Réduisez le délai d’encaissement des paiements

Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Réduisez vos délais de recouvrement des paiements de 47 % avec GoCardless et limitez vos jours débiteurs en contrôlant quand les paiements sont versés.
Un délai moyen de recouvrement élevé et des créances en souffrance freinent le développement de votre activité.
Tout fonctionne à merveille… Le processus de facturation se limite désormais à une ou deux manipulations par mois. Nous n’avons plus besoin d’y penser ou de nous en préoccuper.
John Heggs, directeur financier, intY
GoCardless utilise le prélèvement bancaire, un mode de paiement « pull ». Ceci vous permet de décider quand prélever les paiements pour obtenir une visibilité totale sur vos comptes débiteurs.
GoCardless est axé autour du prélèvement bancaire, un mode de paiement banque à banque de type « pull » qui permet aux entreprises de prélever les paiements directement sur le compte bancaire de leurs clients.
Avec GoCardless, environ 97,5 % des paiements sont prélevés avec succès dès la première demande. Grâce aux notifications en temps réel, vous avez immédiatement connaissance des paiements qui échouent et vous pouvez réagir dans la foulée.
Détendez-vous et laissez Success+ relancer intelligemment les paiements auprès de chaque client au meilleur moment pour les encaisser. Recouvrez jusqu'à 76 % des paiements échoués.
Offrez à vos clients une expérience de paiement optimale directement sur votre site ou plateforme. Entièrement évolutive, notre API simple et intuitive ne requiert qu’un investissement minimal en ressources.
Un flux de paiement performant et personnalisable qui s’intègre facilement au site web de votre entreprise. Optimisé pour les conversions et localisé pour plus de 25 pays.
Envoyez un lien à vos clients pour les diriger vers votre échéancier de paiement. Un formulaire personnalisable en ligne permet à vos clients de mettre en place leur prélèvement une fois pour toutes. Voir comment ça marche.
// Code example for creating a subscription
$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
'access_token' => 'your_access_token_here',
'environment' => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));
$client->subscriptions()->create([
"params" => ["amount" => 40,
"currency" => "AUD",
"name" => "Premium Subscription",
"interval_unit" => "monthly",
"day_of_month" => 1,
"metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
"links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
# Code example for creating a subscription
import gocardless_pro
client = gocardless_pro.Client(access_token="your_access_token_here", environment='sandbox')
client.subscriptions.create(params={
"amount": "40",
"currency": "AUD",
"name": "Premium Subscription",
"interval_unit": "monthly",
"day_of_month": "1",
"metadata": {
"order_no": "ABCD1234"
},
"links": {
"mandate": "MA123"
}
})
]);
# Code example for creating a subscription
@client = GoCardlessPro::Client.new(
access_token: "your_access_token",
environment: :sandbox
)
@client.subscriptions.create(
params: {
amount: 40,
currency: "USD",
name: "Premium Subscription",
interval_unit: "monthly",
day_of_month: 1,
links: {
mandate: "MD123"
}
}
)
import static com.gocardless.GoCardlessClient.Environment.SANDBOX;
String accessToken = "your_access_token_here";
GoCardlessClient client = GoCardlessClient
.newBuilder(accessToken)
.withEnvironment(SANDBOX)
.build();
import com.gocardless.services.SubscriptionService.SubscriptionCreateRequest.IntervalUnit;
Subscription subscription = client.subscriptions().create()
.withAmount(40)
.withCurrency("USD")
.withName("Premium Subscription")
.withIntervalUnit(IntervalUnit.MONTHLY)
.withDayOfMonth(1)
.withMetadata("order_no", "ABCD1234")
.withLinksMandate("MD123")
.execute();
var subscriptionRequest = new GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest()
{
Amount = 40,
Currency = "USD",
Name = "Premium Subscription",
Interval = 1,
IntervalUnit = GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest.SubscriptionIntervalUnit.Monthly,
Links = new GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest.SubscriptionLinks()
{
Mandate = "MD0123"
}
};
// Code example for creating a subscription
const constants = require('gocardless-nodejs/constants');
const gocardless = require('gocardless-nodejs');
const client = gocardless('your_access_token_here', constants.Environments.Sandbox);
const subscription = await client.subscriptions.create({
amount: "40",
currency: "USD",
name: "Premium Subscription",
interval_unit: "monthly",
day_of_month: "1",
metadata": {
order_no: "ABCD1234"
},
links: {
mandate: "MA123"
}
});
Connectez GoCardless à votre activité de façon simple et rapide grâce à nos intégrations partenaires natives.
Les protocoles de sécurité présents dans notre entreprise, nos services et nos produits ont été vérifiés et certifiés par cette norme internationale.
Notre programme global de gestion des risques liés aux données est rigoureusement conforme aux normes du RGPD et applique les meilleures pratiques de confidentialité.
GoCardless traite annuellement plus de 35 Md€, et a reçu l’appui financier d’investisseurs prestigieux tels que Google Ventures et Salesforce Ventures.
Nous gérons les complexités du prélèvement bancaire de plus de 30 pays dans une seule intégration.
Échangez avec un expert en paiement pour savoir comment vous pouvez optimiser votre stratégie en la matière.
Comment ça marche
Utilisez nos pages de paiement prêtes à l’emploi, créez vos propres pages en marque blanche ou intégrez notre solution à votre système de paiement existant.
Offrez le choix et la flexibilité à vos clients en leur permettant de définir les dates de prélèvement et les échéanciers de paiement qui leur conviennent.
Vos clients seront automatiquement notifiés au début de l’échéancier de paiement. Associez GoCardless à vos solutions de facturation ou d'abonnement et gérez le processus de paiement avec vos outils en place.
Modifiez ou suspendez des abonnements en quelques clics, procédez à des mises à niveau ou prélevez une redevance unique sans que vos clients n'aient à lever le petit doigt.