Découvrez comment GoCardless réduit votre DSO

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Découvrez comment GoCardless vous aide à être payé plus rapidement grâce aux paiements de compte à compte.
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Utiliser GoCardless pour votre entreprise
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Résoudre vos problématiques spécifiques de paiement
Intégrer GoCardless aux systèmes sur lesquels vous vous appuyez actuellement
Optimiser votre stratégie en matière de paiements
Vous pouvez prendre le contrôle du moment où vous encaissez les paiements avec notre plateforme de paiements de compte à compte. Les paiements basés sur le Pull permettent de retirer les fonds directement sur le compte du client à l’échéance de la facture.
Avec GoCardless, 97.3 % des paiements sont encaissés avec succès à la première tentative. Vous pouvez également recouvrer plus de 75 % de paiements à risque grâce à Success+.
30 % du churn est involontaire et découle des échecs de paiement. Maximisez la réussite de vos paiements avec GoCardless et conservez vos clients fidèles plus longtemps.
Notre API RESTful est conçue pour une intégration simple, avec un investissement minime de ressources. Elle se connecte très facilement au système de votre entreprise.
Connectez GoCardless à votre activité de façon simple et rapide grâce à nos intégrations partenaires natives.
Les protocoles de sécurité présents dans notre entreprise, nos services et nos produits ont été vérifiés et certifiés par cette norme internationale.
Notre programme global de gestion des risques liés aux données est rigoureusement conforme aux normes du RGPD et applique les meilleures pratiques de confidentialité.
GoCardless traite annuellement plus de 35 Md€, et a reçu l’appui financier d’investisseurs prestigieux tels que Google Ventures et Salesforce Ventures.
Nous gérons les complexités du prélèvement bancaire de plus de 30 pays dans une seule intégration.
Notations G2
Chaque jour, nous nous efforçons d'aider les entreprises à encaisser leurs paiements. Nos clients nous ont accordé la première place du classement G2 Payment Processing Relationship Index, devant Stripe Payments, BlueSnap et Worldpay.
“Nous voulons que nos clients partout dans le monde puissent acheter DocuSign à l’aide de méthodes de paiement simples et efficaces. Proposer GoCardless comme option de paiement clé nous permet de réaliser cette ambition. Grâce au prélèvement bancaire, nos clients effectuent leurs transactions rapidement et simplement.
Beverly Tu, directrice e-commerce Growth chez DocuSign
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