Une journée dans la vie d’un membre de l’équipe Customer Success de GoCardless

Par Avani Painter — août 2017 — 2 min lues

Qui suis-je ?

Je m’appelle Avani Painter, et j’ai fait mes premiers pas chez GoCardless dans l’équipe commerciale il y a environ 11 mois. Depuis quelques mois, je travaille dans l’équipe Customer Success, où je m’occupe de nos plus gros clients, m’assure que nous gérons nos relations avec eux efficacement et que nous identifions les opportunités de croissance.

Avant d’arriver chez GoCardless, je travaillais pour une grande entreprise dans le domaine de la finance mais j’avais aussi envie de travailler pour une start-up. GoCardless combinait le domaine ET l’environnement donc je n’ai pas hésité quand j’ai trouvé une offre d’emploi qui me correspondait !

À quoi ressemble ma journée typique ?

Le matin, je vais à la salle de sport puis j’arrive au bureau vers 8h30. Ça me permet de prendre mon petit-déjeuner et lire les actualités tranquillement avant de commencer à travailler. À 9h, je m’y mets et je commence par vérifier mon calendrier et voir mes tâches prioritaires pour la journée.

Si j’ai du temps libre, je m’assure que tout est planifié dans mon calendrier afin d’avoir une bonne idée générale du déroulement de ma journée. La plupart du temps, j’ai un rendez-vous en face-à-face ou par téléphone avec un client donc je planifie ma journée en conséquence.

Calendrier vérifié, je me lance dans la préparation de mon rendez-vous client. En gros, la préparation et le rendez-vous prennent environ un tiers de ma journée.

Ensuite, je me penche sur les projets internes. En ce moment, par exemple, je prépare un guide chronologique sur notre API. Destiné à nos clients, il leur permettra de mieux comprendre combien de temps peut prendre la mise en place d’une intégration et il s’aligne parfaitement avec la stratégie des produits de GoCardless.

Il arrive aussi que je reçoive des requêtes ponctuelles qui chamboulent tout mon planning. Je trouve que ça rend mon travail encore plus intéressant ! Trois fois par semaine, nous avons une réunion d’équipe. Nous passons en revue nos clients et nous assurons d’avoir tous les mêmes informations. Nous utilisons aussi ces réunions pour partager les questions ou demandes de nos clients. Cela nous permet de voir si nous avons déjà travaillé sur quelque chose de similaire ou pas.

Si c’est un problème nouveau, j’ai alors l’opportunité de travailler avec d’autres équipes de l’entreprise comme le Service client, l’équipe Marketing ou encore l’équipe Produit.

Histoire de faire une pause et sortir du bureau, j’organise souvent des réunions autour d’un café avec d’autres collègues de l’équipe pour discuter de nos vies personnelles et professionnelles (principalement personnelles) !

Qu’est-ce qui me plaît le plus dans mon travail chez GoCardless ?

Aussi cliché que cela puisse paraître, je dirais que ce sont les gens. Ils sont tous super intelligents et ultra motivés. Si j’ai besoin d’aide sur une tâche, je sais que je peux toujours compter sur eux pour faire tout leur possible pour m’aider.

Il se passe tellement de choses en même temps, dans mon équipe mais aussi plus haut dans l’entreprise, que chaque jour est différent. Plus le temps passe, plus j’aime mon travail.

Je mets un point d’honneur à établir de bonnes relations avec nos clients, et de plus en plus d’entre eux reviennent vers moi pour me demander de l’aide avec leurs problèmes de paiements et leurs requêtes. C’est en discutant de tout ça avec eux que je peux en apprendre plus sur leur stratégie d’entreprise et voir comment GoCardless peut les aider dans le futur.

Aussi, il y a tellement de gens mordus de sport chez GoCardless que c’est vraiment agréable de pouvoir discuter forme et santé sans que vos collègues vous regardent bizarrement ! J’adore le fitness et ça me fait vraiment plaisir d’être entourée de personnes qui sont sur la même longueur d’onde que moi.

Quels sont les types de défis que je rencontre dans mon travail ?

Il arrive que certains de nos clients demandent des fonctionnalités que nous ne pouvons pas toujours implémenter. Leur expliquer que ce n’est pas possible de notre côté n’est pas toujours facile !

Mon planning est aussi parfois tellement chargé qu’il faut que je gère tout en permanence !

Au final, venir travailler chez GoCardless a été la meilleure décision professionnelle que j’ai jamais prise. C’était un gros changement par rapport au monde des services professionnels, mais je ne regrette absolument rien !