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Die Herausforderungen von wiederkehrenden Zahlungen aus unserem Forrester Consulting Thought Leadership Paper

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Zuletzt bearbeitetMai 2021Lesezeit 1 min.

Die Landschaft der wiederkehrenden Zahlungen ist uneinheitlich. Dies führt zu ernsthaften operativen Herausforderungen für Unternehmen.

Um diese Herausforderungen zu identifizieren, beauftragte GoCardless Forrester Consulting damit, den Status von wiederkehrenden Zahlungen weltweit zu bewerten. Forrester führte daraufhin eine ausführliche Umfrage mit 700 Entscheidungsträgern aus dem Bereich Zahlungsverkehr durch. Sowohl im reinen B2B-Unternehmen, als auch in B2B- und B2C-Unternehmen.

Diese Infografik zeigt die wichtigsten Herausforderungen, mit denen Unternehmen beim Einzug wiederkehrender Zahlungen konfrontiert sind und veranschaulicht, wie Unternehmen ihre Geschäftsstrategien optimieren können.

Infographic - The challenges of recurring payments - Forrester

Forrester-Studie - Überdenken Sie Ihre Zahlungsstrategie, um Ihre Kunden und den Erfolg Ihres Unternehmens zu retten.

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