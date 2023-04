Egal ob als Unternehmer oder als Privatperson: es kommt immer öfter vor, dass wir Auslandsüberweisungen tätigen müssen. Glücklicherweise gibt es zahlreiche Optionen und Möglichkeiten. Eine davon ist PayPal: In der Tat ist PayPal eine gute Option, um Geld an Freunde und Verwandte in Ihrem Land zu senden.

Doch welche Gebühren und Kosten fallen an? Gibt es vielleicht billigere Alternativen? Das und mehr sehen wir uns im Folgenden genauer an.

Warum PayPal für Auslandsüberweisungen nutzen?

Lassen wir die Gebühren und Kosten mal außen vor: man kann nicht leugnen, dass PayPal so einige Vorteile hat. Deshalb ist es für viele oft selbstverständlich, es für Auslandsüberweisungen zu nutzen.

Mit mehr als 250 Millionen aktiven Kontoinhabern weltweit und mehr als 7,5 Milliarden Transaktionen pro Jahr, ist es das größte Online-Zahlungsunternehmen der Welt. Die Chancen stehen gut, dass Sie und Ihr Empfänger bereits ein PayPal-Konto haben, so dass die Verwendung von PayPal für internationale Zahlungen einfach, schnell und bequem ist.

Mit PayPal können Sie Geld aus über 200 Ländern an PayPal-Konten in über 75 Ländern und in 25 Währungen senden. Ihr Empfänger kann sein PayPal-Guthaben auf ein Bankkonto überweisen oder es zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen im Internet verwenden, wenn Sie mit PayPal Zahlungen akzeptieren.

Welche Kosten hat eine PayPal-Auslandsüberweisung?

Das Senden von Geld ins Ausland über PayPal ist jedoch nicht billig: PayPal erhebt Gebühren für internationale Überweisungen. Neben einer hohen prozentualen Gebühr und einer zusätzlichen Pauschalgebühr, wenn Sie nicht direkt mit Ihrem PayPal-Guthaben bezahlen (z. B., wenn Sie Ihre Kredit- oder Debitkarte verwenden), verlieren Sie auch viel Geld durch den Wechselkurs (wenn Ihre Währung und die Währung des Empfängers nicht identisch sind).

Jedes Mal, wenn Sie Geld umtauschen, bietet PayPal Ihnen einen Wechselkurs an, der viel schlechter ist als der offizielle Wechselkurs.

Die Gesamtkosten einer internationalen Überweisung mit Währungsumrechnung (für persönliche Zahlungen) belaufen sich auf mindestens 2,5 % des Transaktionsbetrags, einschließlich Zahlungs- und Fremdwährungsumrechnungsgebühren. Je nach Währung können Sie sogar noch mehr bezahlen.

Manchmal kostet sogar das Senden von Geld über PayPal bis zu 10 % des gesendeten Betrags. Zudem sollten Sie stets auf der Hut vor Betrugsmaschen sein.

Was ist die beste PayPal-Alternative für Auslandsüberweisungen?

Eine willkommene und kostengünstigere Alternative für Auslandsüberweisungen ist GoCardless: Für internationale Zahlungen berechnet Ihnen GoCardless 2 % der Ausgangswährung und eine kleine Festgebühr - für einen deutschen Händler sind das 20 Cent.

Das heißt, wenn Sie in Deutschland sind und eine Zahlung von 5.000 $ von einem US-Kunden einholen möchten, beträgt unsere Gebühr 100,25 $. Mit anderen Worten: Es kostet Sie nicht viel, den vollen Nutzen aus dem weltweiten Einzug von GoCardless-Zahlungen zu ziehen.

Die gleiche Zahlung von 5.000 $ würde Sie bei der Verwendung von PayPal über 300 $ kosten. Und diese Gebühren summieren sich mit der Zeit, insbesondere bei wiederkehrenden Zahlungen.

Stellen Sie sich vor, Sie würden jeden Monat 5.000 $ von einem Kunden einnehmen. Am Ende des Jahres haben Sie mit PayPal 3.600 $ an Gebühren verloren. Mit GoCardless würden Sie nur 1.203 $ für Gebühren ausgeben.

Das sind über 2.300 Dollar, die immer noch auf Ihrem Bankkonto landen, wenn Sie GoCardless nutzen. Klingt gut, oder?

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.