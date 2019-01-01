¿Cuál es el beneficio del aumento de precios para los socios?

Al actualizar nuestros planes de precios y aumentar las tarifas aplicables, cuando corresponda, nuestros socios también se beneficiarán comercialmente. Aunque tu porcentaje de proporción de ingresos se mantendrá igual, este pago aumentará en proporción al monto de la tarifa por transacción que se le cobra al cliente.

¿Cómo se ve afectada la proporción de ingresos?

En su caso, las tasas actuales de proporción de ingresos no cambiarán, y la proporción de ingresos se seguirá pagando en conformidad con las disposiciones vigentes.

¿Necesitamos cambiar o actualizar nuestra integración?

Por el momento, no estás bajo ninguna obligación de realizar cambios técnicos en tu integración con GoCardless.

Aunque no se requieren cambios inmediatos para mantener tu integración, la capacidad de tener ciertas funciones y funcionalidades disponibles a través de la integración puede requerir actualizaciones posteriores. Esto incluye, pero no se limita a, Success+ y la implementación de nuestro flujo de solicitudes de facturación (la API que habilita Instant Bank Pay, Verified Mandates y Protect+). Si bien estas funciones no son obligatorias actualmente, analizaremos cómo gestionaremos nuestra comunidad de desarrolladores y la “calidad” de nuestras Integraciones de socios, así como también la disponibilidad de toda nuestra gama de productos. Por tanto, animamos a todos los Socios a migrar a las solicitudes de facturación y a incorporar todas las nuevas funciones lo antes posible.

Puedes obtener más información sobre el flujo de solicitudes de facturación aquí o, alternativamente, comunícate con nuestro equipo a través de la siguiente dirección de correo electrónico: partnershipsupport@gocardless.com.

¿Nos proporcionarán algún tipo de información de posicionamiento o marketing que podamos incluir en nuestro sitio web?

Todo Socio de GoCardless debe compartir el enlace hacia la página de precios de GoCardless en lugar de codificar cualquier precio directamente en su sitio web.