Bankzahlungen sind weltweit die am häufigsten genutzte Zahlungsmethode, doch keine der bestehenden Lösungen zur Betrugsbekämpfung ist speziell auf Bankzahlungen ausgerichtet. Dabei sind mehr als zwei Drittel der Unternehmen weltweit von Zahlungsbetrug betroffen. Leider gilt: Keine Zahlungsmethode ist immun gegen betrügerische Zahler, die Waren oder Dienstleistungen kostenlos erhalten möchten. Und auch wenn Bankzahlungen sicherer sind als Kartenzahlungen, sind sowohl Umsätze als auch der Unternehmensruf gefährdet, wenn kein Betrugsschutz vorhanden ist.

Die Zeit ist reif für eine neue, intelligente Zahlungslösung, die Ihre Unternehmenseinkünfte schützt. Wir stellen vor: GoCardless Protect+ – unsere erste Anti-Betrugs-Lösung, die speziell für Bankzahlungen entwickelt wurde.

Betrug ist für fast die Hälfte aller deutschen Unternehmen eine der größten Bedrohungen

Bis heute mussten sich Unternehmen zwischen zwei Alternativen entscheiden. Entweder den Kaufabwicklungsprozess um zusätzliche Ebenen zu erweitern, in der Hoffnung, es betrügerischen Zahlern schwerer zu machen. Der Nachteil daran: zusätzliche Hürden, können auch echte Zahler abschrecken. 7 % der deutschen Unternehmen gaben an, dass sich Lösungen zur Betrugsprävention negativ auf die Zahl von Zahlungsabwicklungen auswirken. Die zweite Alternative: gar nichts unternehmen und versuchen, die verlorenen Gelder wiederzuerlangen. Dies bringt natürlich eine Reihe von Problemen mit sich und hat dazu geführt, dass mehr als ein Viertel von deutschen Unternehmen angab, dass Betrugsbekämpfung mit einem hohen zeitlichen Aufwand für ihre Teams verbunden ist.

Erfahren Sie, wie viel Betrug Ihr Unternehmen kostet, mit unserem einfachen Betrugs-Rechner

Es ist an der Zeit, Betrug auf intelligente Weise zu bekämpfen

Mehr als drei Viertel an Unternehmen bieten Bankzahlungen als Bezahlmöglichkeit beim Checkout-Prozess an. Deshalb haben wir beschlossen, unsere erste Lösung zur Betrugsbekämpfung für Unternehmen zu entwickeln, die speziell für Bankzahlungen konzipiert ist.

Wie funktioniert GoCardless Protect+?

GoCardless Protect+ kombiniert intelligente Zahlungslösungen, die wir in den letzten zehn Jahren entwickelt haben, mit Open Banking und maschinellem Lernen, um einen Betrugsschutz anzubieten, der sich nahtlos mit GoCardless-Zahlungen integriert. GoCardless Protect+ besteht aus vier Schlüsselelementen:

Feststellung von betrügerischen Zahlern Überprüfung riskanter Zahler Überwachung von Betrugsmustern

Durch die intelligente Nutzung von Daten aus unserem globalen Netzwerk kann GoCardless Protect+ potenziell betrügerische Zahler in dem Moment erkennen, in dem sie versuchen, ein Mandat zu erstellen - selbst wenn es sich um einen neuen Zahler handelt. Sobald Zahler mit einem höheren Betrugsrisiko identifiziert sind, werden sie zu Verified Mandates weitergeleitet, wo sie sich authentifizieren müssen. Hierbei wird überprüft, ob die angegebenen Kontodaten, auch wirklich ihnen zuzuordnen sind. Aber keine Sorge – selbst wenn ein echter Zahler fälschlicherweise als potenziell risikoreich identifiziert wird, sorgt Verified Mandates für minimale Reibungsverluste, Personen werden automatisch zu ihrem Online-Bankkonto weitergeleitet und müssen nicht manuell eine Kontonummer oder Bankleitzahl eingeben müssen. Dies bedeutet, dass echte Zahler ihre Identität problemlos bestätigen und ihre Transaktionen schnell abschließen können.

GoCardless Protect+ zeigt Ihnen außerdem Betrugsdaten in aussagekräftigen Diagrammen auf dem Dashboard an und hält Sie somit über den Stand der Betrugsfälle in Ihrem Unternehmen stets auf dem Laufenden. Das bedeutet, Sie sind in der Lage, Aktivitätsmuster zu erkennen und direkt über das Dashboard Entscheidungen zu treffen, wie Sie Ihr Risikolevel im Laufe der Zeit kontrollieren wollen.

Im Fall, dass es doch einmal jemandem gelingen sollte, die ersten drei Sicherheitsstufen zu überwinden, hilft Ihnen GoCardless Protect+ dabei, ungerechtfertigte Rückbuchungen anzufechten und die Gelder in Ihrem Namen zurückzufordern. So sparen Sie Zeit und Ressourcen und erhalten hart verdiente Umsätze zurück, die andernfalls in die falschen Hände geraten könnten.

Betrugsschutz, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst

Was auch immer Ihr Unternehmen für die Zukunft plant, GoCardless Protect+ steht Ihnen zur Seite, um alle Arten von Zahlungsbetrug zu verhindern und zu reduzieren. Dadurch, dass die Technologie auf einer intelligenten Zahlungslösung basiert, kann sie sich im Laufe der Zeit an das Verhalten von Zahlern anpassen und weiterhin riskante Zahler identifizieren, auch wenn sich deren Vorgehensweisen oder Taktiken ändern. Und als Plus: Da Sie das Schutzlevel in Ihrem Checkout-Prozess überwachen und ändern können, ist es eine Lösung zur Betrugsbekämpfung, die mit Ihnen und Ihrem Unternehmen wächst.

Sind Sie bereit, sich gegen Betrug zu wappnen? Sprechen Sie mit einem unserer Experten über den Schutz Ihrer Einnahmen vor Betrug mit GoCardless Protect+.

Daten: GoCardless und YouGov 2022 Umfrage unter 8.507 globalen Zahlern (GoCardless Payer Experience Report 2022)

Marktforschung im Auftrag von GoCardless unter 1.800 Händlern in Großbritannien, den USA, Frankreich, Australien & Spanien, Februar 2021