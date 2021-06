Une journée dans la vie de la responsable de l’équipe “Partnerships Success” de GoCardless

Par Rachel Astall — sept. 2017 — 2 min lues

Qui suis-je ?

Je m’appelle Rachel et je suis responsable de l’équipe Partnerships Success de GoCardless. Je m’occupe de nos partenariats existants avec les entreprises qui offrent GoCardless à leurs clients et fais le nécessaire pour les développer.

Un partenariat est créé lorsque GoCardless est intégré à un autre logiciel. Je gère, par exemple, le partenariat avec Xero avec qui GoCardless s’est intégré pour permettre aux PME d’encaisser les paiements par prélèvement automatique via leurs factures Xero.

J’ai travaillé dans le domaine des partenariats pendant environ six ans avant d’arriver chez GoCardless. Même si mon poste est similaire aux précédents, l’environnement de GoCardless est totalement nouveau pour moi.

À quoi ressemble ma journée typique ?

Chaque jour est différent et je collabore avec de nombreuses équipes en interne dont le Service Client, l’équipe commerciale, les équipes Marketing et Produit, et en externe, avec mes homologues des équipes de partenariat externes.

J’aide à organiser les actions marketing et à perfectionner les compétences des équipes commerciales afin de promouvoir GoCardless. Je m’occupe de développer nos intégrations et de faire en sorte que les nouvelles fonctionnalités sont implémentées avec les équipes Produit et Développement. Je travaille aussi avec le Service client et l’équipe Customer Success pour m’assurer que nos clients partenariats bénéficient d’une expérience exceptionnelle et, ensemble, nous répondons au feedback que nous recevons.

Hier matin, je me suis rendue chez l’un de nos partenaires pour former l’une de ses équipes commerciales. Après avoir présenté GoCardless, j’ai effectué une démonstration de notre intégration afin qu’ils puissent parler de nous à leurs clients à leur tour. J’ai ensuite assisté à des réunions de planification des actions marketing.

De retour à Londres, j’ai préparé un premier jet de matériel marketing en vue du lancement d’un nouveau partenariat, discuté avec un responsable technique partenaire de l’amélioration d’une fonctionnalité, mis à jour notre équipe juridique sur les contrats en cours de négociation et préparé un webinar que je présente avec un de mes collègues.

Comme nous organisons une soirée cocktail avec un partenaire, j’ai terminé ma journée sur une note positive en recherchant des bars avec terrasses sur le toit !

Dans mon travail, je suis un peu comme une pieuvre (!). Assise au milieu, j’aide à relier les points, j’identifie les opportunités et je permets au partenariat d’être rentable pour nos deux entreprises.

L’objectif principal de mon boulot, c’est le développement de nos partenariats. Cela signifie travailler avec plein d’équipes de GoCardless et j’adore ça !

Qu’est-ce qui me plaît le plus dans mon travail chez GoCardless ?

Le travail avec les autres équipes est essentiel pour mon équipe. C’est quelque chose de vraiment facile à faire chez GoCardless car tout le monde est super intelligent et intéressant. La culture de l’entreprise est aussi très collaborative, je ne m’ennuie jamais et j’apprends en permanence. J’aime aussi tout particulièrement le fait que l’on nous donne beaucoup de responsabilités. L’équipe Partnerships Success est petite (et en pleine croissance) mais elle est importante à la stratégie générale de GoCardless.

Les choses avancent beaucoup plus vite que dans les associations caritatives dans lesquelles j’ai travaillé. À l’heure actuelle, c’est d’ailleurs encore plus intéressant car nous nous occupons de planifier et voir comment nos partenaires s’inscrivent dans notre stratégie d’expansion internationale.

Quels sont les types de défis que je rencontre dans mon travail ?

Jongler entre les différentes priorités n’est pas toujours facile. Je suis là pour faire évoluer et développer les partenariats, je dois donc m’assurer de toujours travailler sur ce qui a la priorité la plus immédiate, tout en posant les bases pour le futur.

C’est facile de se laisser distraire par des tâches moins importantes surtout quand on n’essaye pas de comprendre l’impact que les options déjà disponibles pourraient avoir. Mais j’ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires chez GoCardless et nos partenaires qui m’aident avec ça et à rester concentrée.