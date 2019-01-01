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Astral GoCardless pour Dynamics 365 Business Central
Astral GoCardless vous donne le contrôle du prélèvement des paiements directement depuis le compte bancaire de vos clients
GoCardless réduit le coût de l’encaissement des paiements de 56 %*. En utilisant GoCardless dans Dynamics 365 Business Central, vous n’avez plus d’étapes de rapprochement manuel et d’allées et venues entre différents systèmes.
Les entreprises sont payées 47 %* plus rapidement avec GoCardless. Augmentation automatique des paiements dans Business Central, amélioration garantie du flux de trésorerie, plus besoin de relancer les clients pour être payé, réduction des coûts liés au recouvrement.
Ajoutez vous-même GoCardless à votre instance Business Central via AppSource avec l’aide de nos guides, ou contactez votre partenaire Microsoft.
Accédez au réseau mondial de prélèvement bancaire de GoCardless, qui couvre plus de 30 pays via huit systèmes de prélèvement, réunis en une seule plateforme et une seule intégration.
“ It’s been so easy to use and the change was simple even as a creature of habit”.
Nicola Docherty, Credit Controller, Bam Boom Cloud
Finissez-en avec les retards de paiement
Comment ça marche
Découvrez comment GoCardless s’intègre à Dynamics 365 Business Central