Skip to content

Réduisez les coûts

Gagnez du temps et de l’argent en automatisant le recouvrement de vos paiements récurrents, et dites adieu aux processus manuels complexes et coûteux.

Lancez-vousNous contacter

Recevoir vos paiements ne devrait pas avoir un coût exorbitant

Qu’il s’agisse d’un paiement en souffrance ou d’un manque d’intégration qui requiert le transfert manuel des données, un système de prélèvement inadapté mène à des processus longs et coûteux.

Depuis que nous avons choisi GoCardless, nous avons diminué le coût de traitement de nos paiements de 90 %.

Damian Brychcy, directeur des opérations, Capital on Tap

Arrêtez de perdre du temps en tâches administratives

Réduisez le coût du recouvrement de vos paiements récurrents en automatisant l’ensemble du processus. GoCardless vous permet d’automatiser le prélèvement de vos paiements et d’intégrer le processus à votre système de facturation déjà en place. Vous pourrez ainsi vous consacrer pleinement à ce que vous faites le mieux et dire adieu aux erreurs humaines liées au rapprochement manuel.

Fonctionnement de GoCardless

Nouveau

Essayez notre générateur de paiement

Personnalisez les paramètres de paiement et l'image de marque de votre entreprise pour les paiements ponctuels ou par abonnement, avant même de vous inscrire.

Commencer

Idéal pour vos clients

Simple

Quelques secondes suffisent à vos clients pour remplir leur mandat de prélèvement en ligne.

Transparent

Les clients seront systématiquement notifiés dès qu’un paiement est prélevé.

Efficace

Dites adieu aux chèques à poster, aux connexions bancaires en ligne et aux oublis de paiement.

Sécurisé

Les paiements de vos clients sont protégés dans l’éventualité d’un prélèvement par erreur.

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Commencez à encaisser vos paiements dès aujourd’hui

Lancez-vous

Quelques minutes suffisent, et il n’y a ni coût de mise en place ni frais cachés.

Lancez-vous

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.