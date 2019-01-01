Mis clientes ya tuvieron un cambio de tarifa el año pasado o en 2021, ¿les afectará también esta migración?

De momento, los clientes a los que GoCardless haya aplicado un cambio de tarifa a partir de diciembre de 2021 no se verán afectados por este cambio y serán uno de los últimos grupos en migrar. Te enviaremos una comunicación antes de ponernos en contacto con cualquiera de tus clientes o de cambiarles a uno de los nuevos planes de tarifas.

¿Cuál será el plan de tarifas que tendrán mis clientes?

Se informará a todos los comerciantes de GoCardless que migren a los nuevos planes de tarifas al menos 60 días antes de la migración de su cuenta, y les informaremos también sobre el plan a la cual pasarán. Actualmente no estamos proporcionando un punto de referencia o una manera de verificar qué plan tendrá un determinado cliente; no obstante, se lo haremos saber en la comunicación que les enviaremos.

¿Se puede retrasar este cambio de tarifa?

No podemos retrasar el cambio a los nuevos planes de tarifas. Sin embargo, aplicaremos un enfoque gradual a la migración de los distintos clientes y te contactaremos antes de que alguno de ellos pase a un nuevo plan.

¿Cómo sabré a qué plan se van a trasladar mis Clientes?

GoCardless sugerirá un plan a cada cliente basándonos en su uso actual del producto y funciones. Así, cuando GoCardless comunique los precios y/o el cambio de plan a los clientes, estos tendrán la oportunidad de rechazar nuestra sugerencia y escoger un plan diferente que se adapte mejor a sus necesidades. Ten en cuenta que los clientes podrán seguir cambiando de plan hacia uno superior o inferior antes de cada ciclo de facturación mensual.

¿Puedo elegir el plan que van a tener mis clientes?

No, preseleccionaremos un paquete para tus clientes y ellos tendrán la opción de escoger uno diferente, si así lo desean, antes de que se les asigne el nuevo plan de tarifas. Ten en cuenta que, después de la migración, los clientes podrán seguir cambiando de plan en cualquier momento siempre y cuando lo hagan antes de su próximo ciclo de facturación mensual.

¿Mis nuevos clientes se verán afectados por este cambio de tarifas?

Cualquier cliente que haya contratado los servicios de GoCardless después del 1 de abril de 2023 no se verá afectado por este cambio de tarifas hasta nuevo aviso. No obstante, todo cliente que se haya dado de alta después del 6 de julio de 2023 ya estará en uno de los nuevos planes de tarifas.

¿Cómo GoCardless seleccionará el plan que asignará a mis clientes?

Asignamos los planes a los clientes según las funcionalidades a las que tienen acceso y están utilizando actualmente, ya sea a través de tu integración o directamente a través de GoCardless.

¿Cómo presentamos los nuevos planes a nuestros comerciantes?

Hemos preparado un documento, aquí adjunto, que ofrecerá a tus clientes todos los detalles de cada plan que estamos implementando. En el correo electrónico de seguimiento que te enviamos el 18 de julio puedes leer tanto este documento como el correo que explica todos los cambios.

¿Mis comerciantes podrán escoger el plan a lo que pasarán?

Asignaremos a todos los clientes un plan de tarifas preseleccionado que se les comunicará 60 días antes de cualquier cambio, y también les enviaremos recordatorios para asegurarnos de que ya conocen plenamente las actualizaciones. Sin embargo, ellos tendrán la opción de escoger una tarifa diferente antes de la migración, y para ello solo necesitarán rellenar el formulario que recibirán en la comunicación oficial que les enviaremos. Ten en cuenta que, después de la migración, los clientes podrán seguir cambiando de tarifa en cualquier momento siempre y cuando lo hagan antes de su próximo ciclo de facturación mensual.

¿Los comerciantes podrán disponer de un calendario de recordatorios de Domiciliación Bancaria?

Para cualquier consulta sobre las notificaciones, dirígete al Centro de clientes aquí.

Además, los comerciantes pueden revisar también sus plazos de pago consultando el tablero de mandos de GoCardless para ver cuándo está previsto el cobro de su pago. Ten en cuenta que la fecha del pago dependerá del esquema en el que se esté. Asimismo, los días festivos pueden retrasar la fecha de cobro.