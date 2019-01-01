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Astral GoCardless pour Dynamics 365 Business Central

Finissez-en avec les retards de paiement

Astral GoCardless vous donne le contrôle du prélèvement des paiements directement depuis le compte bancaire de vos clients

Prélevez automatiquement les paiements de banque à banque pour les factures et les abonnements

Réduisez le coût de vos paiements

GoCardless réduit le coût de l’encaissement des paiements de 56 %*. En utilisant GoCardless dans Dynamics 365 Business Central, vous n’avez plus d’étapes de rapprochement manuel et d’allées et venues entre différents systèmes.

Améliorez votre flux de trésorerie

Les entreprises sont payées 47 %* plus rapidement avec GoCardless. Augmentation automatique des paiements dans Business Central, amélioration garantie du flux de trésorerie, plus besoin de relancer les clients pour être payé, réduction des coûts liés au recouvrement.

Mise en œuvre facile avec AppSource

Ajoutez vous-même GoCardless à votre instance Business Central via AppSource avec l’aide de nos guides, ou contactez votre partenaire Microsoft.

Une solution globale

Accédez au réseau mondial de prélèvement bancaire de GoCardless, qui couvre plus de 30 pays via huit systèmes de prélèvement, réunis en une seule plateforme et une seule intégration.

Utilisé en toute confiance par 70 000 entreprises dans le monde

Comment ça marche

Découvrez comment GoCardless s’intègre à Dynamics 365 Business Central

“ It’s been so easy to use and the change was simple even as a creature of habit”.

Nicola Docherty, Credit Controller, Bam Boom Cloud

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.