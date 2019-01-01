Réduisez le coût du recouvrement de vos paiements récurrents en automatisant l’ensemble du processus. GoCardless vous permet d’automatiser le prélèvement de vos paiements et d’intégrer le processus à votre système de facturation déjà en place. Vous pourrez ainsi vous consacrer pleinement à ce que vous faites le mieux et dire adieu aux erreurs humaines liées au rapprochement manuel.