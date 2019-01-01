Suivez tous vos paiements

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Recevez des alertes et des notifications en temps réel pour suivre vos paiements. Disposez aussi des informations pertinentes pour pouvoir réagir dès qu’un paiement échoue ou qu’un mandat est résilié.

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Le recouvrement de vos paiements ne devrait pas être un calvaire

Tous vos paiements arrivent-ils à temps ? Un paiement a-t-il échoué ? Quel client vous doit encore de l’argent ? Sans une excellente visibilité sur la collecte de vos paiements, vous n’obtiendrez jamais de réponse précise.

[Avant GoCardless], nous étions dans l’incapacité d’offrir une expérience optimale à nos clients. L’argent apparaissait sur notre compte, mais nous n’avions aucune visibilité sur sa provenance ni sur les paiements qui n’arrivaient pas en temps voulu.

Marc Hartog, PDG, British Journal of Photography

La tranquillité d’esprit pour vos paiements récurrents

GoCardless collecte 97,5 % des paiements avec succès du premier coup.. Nos alertes instantanées vous informent si un paiement échoue ou si un client final annule son paiement. Relancer un paiement échoué se fait en toute simplicité et vous pouvez également activer Success+ pour procéder à des représentations le jour le plus adapté à chaque client.

Gérer tous vos paiements depuis une seule plateforme

Consultez et gérez toutes vos transactions via notre tableau de bord en ligne, ou associez GoCardless à votre logiciel de facturation grâce à nos nombreuses intégrations partenaires.

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Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.