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Allez au-delà des frontières

Prélevez vos paiements récurrents avec GoCardless quel que soit l’endroit où se trouvent vos clients. Gérez vos paiements récurrents dans plus de 30 pays avec un seul compte bancaire et dans votre devise.

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La complexité du recouvrement des paiements internationaux freine les entreprises

Faire du commerce à l'international est déjà assez complexe en soi, inutile d'alourdir votre processus de paiement. Des prélèvements récurrents trop complexes vont avoir un impact négatif sur votre expansion internationale.

Nous tenons à ce que nos clients internationaux aient accès à des moyens de paiement simples et efficaces pour leurs achats de produits DocuSign. Nous sommes ravis de travailler avec GoCardless pour offrir le prélèvement bancaire comme option de paiement à travers le Royaume-Uni et l’Europe.

Robin Joy, VPP Digital, Demand & Web Sales, DocuSign

Une seule plateforme pour le prélèvement des paiements récurrents internationaux

GoCardless est le premier réseau mondial dédié aux paiements récurrents sans frontières. Notre réseau regroupe des offres de prélèvement bancaire jusqu’ici fragmentées et restreintes afin de vous permettre de recevoir l’ensemble de vos paiements dans votre devise et sur un compte bancaire unique.

Des recouvrements plus simples

Gérez vos paiements récurrents dans plus de 30 pays depuis un compte bancaire unique. Ou utilisez des comptes locaux pour conserver les paiements dans leur devise d’origine. C’est vous qui décidez.

Des flux de trésorerie prévisibles

Choisissez la date d’encaissement de vos clients, puis « prélevez » le paiement sur leur compte. Le prélèvement bancaire affiche un taux d’échec 4x inférieur à celui des cartes.

Des frais précis et un taux de change transparent

Des frais clairs et précis connus d’avance, un taux de change réel (fourni par Wise), et zéro coût caché.

Des paiements en devise locale à portée mondiale

Proposez du prélèvement bancaire dans plus de 30 pays (zone euro, Royaume-Uni, USA, Canada, pays Nordiques, Australie et Nouvelle-Zélande) et en 8 devises depuis votre solution de paiement locale.

Chaque fois que nous proposons GoCardless, cela devient l’option de paiement privilégiée, avec un taux d’adoption de 50 à 85 %.

Diego Passarela, responsable de la facturation et des paiements, Quandoo

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Nous pouvons vous aider

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Contactez nos experts pour en apprendre davantage sur le recouvrement des paiements récurrents internationaux à grande échelle. Nous vous montrerons comment GoCardless peut vous aider à réussir le prélèvement de vos paiements aux quatre coins du monde.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.