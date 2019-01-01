Réduisez vos échecs de paiement

GoCardless est axé autour du prélèvement, un mode de paiement de banque à banque qui affiche un faible taux d’échec d’environ 2,5 % à la première demande. Grâce à ce mode de paiement, les informations des clients doivent rarement être mises à jour et les comptes bancaires n’ont pas de date d’expiration comme les cartes.