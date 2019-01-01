Réduisez le délai d’encaissement des paiements

import static com . gocardless . GoCardlessClient . Environment . SANDBOX ; String accessToken = "your_access_token_here" ; GoCardlessClient client = GoCardlessClient . newBuilder ( accessToken ) . withEnvironment ( SANDBOX ) . build ( ) ; import com . gocardless . services . SubscriptionService . SubscriptionCreateRequest . IntervalUnit ; Subscription subscription = client . subscriptions ( ) . create ( ) . withAmount ( 40 ) . withCurrency ( "USD" ) . withName ( "Premium Subscription" ) . withIntervalUnit ( IntervalUnit . MONTHLY ) . withDayOfMonth ( 1 ) . withMetadata ( "order_no" , "ABCD1234" ) . withLinksMandate ( "MD123" ) . execute ( ) ;