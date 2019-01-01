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Réduisez vos échecs de paiement

GoCardless recouvre environ 97,3 % des paiements avec succès dès la première demande, et Success+ procède à des relances le jour le plus adapté à chaque client final.

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10 à 15 % des paiements par carte échouent

10 à 15 % des paiements par carte bancaire échouent (cartes perdues, cartes expirées, rejet de la banque émettrice ...) et chaque paiement échoué doit être relancé, ce qui alourdit le processus de recouvrement des paiements.

Avant, nous relancions manuellement chaque paiement échoué de la même façon. Avec GoCardless, nous ne sommes plus obligés de gérer ces tâches administratives chronophages. Ainsi, finis les retards et les relances inconfortables qui leur sont liées.

Ioannis Georgiou, Cofondateur, Lendwise

GoCardless optimise votre taux de réussite de paiement

GoCardless est axé autour du prélèvement, un mode de paiement de banque à banque qui affiche un faible taux d’échec d’environ 2,5 % à la première demande. Grâce à ce mode de paiement, les informations des clients doivent rarement être mises à jour et les comptes bancaires n’ont pas de date d’expiration comme les cartes.

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Optimisez vos paiements avec Success+

Détendez-vous et laissez Success+ relancer intelligemment les paiements auprès de chaque client au meilleur moment pour les encaisser. Recouvrez jusqu'à 76 % des paiements échoués.

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Fonctionnement de GoCardless

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.