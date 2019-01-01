Suivez tous vos paiements

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Recevez des alertes et des notifications en temps réel pour suivre vos paiements. Disposez aussi des informations pertinentes pour pouvoir réagir dès qu’un paiement échoue ou qu’un mandat est résilié.
Tous vos paiements arrivent-ils à temps ? Un paiement a-t-il échoué ? Quel client vous doit encore de l’argent ? Sans une excellente visibilité sur la collecte de vos paiements, vous n’obtiendrez jamais de réponse précise.
[Avant GoCardless], nous étions dans l’incapacité d’offrir une expérience optimale à nos clients. L’argent apparaissait sur notre compte, mais nous n’avions aucune visibilité sur sa provenance ni sur les paiements qui n’arrivaient pas en temps voulu.Marc Hartog, PDG, British Journal of Photography
GoCardless collecte 97,5 % des paiements avec succès du premier coup.. Nos alertes instantanées vous informent si un paiement échoue ou si un client final annule son paiement. Relancer un paiement échoué se fait en toute simplicité et vous pouvez également activer Success+ pour procéder à des représentations le jour le plus adapté à chaque client.
Consultez et gérez toutes vos transactions via notre tableau de bord en ligne, ou associez GoCardless à votre logiciel de facturation grâce à nos nombreuses intégrations partenaires.
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