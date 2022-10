Les comptes bancaires sont le moyen de paiement le plus accessible dans le monde. Pourtant, aucune des solutions anti-fraude existantes n’est conçue spécifiquement pour les paiements bancaires.

Or, plus de deux tiers des entreprises qui vendent des biens ou services sont touchées par la fraude aux paiements. Aucun moyen de paiement n’est à l’abri des payeurs frauduleux qui veulent profiter de vos biens ou services gratuitement. Et, si les vendeurs conviennent que les transactions bancaires sont plus sûres que les paiements par carte, ce sont vos revenus et votre réputation qui sont en danger en cas de fraude.

L’heure est venue de s’appuyer sur une nouvelle méthode intelligente de protection des paiements. Découvrez GoCardless Protect+, notre première solution anti-fraude conçue spécialement pour les paiements bancaires.

La fraude est l’une des principales menaces pour plus de la moitié des entreprises françaises

Jusqu’à aujourd’hui, les entreprises devaient faire un choix. La première option était d’ajouter des couches de sécurité à leur processus de paiement dans l’espoir de faire échouer les payeurs frauduleux.

L’inconvénient de ce choix est que la friction créée décourage également les payeurs honnêtes, 7 % d’entreprises françaises indiquant que les solutions anti-fraude ont eu un impact négatif sur leurs conversions. La deuxième option consistait à ne rien faire, puis à tenter de recouvrer les fonds après les avoir perdus. Cette approche est elle-même source de problèmes : 20 % des entreprises françaises déclarent que la lutte contre la fraude demande beaucoup de temps à leurs équipes, tout en ne recouvrant finalement que 24 % des rétrofacturations.

Découvrez combien la fraude coûte à votre entreprise avec notre calculateur de fraude

Il est temps de lutter intelligemment contre la fraude

Selon Statista, il faudra compter 104,8 millions d’euros de transactions numériques en France d’ici 2023. Nous avons donc décidé qu’au lieu de laisser les entreprises essayer d’appliquer une solution universelle à leur cas particulier, nous allions créer notre première solution anti-fraude pour les entreprises qui encaissent des paiements en ligne.

GoCardless Protect+ associe les données sur les paiements que nous avons rassemblées ces dix dernières années à l’open banking et au machine learning, afin de fournir une protection contre la fraude qui s’intègre facilement aux paiements GoCardless. GoCardless Protect+ repose sur quatre éléments clés :

Détecter les payeurs frauduleux Vérifier les paiements risqués Surveiller les comportements de fraude potentielle

Grâce à une utilisation intelligente des données issues de notre réseau mondial, GoCardless Protect+ peut détecter les fraudeurs potentiels au moment où ils essaient de créer un mandat, même s’il s’agit d’un tout nouveau payeur. Une fois identifiés, ces payeurs à haut risque sont redirigés vers Verified Mandates, où ils devront prouver qu’ils sont bien les propriétaires des données du compte qu’ils tentent d’utiliser.

Mais ne vous inquiétez pas : même si un payeur honnête est identifié comme potentiellement à risque de manière erronée, Verified Mandates n’ajoute qu’une complication minime au processus. En effet, l’outil redirige directement les clients vers leur compte bancaire en ligne et ceux-ci n’ont pas besoin de saisir manuellement leur numéro de compte ou leur code guichet. Cela signifie que les payeurs honnêtes peuvent confirmer facilement leur identité et reprendre rapidement le cours de leur transaction.

GoCardless Protect+ présente également les données sur la fraude sur le tableau de bord, dans des graphiques efficaces, ce qui vous permet de surveiller l’évolution de la fraude au sein de votre entreprise. Ainsi, vous pourrez reconnaître les schémas récurrents et prendre des décisions sur la façon dont vous souhaitez contrôler votre niveau de risque au fil du temps via le tableau de bord GoCardless.

Une protection contre la fraude qui s’adapte à votre cas

Quels que soient les projets de votre entreprise, GoCardless Protect+ se tiendra à vos côtés pour prévenir et réduire tous types de fraude aux paiements. Comme elle s’appuie sur les données des paiements, cette technologie peut s’adapter au fil du temps en fonction des comportements des payeurs, continuant ainsi à identifier les payeurs à risque même en cas de changement de leur approche ou de leur tactique. De plus, en étant capable de surveiller et de modifier le niveau de protection de votre processus de paiement, cette solution anti-fraude s’adapte à toutes vos évolutions.

Données : Enquête de GoCardless et YouGov 2022 auprès de 8 507 payeurs dans le monde (Rapport GoCardless de 2022 sur l’expérience du payeur)

Étude de marché menée pour le compte de GoCardless auprès de 1 800 entreprises au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Australie et en Espagne, février 2021