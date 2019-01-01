Réduisez vos échecs de paiement

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GoCardless recouvre environ 97,3 % des paiements avec succès dès la première demande, et Success+ procède à des relances le jour le plus adapté à chaque client final.
10 à 15 % des paiements par carte bancaire échouent (cartes perdues, cartes expirées, rejet de la banque émettrice ...) et chaque paiement échoué doit être relancé, ce qui alourdit le processus de recouvrement des paiements.
Avant, nous relancions manuellement chaque paiement échoué de la même façon. Avec GoCardless, nous ne sommes plus obligés de gérer ces tâches administratives chronophages. Ainsi, finis les retards et les relances inconfortables qui leur sont liées.Ioannis Georgiou, Cofondateur, Lendwise
GoCardless est axé autour du prélèvement, un mode de paiement de banque à banque qui affiche un faible taux d’échec d’environ 2,5 % à la première demande. Grâce à ce mode de paiement, les informations des clients doivent rarement être mises à jour et les comptes bancaires n’ont pas de date d’expiration comme les cartes.
Personnalisez les paramètres de paiement et l'image de marque de votre entreprise pour les paiements ponctuels ou par abonnement, avant même de vous inscrire.
Détendez-vous et laissez Success+ relancer intelligemment les paiements auprès de chaque client au meilleur moment pour les encaisser. Recouvrez jusqu'à 76 % des paiements échoués.
Aucun coût de mise en place ni de frais cachés. Quelques minutes suffisent.