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Découvrez comment GoCardless réduit votre DSO

Découvrez comment GoCardless vous aide à être payé plus rapidement grâce aux paiements de compte à compte.

Réservez une démo pour découvrir comment :

  • Utiliser GoCardless pour votre entreprise

  • GoCardless fonctionne parallèlement à vos moyens de paiement existants

  • Résoudre vos problématiques spécifiques de paiement

  • Intégrer GoCardless aux systèmes sur lesquels vous vous appuyez actuellement

  • Optimiser votre stratégie en matière de paiements

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Pourquoi GoCardless

Paiement basé sur le système Pull

Vous pouvez prendre le contrôle du moment où vous encaissez les paiements avec notre plateforme de paiements de compte à compte.  Les paiements basés sur le Pull permettent de retirer les fonds directement sur le compte du client à l’échéance de la facture.

97.3 % d’encaissements du premier coup

Avec GoCardless, 97.3 % des paiements sont encaissés avec succès à la première tentative. Vous pouvez également recouvrer plus de 75 % de paiements à risque grâce à Success+.

Réduction du churn

30 % du churn est involontaire et découle des échecs de paiement. Maximisez la réussite de vos paiements avec GoCardless et  conservez vos clients fidèles plus longtemps.

Intégration de l’API

Notre API RESTful est conçue pour une intégration simple, avec un investissement minime de ressources. Elle se connecte très facilement au système de votre entreprise. 

En savoir plus

Intégrez GoCardless à votre activité

Connectez GoCardless à votre activité de façon simple et rapide grâce à nos intégrations partenaires natives.

Voir les partenaires

Conçu pour la sécurité et l’évolutivité

Certifié ISO27001

Les protocoles de sécurité présents dans notre entreprise, nos services et nos produits ont été vérifiés et certifiés par cette norme internationale.

Conforme au RGPD

Notre programme global de gestion des risques liés aux données est rigoureusement conforme aux normes du RGPD et applique les meilleures pratiques de confidentialité.

L’allié de confiance des entreprises mondiales

GoCardless traite annuellement plus de 35 Md€, et a reçu l’appui financier d’investisseurs prestigieux tels que Google Ventures et Salesforce Ventures.

Conformité intégrée

Nous gérons les complexités du prélèvement bancaire de plus de 30 pays dans une seule intégration.

Notations G2

Classés n°1 par nos clients

95 % de nos clients nous recommandent

Chaque jour, nous nous efforçons d'aider les entreprises à encaisser leurs paiements. Nos clients nous ont accordé la première place du classement G2 Payment Processing Relationship Index, devant Stripe Payments, BlueSnap et Worldpay. 

“Nous voulons que nos clients partout dans le monde puissent acheter DocuSign à l’aide de méthodes de paiement simples et efficaces. Proposer GoCardless comme option de paiement clé nous permet de réaliser cette ambition. Grâce au prélèvement bancaire, nos clients effectuent leurs transactions rapidement et simplement. 

Beverly Tu, directrice e-commerce Growth chez DocuSign

Lire le témoignage

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Prêt à réduire vos délais d’encaissement des paiements ?

Échangez avec un expert en paiements pour savoir comment vous pouvez optimiser votre stratégie en la matière.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.