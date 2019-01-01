Réduisez vos coûts

Basée aux États-Unis, l’entreprise de logiciels à la demande Autotask vend des abonnements dans plus de 50 pays, y compris le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne. Avant de découvrir GoCardless, la moitié de ses clients payait son abonnement mensuel par virement bancaire ou chèque, et l’autre moitié par carte de crédit.

Depuis qu’elle utilise GoCardless, Autotask a pu réduire les jours de crédit avec GoCardless à seulement 3,5 jours, et a abaissé les taux d’échec de paiement à moins de 1 %.