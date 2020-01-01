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Content Team

Das GoCardless Content Team besteht aus einer Gruppe von Fachexperten aus verschiedenen Bereichen von GoCardless. Die Autoren und Prüfer arbeiten in den Abteilungen Vertrieb, Marketing, Recht und Finanzen. Sie alle verfügen über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen Aspekten der Technologie von Zahlungssystemen und den dafür geltenden Betriebsvorschriften. Das Team verfügt über Fachwissen zu den etablierten Zahlungsverfahren wie dem britischen Lastschriftverfahren, dem europäischen SEPA-Verfahren und dem US-amerikanischen ACH-Verfahren sowie zu den Verfahren in Skandinavien, Australien und Neuseeland.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.