Augmentez votre taux de conversion

Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Créez vos propres expériences de paiement de haute qualité, et intégrez-les à vos offres déjà en ligne.
Donnez la possibilité à vos clients de payer rapidement et simplement, peu importe où ils se trouvent. Grâce à GoCardless, vous pouvez proposerun mode de paiement fiable etlocalisé dans plus de 30 pays (dont le Royaume-Uni, les pays de la zone euro, les pays Nordiques, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande).
Personnalisez les paramètres de paiement et l'image de marque de votre entreprise pour les paiements ponctuels ou par abonnement, avant même de vous inscrire.
Quelques secondes suffisent à vos clients pour remplir leur mandat de prélèvement en ligne.
Les clients seront systématiquement notifiés dès qu’un paiement est prélevé.
Dites adieu aux chèques à poster, aux connexions bancaires en ligne et aux oublis de paiement.
Les paiements de vos clients sont protégés dans l’éventualité d’un prélèvement par erreur.
Aucun coût de mise en place ni frais cachés. Quelques minutes suffisent.