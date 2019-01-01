Réduisez vos coûts

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Gagnez du temps et de l’argent en automatisant le recouvrement de vos paiements récurrents. Dites adieu aux processus manuels, complexes et coûteux
Qu’il s’agisse d’un paiement tracassant ou d’un manque d’intégration qui requiert le transfert manuel des données, un système de prélèvement inadapté mène à des processus longs et coûteux.
Depuis que nous avons choisi GoCardless, nous avons diminué le coût de traitement de nos paiements de 90 %.
Damian Brychcy, directeur des opérations et co-fondateur, Capital on Tap
Réduisez le coût du recouvrement de vos paiements récurrents en automatisant l’ensemble du processus. GoCardless vous permet d’automatiser le prélèvement de vos paiements et d’intégrer le processus à votre système de facturation existant. Vous pourrez ainsi vous consacrer pleinement à ce que vous faites le mieux. Dites adieu aux erreurs humaines liées au rapprochement manuel.
Réduisez les coûts opérationnels en automatisant les processus manuels. Gérez le prélèvement et le rapprochement des paiements grâce à un vaste choix de plus de 200 intégrations partenaires de pointe, ou grâce à notre API performante.
Avec GoCardless, jusqu’à 97,3 % des paiements sont prélevés avec succès dès la première demande. Grâce aux notifications en temps réel, sachez immédiatement quel paiement échoue et réagissez avec une relance automatique.
Obtenez des informations et des rapports pratiques en temps réel pour garder un œil sur l’ensemble du processus de paiement. Réagissez rapidement si un paiement échoue, et allégez la charge de l’équipe d’assistance de votre client final.
En utilisant GoCardless, vous pouvez diminuer de 59 % les ressources humaines nécessaires pour la mise en place et la gestion des paiements.*
59%
Un livre blanc d’IDC démontre que GoCardless aide les entreprises à réduire de 59 % le temps consacré à la gestion des plateformes de paiement.
Prélevez 97,3 % des paiements avec succès dès la première tentative. Si un paiement échoue, détendez-vous et laissez Success+ s'occuper des relances intelligentes afin de prélever, pour vos clients, les paiements au jour le plus adapté.
GoCardless est le seul fournisseur de paiement spécialement dédié aux paiements récurrents. Recouvrement de factures, paiement d’abonnements ou prélèvement de frais d’adhésion, nous nous occupons de la collecte de vos paiements afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à ce que vous faites le mieux. Plus de 50 000 entreprises de toutes tailles font confiance à GoCardless aux quatre coins du globe.
Tout fonctionne à merveille… Le processus de facturation se limite désormais à une ou deux manipulations par mois. Nous n’avons plus besoin d’y penser ou de nous en préoccuper.
John Heggs, directeur financier, intY
Basée aux États-Unis, l’entreprise de logiciels à la demande Autotask vend des abonnements dans plus de 50 pays, y compris le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne. Avant de découvrir GoCardless, la moitié de ses clients payait son abonnement mensuel par virement bancaire ou chèque, et l’autre moitié par carte de crédit.
Depuis qu’elle utilise GoCardless, Autotask a pu réduire les jours de crédit avec GoCardless à seulement 3,5 jours, et a abaissé les taux d’échec de paiement à moins de 1 %.
Aucun coût de mise en place ni de frais cachés. Quelques minutes suffisent.