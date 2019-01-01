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Gagnez du temps et de l’argent en automatisant le recouvrement de vos paiements récurrents, et dites adieu aux processus manuels complexes et coûteux.
Qu’il s’agisse d’un paiement en souffrance ou d’un manque d’intégration qui requiert le transfert manuel des données, un système de prélèvement inadapté mène à des processus longs et coûteux.
Depuis que nous avons choisi GoCardless, nous avons diminué le coût de traitement de nos paiements de 90 %.Damian Brychcy, directeur des opérations, Capital on Tap
Réduisez le coût du recouvrement de vos paiements récurrents en automatisant l’ensemble du processus. GoCardless vous permet d’automatiser le prélèvement de vos paiements et d’intégrer le processus à votre système de facturation déjà en place. Vous pourrez ainsi vous consacrer pleinement à ce que vous faites le mieux et dire adieu aux erreurs humaines liées au rapprochement manuel.
Personnalisez les paramètres de paiement et l'image de marque de votre entreprise pour les paiements ponctuels ou par abonnement, avant même de vous inscrire.
Quelques secondes suffisent à vos clients pour remplir leur mandat de prélèvement en ligne.
Les clients seront systématiquement notifiés dès qu’un paiement est prélevé.
Dites adieu aux chèques à poster, aux connexions bancaires en ligne et aux oublis de paiement.
Les paiements de vos clients sont protégés dans l’éventualité d’un prélèvement par erreur.
Quelques minutes suffisent, et il n’y a ni coût de mise en place ni frais cachés.