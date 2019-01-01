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Réduisez le délai d’encaissement des paiements

Réduisez vos délais de recouvrement des paiements de 47 % avec GoCardless et limitez vos jours débiteurs en contrôlant quand les paiements sont versés.

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Un délai moyen de recouvrement élevé bloque votre croissance.

Un délai moyen de recouvrement élevé et des créances en souffrance freinent le développement de votre activité.

Tout fonctionne à merveille… Le processus de facturation se limite désormais à une ou deux manipulations par mois. Nous n’avons plus besoin d’y penser ou de nous en préoccuper.

John Heggs, directeur financier, intY

Prenez le contrôle du recouvrement de vos paiements

GoCardless utilise le prélèvement bancaire, un mode de paiement « pull ». Ceci vous permet de décider quand prélever les paiements pour obtenir une visibilité totale sur vos comptes débiteurs.

Un prélèvement des paiements de type « pull »

GoCardless est axé autour du prélèvement bancaire, un mode de paiement banque à banque de type « pull » qui permet aux entreprises de prélever les paiements directement sur le compte bancaire de leurs clients.

De faibles taux d’échec de paiement

Avec GoCardless, environ 97,5 % des paiements sont prélevés avec succès dès la première demande. Grâce aux notifications en temps réel, vous avez immédiatement connaissance des paiements qui échouent et vous pouvez réagir dans la foulée.

Relances intelligentes

Détendez-vous et laissez Success+ relancer intelligemment les paiements auprès de chaque client au meilleur moment pour les encaisser. Recouvrez jusqu'à 76 % des paiements échoués.

Comment ça marche

Des options d’intégration puissantes

Intégration API

Offrez à vos clients une expérience de paiement optimale directement sur votre site ou plateforme. Entièrement évolutive, notre API simple et intuitive ne requiert qu’un investissement minimal en ressources.

Option de paiement Drop-in (prochainement)

Un flux de paiement performant et personnalisable qui s’intègre facilement au site web de votre entreprise. Optimisé pour les conversions et localisé pour plus de 25 pays.

Lien de paiement sécurisé

Envoyez un lien à vos clients pour les diriger vers votre échéancier de paiement. Un formulaire personnalisable en ligne permet à vos clients de mettre en place leur prélèvement une fois pour toutes. Voir comment ça marche.

// Code example for creating a subscription

$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
  'access_token' => 'your_access_token_here',
  'environment'  => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));

$client->subscriptions()->create([
  "params" => ["amount" => 40,
               "currency" => "AUD",
               "name" => "Premium Subscription",
               "interval_unit" => "monthly",
               "day_of_month" => 1,
               "metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
               "links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
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Intégrez GoCardless à votre activité

Connectez GoCardless à votre activité de façon simple et rapide grâce à nos intégrations partenaires natives.

Voir les partenaires

Conçu pour la sécurité et l’évolutivité

Certifié ISO27001

Les protocoles de sécurité présents dans notre entreprise, nos services et nos produits ont été vérifiés et certifiés par cette norme internationale.

Conforme au RGPD

Notre programme global de gestion des risques liés aux données est rigoureusement conforme aux normes du RGPD et applique les meilleures pratiques de confidentialité.

L’allié de confiance des entreprises mondiales

GoCardless traite annuellement plus de 35 Md€, et a reçu l’appui financier d’investisseurs prestigieux tels que Google Ventures et Salesforce Ventures.

Conformité intégrée

Nous gérons les complexités du prélèvement bancaire de plus de 30 pays dans une seule intégration.

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Prêt à réduire vos délais d’encaissement des paiements ?

Échangez avec un expert en paiement pour savoir comment vous pouvez optimiser votre stratégie en la matière.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.