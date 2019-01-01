Allez au-delà des frontières

Paiements internationaux
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Prélevez vos paiements récurrents avec GoCardless quel que soit l’endroit où se trouvent vos clients. Gérez vos paiements récurrents dans plus de 30 pays avec un seul compte bancaire et dans votre devise.
Faire du commerce à l'international est déjà assez complexe en soi, inutile d'alourdir votre processus de paiement. Des prélèvements récurrents trop complexes vont avoir un impact négatif sur votre expansion internationale.
Nous tenons à ce que nos clients internationaux aient accès à des moyens de paiement simples et efficaces pour leurs achats de produits DocuSign. Nous sommes ravis de travailler avec GoCardless pour offrir le prélèvement bancaire comme option de paiement à travers le Royaume-Uni et l’Europe.
Robin Joy, VPP Digital, Demand & Web Sales, DocuSign
GoCardless est le premier réseau mondial dédié aux paiements récurrents sans frontières. Notre réseau regroupe des offres de prélèvement bancaire jusqu’ici fragmentées et restreintes afin de vous permettre de recevoir l’ensemble de vos paiements dans votre devise et sur un compte bancaire unique.
Gérez vos paiements récurrents dans plus de 30 pays depuis un compte bancaire unique. Ou utilisez des comptes locaux pour conserver les paiements dans leur devise d’origine. C’est vous qui décidez.
Choisissez la date d’encaissement de vos clients, puis « prélevez » le paiement sur leur compte. Le prélèvement bancaire affiche un taux d’échec 4x inférieur à celui des cartes.
Des frais clairs et précis connus d’avance, un taux de change réel (fourni par Wise), et zéro coût caché.
Proposez du prélèvement bancaire dans plus de 30 pays (zone euro, Royaume-Uni, USA, Canada, pays Nordiques, Australie et Nouvelle-Zélande) et en 8 devises depuis votre solution de paiement locale.
Chaque fois que nous proposons GoCardless, cela devient l’option de paiement privilégiée, avec un taux d’adoption de 50 à 85 %.
Diego Passarela, responsable de la facturation et des paiements, Quandoo
Contactez nos experts pour en apprendre davantage sur le recouvrement des paiements récurrents internationaux à grande échelle. Nous vous montrerons comment GoCardless peut vous aider à réussir le prélèvement de vos paiements aux quatre coins du monde.