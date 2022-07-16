Anschreiben für SEPA-Lastschriftverfahren

Zuletzt bearbeitetAug. 2022Lesezeit 3 min.
Da uns Unternehmen oft fragen, wie man am besten das Lastschriftverfahren als Zahlungsoption anbietet, haben wir einen Leitfaden erstellt, um Sie durch den Prozess der Umstellung auf SEPA-Lastschrift zu führen.
Wenn Sie das SEPA-Lastschriftverfahren bereits nutzen, können Sie mit unserem Migrationsprozess Ihre Mandate problemlos an einen neuen Anbieter übertragen, ohne dass Ihre Kunden etwas tun müssen.
Zudem bieten wir hier Ihnen Anschreiben für diese Umstellung an.
Wie können Sie Ihren Kunden die Umstellung auf Lastschrift per Post mitteilen?
Neue Kunden
Am ehesten ist der Kunde bereit, bei seiner Anmeldung ein Mandat zu akzeptieren. Zwei Fälle sind möglich:
Ihr Kunde steht in Kontakt mit einem Vertriebsmitarbeiter
Ihr Vertriebsmitarbeiter kann dem Kunden bei Vertragsabschluss vorschlagen, ein Lastschriftmandat zu akzeptieren. GoCardless ermöglicht es Ihnen, ein elektronisches Mandat über einen einzigen Link oder ein herkömmliches Papiermandat anzubieten.
Ihr Kunde ist ein Self-Service-Kunde
Sie können dem Kunden anbieten, per Lastschrift zu bezahlen, nachdem er seinen Warenkorb bestätigt hat (E-Commerce-Modell). Alternativ können Sie die Zahlungsmethode in die Kundeneinstellungen aufnehmen und am Ende eines Testzeitraums auf diese Seite weiterleiten (Freemium-SaaS-Modell). Wenn Sie Kundenbeispiele für diese Kundenerfahrungen sehen möchten, wenden Sie sich an uns.
Bestehende Kunden
Die Migration eines bestehenden Kunden kann komplexer sein, da er bereits an eine bestimmte Zahlungsart gewöhnt ist.
Wir empfehlen zum Beispiel, einen Rabatt auf die nächste Rechnung oder ein Sonderangebot anzubieten. Wenn Sie die folgenden Schritte befolgen, können Sie Ihre Kunden auf Lastschrift umstellen und so Ihre Kundenbindung verbessern und den Zeitaufwand für die Verwaltung Ihrer Zahlungen verringern.
Informieren Sie Ihre Kunden über Ihre Absicht, auf Lastschriftverfahren umzustellen
Senden Sie die Lastschriftanforderungen an alle Ihre Kunden
Erinnern Sie Ihre Kunden, die nicht auf Lastschrift umgestellt haben, per E-Mail
Rufen Sie Ihre Kunden an, die nicht auf Lastschrift umgestellt haben
Senden Sie eine persönliche Erinnerung an die verbleibenden Kunden
GoCardless: Ein besserer Weg um SEPA-Lastschriften einzuziehen
Sparen Sie Zeit und Kosten und verbessern Sie Ihren Cashflow.
Musterbriefe für die Einführung und die Umstellung auf SEPA-Lastschrift
Informieren Sie Ihre Kunden über Ihre Absicht, zum Lastschriftverfahren zu wechseln
Wenn Ihre Kunden per Scheck, Überweisung oder Kreditkarte bezahlen, müssen Sie ihnen anbieten, eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Sie können das folgende Beispiel verwenden, um Ihre Kunden per E-Mail darüber zu informieren, dass Ihr Unternehmen Rechnungen per Lastschrift begleichen möchte.
Senden Sie die Einzugsermächtigungen an alle Ihre Kunden
Sie können das folgende Beispiel verwenden, um die Einzugsermächtigungen an alle Ihre Kunden zu versenden.
Erinnern Sie Ihre Kunden, die nicht auf das Lastschriftverfahren umgestellt haben, per E-Mail
Wenn ein Kunde eine Woche nach Ihrer Aufforderung noch nicht gehandelt hat, finden Sie hier ein Beispiel für einen Brief oder eine E-Mail, um ihn daran zu erinnern, Ihnen das Mandat erneut zuzusenden:
Rufen Sie Ihre Kunden an, die noch nicht auf Lastschrift umgestellt haben
Wenn einige Ihrer Kunden noch keine Einzugsermächtigung erteilt haben, rufen Sie sie am besten einige Tage vor dem Stichtag an, um ihnen zu erklären, was sie tun müssen und welche Vorteile diese Zahlungsmethode bietet:
Eine Lastschrift verringert den Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben, sodass Sie sich auf die Qualität Ihrer Dienstleistung konzentrieren können.
Die Zahlung per Lastschrift spart Zeit: Die Einzugsermächtigung muss nur einmal eingerichtet werden und danach sind keine weiteren Schritte Ihrerseits erforderlich. Wenn Sie das Online-Mandat verwenden, ist die Anmeldung in wenigen Sekunden erledigt.
Der Verbraucher ist vollständig geschützt: Ihr Kunde kann eine Lastschrift bis zu acht Wochen nach dem Datum der Lastschrift anfechten. Wenn das Mandat betrügerisch ist, kann der Verbraucher bis zu 13 Monate nach dem Datum der Abbuchung eine Rückerstattung beantragen.
Senden Sie eine persönliche Erinnerung an die verbleibenden Kunden
Wenn einer Ihrer Kunden immer noch kein Mandat eingerichtet hat, kann es helfen, ihm eine persönliche Erinnerung zu schicken. Mit dem folgenden Beispiel können Sie das Mandat per Post oder E-Mail zurückschicken, damit Ihre Kunden nicht nach ihrem Briefkasten suchen müssen.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre SEPA-Zahlungen und werden Sie stets pünktlich bezahlt.
Hören Sie auf, verspätete Zahlungen zu verfolgen, und sparen Sie Zeit, Geld und Stress.