Rob Keating

Content Specialist

Robs Mission ist es, Unternehmen über die aktuelle Zahlungslandschaft und die Bandbreite an Optionen aufzuklären, die implementiert werden können, um geschäftliche Zahlungsprozesse zu optimieren. Als ehemaliger Kleinunternehmer kennt Rob die Herausforderungen, die den Zahlungseinzug immer wieder erschweren, und kreiert Inhalte, die Unternehmen dabei helfen, zwischen Lösungsansätzen dieser Probleme zu navigieren.