une différence est un facteur vraiment significatif pour de nombreux développeurs. La plupart des gens veulent avoir un impact avec leur travail, mais avoir l’autonomie nécessaire pour le réaliser est essentiel. GoCardless offre à ses employés la possibilité de gérer des projets de bout en bout, leur permettant de s’approprier la tâche et de pouvoir la façonner à leur manière.

« L’autonomie est très importante pour moi. J’aime résoudre des problèmes du début à la fin et travailler avec des gens formidables qui peuvent m’apprendre des choses. » - Tim

Si vous recherchez un environnement de travail collaboratif génial, avec une grande autonomie, où vous pouvez complètement gérer vos projets et avec des montagnes de défis techniques et un soutien régulier, ainsi qu'une belle brochette d'avantages, alors GoCardless pourrait être la parfaite entreprise pour vous.